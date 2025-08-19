Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:29 WIB
Jajaran Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge setelah RUPTS 2024/ Doc. Surge
Jajaran Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge setelah RUPTS 2024/ Doc. Surge
Bagikan
Ringkasan Berita
  • PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) menggunakan anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama, untuk mengikuti lelang pita frekuensi 1,4 GHz sebagai bagian dari strategi perusahaan.
  • PT Telemedia Komunikasi Pratama telah menjangkau lebih dari 150 juta populasi di Pulau Jawa dan memiliki jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 2.800 kilometer.
  • Surge mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 66,17% YoY pada semester I/2025, dengan pendapatan utama berasal dari iklan dan bandwidth.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mengungkapkan alasan menggunakan anak usahanya untuk mengikuti lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bagi layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA). Adapun anak usaha yang digunakan dalam lelang tersebut adalah PT Telemedia Komunikasi Pratama.

Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo menjelaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi yang telah dipersiapkan perusahaan sejak lama.

“Ini merupakan bagian dari strategi perusahaan yang telah dikaji sebelumnya,” kata Yune kepada Bisnis pada Selasa (19/8/2025).

Baca Juga Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

Adapun mengenai kabar nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz senilai Rp230 miliar untuk regional I, Yune enggan menjawab. 

Dia mengatakan nilai dasar lelang menjadi ranah dan kewenangan Komdigi untuk mengumumkannya.

Diketahui, PT Telemedia Komunikasi Pratama memang tidak merinci laporan keuangannya, namun mengklaim telah menjangkau lebih dari 150 juta populasi di Pulau Jawa, 18.000 desa, 592 kota, serta menggelar lebih dari 2.800 kilometer jaringan fiber optik.

Baca Juga Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

Sementara Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025, 

Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar.

PT Telemedia Komunikasi Pratama sebelumnya mayoritas dimiliki PT Yelooo Integra Datanet Tbk. (YELO). Namun pada Juni 2025, YELO melepas kepemilikannya kepada PT Dharma Sinar Semesta, anak usaha Surge, dengan nilai transaksi Rp20,6 miliar.

Baca Juga ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Melansir laporan keuangan Surge dan entitas anak per 31 Desember 2024, PT Telemedia Komunikasi Pratama masuk dalam lima besar anak usaha dengan saldo piutang usaha terbanyak yakni Rp24,19 miliar.

Disusul PT Berkat Anugerah Investindo Rp16,3 miliar, PT Mitra Pulau Media Rp14,65 miliar, PT Ads Platform Indonesia Rp13,83 miliar, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk Rp12,06 miliar. 

Sebelumnya, Komdigi melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz telah mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

Tim Seleksi menyampaikan penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh akun e-auction dapat mengunduh dokumen seleksi hingga 20 Agustus 2025. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan tertulis mengenai isi dokumen hingga 21 Agustus 2025.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
Premium

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks
Premium

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025
Premium

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini
Obligasi & Reksadana

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

22 menit yang lalu
Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia
Telekomunikasi

Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia

1 hari yang lalu
Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang
Telekomunikasi

Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

10 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga
Sains & Teknologi

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

42 menit yang lalu
Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI
Telekomunikasi

Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

59 menit yang lalu
2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada
Sains & Teknologi

2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada

3 jam yang lalu
Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan
Sains & Teknologi

Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan

3 jam yang lalu
Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026
Telekomunikasi

Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

2

Australia Temukan Fosil Paus Purba Berusia 26 Juta Tahun, Punya Gigi Tajam

3

OPINI: AI untuk Soemitronomics

4

Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

5

Laptop untuk Anak: Pilih Chromebook, Macbook, atau Alternatif Lain?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Larangan Memutar Musik di Bus
2+
Bisnis Indonesia E-paper