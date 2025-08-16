Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Redaksi
Redaksi
 Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:39 WIB
Warga menggunakan smartphone untuk menonton video streaming.
Warga menggunakan smartphone untuk menonton video streaming.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kehilangan smartphone menjadi masalah serius. Terlebih lagi, hidup di masa kini sangat bergantung pada gadget, misalnya untuk menyimpan data penting seperti foto, dokumen kerja, atau informasi pribadi.

Tetapi tidak perlu khawatir, sebab masih terdapat sejumlah cara yang dapat kita lakukan untuk menemukannya kembali, bahkan ketika ponsel dalam keadaan mati atau baterai habis.

Berikut ini adalah sejumlah cara menemukan smartphone yang hilang atau dicuri, dilansir situs resmi Airtel.


Melacak Ponsel Hilang dengan Nomor IMEI

International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan kode unik 15 digit yang dimiliki setiap ponsel. Pengguna dapat memeriksanya dengan menekan tombol *#06# pada keypad ponsel atau melihatnya pada label di balik baterai pada beberapa model.

Baca Juga Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

Jika pengguna mengingat atau menyimpan nomor IMEI ponsel di tempat aman, itu akan mempermudah proses pelacakan, caranya adalah:

Ajukan laporan polisi dengan nomor IMEI dan rincian lainnya tentang ponsel

Hubungi penyedia jaringan, lalu berikan nomor IMEI agar perangkat diblokir. Itu akan mencegah orang lain atau pencuri menggunakan ponsel, bahkan untuk memasang SIM baru

Baca Juga Harga Smartphone Xiaomi Terbaru Agustus 2025: Seri POCO Diskon Besar

Daftarkan ponsel sebagai hilang atau dicuri di portal Central Equipment Identity Register (CEIR). Nantinya, portal ini akan memberi tahu semua operator telekomunikasi untuk memblokir layanan ke perangkat yang hilang tersebut

Walaupun pelacakan IMEI tidak dapat menentukan lokasi pasti ponsel, tetapi ini dapat membuat perangkat tidak dapat diakses pencuri potensial. IMEI juga memungkinkan pengguna memastikan kepemilikan ponsel jika ditemukan


Melacak Ponsel Tanpa Nomor IMEI

Android:

Baca Juga Bebas Bea Masuk iPhone Bakal Perketat Persaingan Smartphone di Indonesia

-Buka Settings, lalu ke Security, dan kemudian Find My Device

-Pastikan sudah menghidupkan Find My Device

-Jika kehilangan ponsel, kunjungi android.com/find di komputer atau perangkat seluler lainnya

-Masuk ke akun Google yang sama, yang terhubung dengan ponsel hilang

-Di peta, pengguna akan melihat perkiraan lokasi ponsel. Pengguna juga dapat memutar suara, mengunci perangkat, atau menghapus data dari jarak jauh


iPhone:

-Pada iPhone, buka Settings, lalu aktifkan Find My iPhone

-Jika lupa di mana tempat menaruh iPhone, buka aplikasi Find My di perangkat iOS lain, atau kunjungi icloud.com/find di komputer mana pun

-Masuk dengan ID Apple, lalu pilih iPhone dari daftar perangkat

-Pengguna akan melihat lokasi iPhone di peta, dengan opsi untuk memutar suara, mengaktifkan Mode Hilang, atau menghapus perangkat dari jarak jauh

-Fitur Find My pada perangkat iPhone menggunakan GPS, Wi-Fi, dan data seluler untuk melacak ponsel yang hilang, sehingga keduanya berfungsi meskipun perangkat dimatikan.

-Namun, apabila baterainya habis atau ponsel sedang offline, maka yang terlihat adalah lokasi terakhirnya yang diketahui.


Kehilangan ponsel bisa menjadi momen menegangkan, tetapi dengan tindakan cepat, serta alat yang tepat dapat meningkatkan kemungkinan kita menemukannya kembali secara signifikan.

Hal terpenting adalah selalu berhati-hati dan waspada, serta ikuti prosedur penanganan perangkat hilang dengan baik, serta waspada terhadap alternatif yang tersedia. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback
Gadget

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

5 jam yang lalu
Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz
Telekomunikasi

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

1 hari yang lalu
Motorola Perluas Jangkauan: Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan
Gadget

Motorola Perluas Jangkauan: Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok
Sains & Teknologi

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok

2 jam yang lalu
Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun
Gadget

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

4 jam yang lalu
Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone
Gadget

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

4 jam yang lalu
Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback
Gadget

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

5 jam yang lalu
Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus
Telekomunikasi

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

2

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

3

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

4

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

5

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+
Bisnis Indonesia E-paper