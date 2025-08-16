Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Bisnis.com, JAKARTA — Kehilangan smartphone menjadi masalah serius. Terlebih lagi, hidup di masa kini sangat bergantung pada gadget, misalnya untuk menyimpan data penting seperti foto, dokumen kerja, atau informasi pribadi.

Tetapi tidak perlu khawatir, sebab masih terdapat sejumlah cara yang dapat kita lakukan untuk menemukannya kembali, bahkan ketika ponsel dalam keadaan mati atau baterai habis.

Berikut ini adalah sejumlah cara menemukan smartphone yang hilang atau dicuri, dilansir situs resmi Airtel.



Melacak Ponsel Hilang dengan Nomor IMEI

International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan kode unik 15 digit yang dimiliki setiap ponsel. Pengguna dapat memeriksanya dengan menekan tombol *#06# pada keypad ponsel atau melihatnya pada label di balik baterai pada beberapa model.

Jika pengguna mengingat atau menyimpan nomor IMEI ponsel di tempat aman, itu akan mempermudah proses pelacakan, caranya adalah:

Ajukan laporan polisi dengan nomor IMEI dan rincian lainnya tentang ponsel

Hubungi penyedia jaringan, lalu berikan nomor IMEI agar perangkat diblokir. Itu akan mencegah orang lain atau pencuri menggunakan ponsel, bahkan untuk memasang SIM baru

Daftarkan ponsel sebagai hilang atau dicuri di portal Central Equipment Identity Register (CEIR). Nantinya, portal ini akan memberi tahu semua operator telekomunikasi untuk memblokir layanan ke perangkat yang hilang tersebut

Walaupun pelacakan IMEI tidak dapat menentukan lokasi pasti ponsel, tetapi ini dapat membuat perangkat tidak dapat diakses pencuri potensial. IMEI juga memungkinkan pengguna memastikan kepemilikan ponsel jika ditemukan



Melacak Ponsel Tanpa Nomor IMEI

Android:

-Buka Settings, lalu ke Security, dan kemudian Find My Device

-Pastikan sudah menghidupkan Find My Device

-Jika kehilangan ponsel, kunjungi android.com/find di komputer atau perangkat seluler lainnya

-Masuk ke akun Google yang sama, yang terhubung dengan ponsel hilang

-Di peta, pengguna akan melihat perkiraan lokasi ponsel. Pengguna juga dapat memutar suara, mengunci perangkat, atau menghapus data dari jarak jauh



iPhone:

-Pada iPhone, buka Settings, lalu aktifkan Find My iPhone

-Jika lupa di mana tempat menaruh iPhone, buka aplikasi Find My di perangkat iOS lain, atau kunjungi icloud.com/find di komputer mana pun

-Masuk dengan ID Apple, lalu pilih iPhone dari daftar perangkat

-Pengguna akan melihat lokasi iPhone di peta, dengan opsi untuk memutar suara, mengaktifkan Mode Hilang, atau menghapus perangkat dari jarak jauh

-Fitur Find My pada perangkat iPhone menggunakan GPS, Wi-Fi, dan data seluler untuk melacak ponsel yang hilang, sehingga keduanya berfungsi meskipun perangkat dimatikan.

-Namun, apabila baterainya habis atau ponsel sedang offline, maka yang terlihat adalah lokasi terakhirnya yang diketahui.



Kehilangan ponsel bisa menjadi momen menegangkan, tetapi dengan tindakan cepat, serta alat yang tepat dapat meningkatkan kemungkinan kita menemukannya kembali secara signifikan.

Hal terpenting adalah selalu berhati-hati dan waspada, serta ikuti prosedur penanganan perangkat hilang dengan baik, serta waspada terhadap alternatif yang tersedia. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)