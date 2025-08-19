Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
 Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:53 WIB
Logo aplikasi Klik SPHP/Play Store
Logo aplikasi Klik SPHP/Play Store
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Kemendagri melaporkan bahwa pedagang beras tradisional mengalami kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP untuk menjual beras SPHP dari Bulog.
  • Pemerintah daerah diminta untuk membantu pedagang pasar tradisional agar dapat mengakses aplikasi tersebut guna menstabilkan harga beras di pasar tradisional.
  • Realisasi penyaluran beras SPHP masih rendah, dengan hanya 2,94% dari target 1,3 juta ton yang telah tercapai, sehingga diperlukan upaya lebih untuk mempermudah akses bagi pengecer.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP untuk menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Perum Bulog.

Aplikasi Klik SPHP dikembangkan oleh Tim IT Bulog merujuk data di Google Play Store. 

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendapat laporan bahwa para pedagang beras di pasar tradisional mengalami hambatan saat mengakses Klik SPHP. Untuk diketahui, pemesanan beras SPHP dilakukan melalui aplikasi atau Klik SPHP.

Baca Juga Harga Beras Makin Mahal, Bapanas Guyur SPHP dan Bansos

“Ini juga tolong diperhatikan,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

Untuk itu, Tomsi meminta agar ke depan pemerintah daerah (Pemda) membantu para pedagang pasar tradisional agar bisa mengakses Klik SPHP milik Bulog.

“Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama datangin dulu itu tukang, yang jualan tadi, yang jualan beras [di] pasar tradisional, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk ngejual beras Bulog,” ujarnya.

Baca Juga Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Menurut Tomsi, penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, harga beras yang dijual di pasar tradisional masih merangkak naik.

“Pasar-pasar tradisional belum terisi dengan baik. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat kita ngebeli di pasar tradisional dengan harga yang masih tinggi, bahkan cenderung naik terus,” tuturnya.

Senada, Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pihaknya menemukan beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP Perum Bulog. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran para pedagang dan pengecer belum familiar dengan aplikasi tersebut.

Baca Juga Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

“Minggu lalu kami kirim tim ke lapangan. Kami mendapat informasi bahwa beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP. Mungkin mereka belum familiar atau apa,” ujar Edy.

Terlebih, Edy menilai, tidak semua para pedagang familiar dengan gawai. 

Untuk itu, dia menyebut perlu adanya kerja sama yang didorong pemda untuk memasifkan penjualan beras SPHP ke pengecer.

“Karena sayang sekali kan, sayang sekali kalau para pengecer tidak bisa menyalurkan hanya karena persoalan teknis seperti itu. Oleh karena itu, ini juga mohon perhatian,” terangnya.

Untuk diketahui, program SPHP dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.

Perinciannya, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Kemudian, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan Pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
JP Morgan Soroti Kinerja GOTO
Premium

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO

Industrial Areas Growing Fairer
Premium

Industrial Areas Growing Fairer

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Tips Investasi Saham yang Aman Pakai Aplikasi Online
Personal Finance

Tips Investasi Saham yang Aman Pakai Aplikasi Online

2 minggu yang lalu
Aplikasi Kencan Asal AS Tea Matikan Fitur Pesan Setelah Data Pengguna Diretas
Sains & Teknologi

Aplikasi Kencan Asal AS Tea Matikan Fitur Pesan Setelah Data Pengguna Diretas

2 minggu yang lalu
Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog
Jasa & Niaga

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

5 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada
Sains & Teknologi

2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada

13 menit yang lalu
Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan
Sains & Teknologi

Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan

35 menit yang lalu
Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026
Telekomunikasi

Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

1 jam yang lalu
Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog
Sains & Teknologi

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

1 jam yang lalu
Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan
Telekomunikasi

Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

2

China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

3

Australia Temukan Fosil Paus Purba Berusia 26 Juta Tahun, Punya Gigi Tajam

4

OPINI: AI untuk Soemitronomics

5

Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Temuan Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112,35 Miliar
2+
Bisnis Indonesia E-paper