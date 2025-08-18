Bisnis Indonesia Premium
Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

Newswire
 Senin, 18 Agustus 2025 | 21:30 WIB
iPhone 16e/Apple.com
Bisnis.com, JAKARTA - Apple pada September 2025 diperkirakan akan mengenalkan seri ponsel pintar terbarunya yaitu seri iPhone 17, dan serie iPhone 17e pada 2026 mendatang, dengan versi lebih terjangkau.

Bocoran tentang iPhone 17e sudah mulai terungkap.

Dilansir dari Antara, berdasarkan DCS yang bersumber dari informasi rantai pasok Apple, iPhone 17e bakal memiliki layar berukuran 6,1 inci dengan panel layar OLED dengan refresh rate 60Hz.

Baca Juga Daftar Harga iPhone Terbaru Agustus 2025, Ada Promo hingga Rp5 Juta!

Untuk desainnya, iPhone 17e akan tampil lebih segar dengan tampilan Dynamic Island karena pendahulunya iPhone 16e masih menjaga tampilan dengan notch. Untuk chip, Apple bakal menyematkan chipset Apple A19 pada iPhone 17e, chip itu bakal debut lewat iPhone 17 pada tahun ini.

Untuk kamera, bagian depan dikabarkan akan memiliki sensor 12 megapiksel dengan pengenalan wajah 3D, sementara bagian belakang kemungkinan akan memiliki kamera utama 48 megapiksel.

Secara keseluruhan, bocoran ini menekankan pada perubahan desain yang cukup signifikan. Namun tentu hal yang paling dinantikan dari iPhone 17e, yakni harga ponsel yang paling terjangkau dari jajaran ponsel pintar Apple.

Baca Juga Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

Sejauh ini, pendahulunya yaitu iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

Baca Juga Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.

Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e yang kuat, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
