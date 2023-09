Game Call of Duty Segera Hadir di Xbox Game Pass

Bisnis.com, JAKARTA – Game Call of Duty, waralaba permainan video penembak orang pertama yang dikembangkan oleh Activision Publishing Inc. akan segera hadir di Xbox Game Pass, setelah Microsoft menyelesaikan akuisisi Activision.

Setelah adanya kesepakatan Microsoft dengan Activision Blizzard tercapai, banyak sekali game perusahaan tersebut akan tersedia untuk mendukung Game Pass.

Dikutip dari gamerant, Selasa (26/09/2023), rencana penambahan game klasik Call of Duty ke Xbox Game Pass belum diumumkan, namun terdapat bukti bahwa kini ada upaya untuk menghadirkan CoD ke layanan berlangganan Microsoft.

Faktanya, banyak pengguna online telah menerima pemberitahuan bahwa game Call of Duty sedang dikembangkan untuk Game Pass, bersama dengan judul lama seperti Call of Duty: Ghosts dan Call of Duty: Black Ops 2 disebutkan secara khusus.

Akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober. Tidak menutup kemungkinan beberapa game akan dirilis oleh Activision Blizzard, termasuk game Call of Duty.

Selain itu, game ini akan ditambahkan ke Xbox Game Pass segera setelah kesepakatan ditutup. Namun mungkin juga Microsoft akan menunggu hingga nanti untuk menambahkan game tersebut.

Penggemar Call of Duty dan pelanggan Xbox Game Pass hanya perlu menunggu informasi lebih lanjut hal itu.

Meskipun beberapa orang mungkin tidak melihat gunanya menambahkan game lama ke Xbox Game Pass, perlu dicatat bahwa judul Call of Duty tetap populer, dengan adegan multipemain yang aktif bahkan satu dekade setelah rilis aslinya.

Tak hanya itu, beberapa game klasik Call of Duty masih dijual dengan harga penuh, seperti Black Ops 2. Tentu saja, game Call of Duty baru pada hari pertama akan lebih masuk akal untuk Game Pass dalam jangka panjang, tetapi game CoD klasik pasti akan membuat heboh.

Seperti dikutip dari msn, Selasa (26/09/2023), Game Call of Duty diprediksikan resmi dirilis pada 01 November 2023. Namun, hingga saat ini belum diumumkan apakah tanggal rilis pasti game tersebut sudah bisa dipastikan perusahaan.

Sebelumnya, game ini juga dijadwalkan meluncur pada 15 Mei 2023. Namun perilisan resminya di seluruh dunia mengalami penundaan Pra-registrasi Call of Duty Warzone Mobile dimulai di Play Store pada tanggal 15 September 2022 dan para penggemar kini dapat melakukan pra-registrasi game tersebut di Google Playdengan mengikuti tautan yang diberikan. (Afaani Fajrianti)

