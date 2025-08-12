Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu merek smartphone ternama di Indonesia, OPPO, telah memperkenalkan produk barunya, yaitu seri OPPO Reno 14 bulan lalu. Salah satu variannya, Reno 14 F 5G kini turun harga menjadi Rp4,6 juta.
OPPO Reno 14 F 5G dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, serta memiliki ukuran layar 6,57 inci dengan resolusi 2372 x 1080 piksel dan refresh rate maksimum 120 Hz.
Smartphone ini juga menawarkan kamera belakang dengan resolusi 50 MP, yang mendukung mode Ultra-Wide, dan juga kamera depan dengan resolusi 32 MP.
Selain itu, fitur tambahan seperti AI Flash Photography dan AI Editor 2.0 memberikan pengalaman fotografi yang disempurnakan bagi penggunanya.
Selain OPPO Reno 14 F 5G, masih ada sejumlah varian lainnya yang turun harga, sehingga bulan ini dapat dikatakan sebagai waktu yang tepat jika ingin coba membeli smartphone OPPO.
Berikut ini daftar harga lengkap smartphone OPPO dilansir laman resminya:
OPPO Find Series
OPPO Find N5 Rp27.999.000
OPPO Find X8 Pro Rp19.999.000
OPPO Find X8 Rp13.999.000
OPPO Find N3 dari Rp24.999.000 jadi Rp19.999.000
OPPO Find N3 Flip dari Rp15.999.000 jadi Rp14.499.000
OPPO Find X3 Pro Rp15.999.000
OPPO Reno Series
OPPO Reno 14 Pro Rp10.999.000
OPPO Reno 14 5G Rp7.499.000
OPPO Reno 14 F 5G dari Rp4.999.000 jadi Rp4.599.000
OPPO Reno 13 Rp8.999.000
OPPO Reno 13 F 5G Rp5.599.000
OPPO Reno 13 F Rp4.699.000
OPPO Reno 12 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.999.000
OPPO Reno 12 5G dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000
OPPO Reno 12 F 5G dari Rp5.299.000 jadi Rp3.899.000
OPPO Reno 12 F 4G dari Rp3.799.000 jadi Rp3.099.000
OPPO Reno 11 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.649.000
OPPO Reno 11 5G dari Rp5.599.000 jadi Rp4.499.000
OPPO Reno 11 F 5G dari Rp4.399.000 jadi Rp4.059.000
OPPO Reno 8 T 5G Rp5.499.000
OPPO Reno 8 T 4G Rp4.399.000
OPPO Reno 8 5G Rp4.999.000
OPPO A Series
OPPO A5i Pro dari Rp2.499.000 jadi Rp2.199.000
OPPO A5 Rp2.599.000
OPPO A5X dari Rp1.899.000
OPPO A5 Pro 5G Rp4.299.000
OPPO A5 Pro Rp3.099.000
OPPO A3 dari Rp2.499.000 jadi Rp1.999.000
OPPO A5i Rp1.399.000
OPPO A3 Pro 5G dari Rp3.999.000 jadi Rp3.749.000
OPPO A3x Rp1.399.000
OPPO A79 5G dari Rp3.799.000 jadi Rp2.999.000
OPPO A98 5G dari Rp4.299.000 jadi Rp3.499.000
OPPO A78 5G dari Rp3.999.000 jadi Rp2.899.000
OPPO A78 4G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.199.000
OPPO A57 Rp2.099.000
OPPO A38 Rp1.799.000
OPPO A58 Rp2.399.000
OPPO A60 Rp2.299.000
