Cheat GTA 5 Terlengkap 2024 untuk Playstation Xbox dan Smartphone

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi sebagian penggemar video gim produksi Rockstar Grand Theft Auto atau GTA, penggunaan kode cheat barangkali mengurangi sensasi dalam bermain. Kendati demikian, tidak sedikit pemain yang gemar menggunakan kode cheat. Termasuk di GTA 5.

Di dalam GTA 5, satu-satunya yang tidak tersedia adalah kode cheat menambah uang. Apabila pemain membutuhkan uang, cara legit yang bisa dilakukan adalah menyelesaikan misi, terlibat perampokan, dan bermain saham in-game.

Berikut kode-kode cheat yang bisa digunakan di GTA 5:

Max Health and Armor

Smartphone: 1-999-887-853 (TURTLE)

Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB

PlayStation: Circle, L1, Triangle, R2, X, Square, Circle, Right, Square, L1, L1, L1

Weapons and Extra Ammo

Smartphone: 1-999-866-587 (TOOLUP)

Xbox: Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB

PlayStation: Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1

Raise Wanted Level

Smartphone: 1-999-3844-8483 (FUGITIVE)

Xbox: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

PlayStation: R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

Lower Wanted Level

Smartphone: 1-999-5299-3783 (LAWYERUP)

Xbox: RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

PlayStation: R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left

Five-Minute Invincibility

Smartphone: 1-999-7246-545-537 (PAINKILLER)

Xbox: Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y

PlayStation: Right, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle

Pyro-Firepower (Flaming Bullets)

Smartphone: 1-999-462-363-4279 (INCENDIARY)

Xbox: LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB

PlayStation: L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1

Rapid Boom (Exploding Bullets)

Smartphone: 1-999-444-439 (HIGHEX)

Xbox: Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB

PlayStation: Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1

Superhero Punch (Explosive Melee Attacks)

Smartphone: 1-999-4684-2637 (HOTHANDS)

Xbox: Right, Left, A, Y, RB, B, B, B, LT

PlayStation: Right, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2

Superhero Leap (Jump higher by holding Square or X)

Smartphone: 1-999-467-8648 (HOPTOIT)

Xbox: Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT

PlayStation: Left, Left, Triangle, Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, R1, R2

Dead Eye (Three tiers of slo-mo aiming)

Smartphone: 1-999-3323-393 (DEADEYE)

Xbox: X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A

PlayStation: Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X

Skyfall (Spawn in the clouds)

Smartphone: 1-999-759-3255 (SKYFALL)

Xbox: LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right, LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right

PlayStation: L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right

Parachute

Smartphone: 1-999-759-3483 (SKYDIVE)

Xbox: Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Left, Left, Right, LB

PlayStation: Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Left, Left, Right, L1

One Too Many (Drunk Mode)

Smartphone: 1-999-547-861 (LIQUOR)

Xbox: Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left

PlayStation: Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Left

Moon Gravity

Smartphone: 1-999-356-2837 (FLOATER)

Xbox: Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left

PlayStation: Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left

