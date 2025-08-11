Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan

Hendri T. Asworo
Hendri T. Asworo
 Senin, 11 Agustus 2025 | 17:12 WIB
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra (kiri) bersama SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza dalam diskusi dengan media mengenai perkembangan bisnis Telkom Indonesia./Bisnis-Hendri Asworo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra (kiri) bersama SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza dalam diskusi dengan media mengenai perkembangan bisnis Telkom Indonesia./Bisnis-Hendri Asworo
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan konsolidasi anak usaha dengan fokus pada tiga lini bisnis utama. BPI Danantara pun meminta jumlah anak usaha dipangkas menjadi 22 dari saat ini sekitar 60 perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra menyampaikan saat ini perseroan memiliki sekitar 60 anak usaha, sebanyak 49 perusahaan berstatus sebagai pemegang saham pengendali langsung, sedangkan sisanya bukan pengendali.

“Sebanyak 49 perusahaan kami punya control subsidiary, sebanyak 6 kita mayoritas tapi bukan pengendali dan 5 perusahaan itu kami minoritas,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Senin (11/10/2025).

Baca Juga Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Dia mencontohkan, Telkom ternyata memiliki saham di PT Pefindo Biro Kredit, meskipun sebagai pemegang saham minoritas. “Ternyata ternyata kami punya saham 6% di Pefindo, kayak gitu ada 5 perusahaan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, paparnya, dalam 2-3 tahun ke depan jumlah anak usaha akan dipangkas hingga menjadi sekitar 22 perusahaan. Hal tersebut, sambungnya, sesuai dengan arahan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ingin perampingan usaha.

Telkom menargetkan perampingan anak usaha tersebut tuntas paling lambat akhir 2027. “Sekarang ini sedang berjalan, harapannya bakal finish di akhir 2027,” kata Angelo.

Baca Juga Telkom (TLKM) Rogoh Capex Rp9,5 Triliun, Perluas Konektivitas Digital

Dian Siswarini, selepas dilantik menjadi Direktur Utama Telkom melakukan manuver dengan rencana memangkas jumlah anak usaha. Dia menyampaikan tengah memantau dan melakukan evaluasi terhadap anak dan cucu perusahaan.

Salah satu yang menjadi evaluasi adalah kontribusi yang diberikan anak dan cucu perusahaan kepada perusahaan telekomunikasi milik negara tersebut, di tengah kondisi penurunan kinerja.

Langkah ini dilakukan sesuai arahan Danantara agar Telkom dapat bergerak lebih ramping dan lincah menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang makin menantang.

Baca Juga Telkom (TLKM) Cetak Laba Bersih Rp19,9 Triliun Semester I/2025

“[Anak dan cucu perusahaan] yang tidak memberikan value kepada kami, tentu akan mulai di-swept,” kata Dian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, Rabu (2/7/2025). 

Selain menutup, ungkapnya, perseroan membuka opsi untuk menggabung anak dan cucu perusahaan Telkom, dengan anak perusahaan BUMN lain. Dengan hadirnya Danantara, proses tersebut dapat terjadi. 

Dia mencontohkan, anak perusahaan properti di satu perusahaan BUMN, sekarang bisa digabung dengan anak perusahaan properti lain. Hal tersebut juga berlaku untuk anak dan cucu usaha Telkom. 

“Untuk streamlining [perampingan], sekarang Pak Seno (Direktur Strategic Portfolio Telkom) yang akan melakukan review-nya. Memang ke depannya agar Telkom ini bisa menjadi lebih ramping dan juga lebih lincah, dan lebih menguntungkan,” kata Dian.

Dilansir dari laman resmi, Telkom saat ini memiliki 12 anak perusahaan yang dimiliki langsung oleh Telkom. Pendapatan dari anak usaha tersebut terkonsolidasi dengan perusahaan.

Adapun anak perusahaan tersebut antara lain: PT Metra-Net, PT Pins Indonesia, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TelkomInfra), PT Telekomunikasi Indonesia Internasional dan PT Multimedia Nusantara (Telkometra).

Kemudian, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Akses, dan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property).

Tiga Fokus Lini Bisnis Telkom

Seperti diketahui, Telkom akan memacu bisnis dan layanan telekomunikasi dalam 3 pilar utama, yakni digital connectivity, investasi pada digital platform, dan pengembangan kapabilitas bisnis serta selektif dalam investasi di digital services

Angelo menyampaikan tiga pilar utama ini dipacu untuk memperbesar pendapatan perseroan. Pada tahun ini, sambungnya, perseroan akan fokus pada konsolidasi anak usaha, salah satunya divestasi lini bisnis fiber optik.

"Tahun ini kami targetkan divestasi aset fiber optik selesai, sebenarnya secara formal perusahaan sudah ada, tinggal pelepasan asetnya," terangnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Hendri T. Asworo
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance
Premium

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP
Premium

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025
Telekomunikasi

Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

2 hari yang lalu
Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost
Premium

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost

2 hari yang lalu
Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance
Premium

Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance

3 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan
Telekomunikasi

Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan

1 jam yang lalu
Dunia Tak Baik-baik Saja, Rusa Kutub di Negara Nordik Sekarat karena Kepanasan
Sains & Teknologi

Dunia Tak Baik-baik Saja, Rusa Kutub di Negara Nordik Sekarat karena Kepanasan

1 jam yang lalu
Evolusi Serangan Ransomware 4 Lapis Sasar Sektor Kesehatan Asia Pasifik
Sains & Teknologi

Evolusi Serangan Ransomware 4 Lapis Sasar Sektor Kesehatan Asia Pasifik

1 jam yang lalu
Tokopedia-TikTok Mulai Berlakukan Biaya Seller Rp1.250 per Transaksi Hari Ini
Startup

Tokopedia-TikTok Mulai Berlakukan Biaya Seller Rp1.250 per Transaksi Hari Ini

2 jam yang lalu
Sayonara Microsoft Lens, Satya Nadella Migrasikan Pemindai ke Copilot AI
Sains & Teknologi

Sayonara Microsoft Lens, Satya Nadella Migrasikan Pemindai ke Copilot AI

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Konglomerat di Lelang 1,4 GHz Komdigi

2

Kejahatan Siber Rugikan Sektor Keuangan Rp476 Miliar, Komdigi Lawan dengan AI

3

Harga Smartphone Xiaomi Terbaru Agustus 2025: Seri POCO Diskon Besar

4

Perusahaan Telko Optus Digugat Rp35,8 Miliar, Kasus Pelanggaran Data 2022

5

Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Komitmen Anti Korupsi
2+
Bisnis Indonesia E-paper