Harga Smartphone Xiaomi Terbaru Agustus 2025: Seri POCO Diskon Besar

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen smartphone asal China, Xiaomi, memperbarui harga produknya untuk Agustus ini. Perusahaan ingin memperkuat posisi di Indonesia di tengah pelemahan daya beli.
Terjadi sejumlah perubahan harga yang ditawarkan seri Smartphone keluaran China ini. Terhitung dari seri Xiaomi dan Redmi, hanya Xiaomi 14T yang turun harga menjadi Rp5,8 juta, dengan kata lain, varian tersebut turun sekitar Rp200.000 dibanding bulan lalu.
Seri POCO menjadi yang cukup banyak menawarkan diskon. Dua di antaranya adalah varian POCO X7 Pro 5G dan POCO X7 5G yang kurang lebihnya turun harga sekitar Rp400.000 dibanding Juli lalu.
Berikut ini adalah daftar harga lengkap katalog produk Xiaomi bulan Agustus 2025, dilansir laman resminya:
Xiaomi Series:
1. Xiaomi 15 Ultra Rp16.999.000
2. Xiaomi 15 Rp11.999.000
3. Xiaomi 14T dari Rp6.499.000 jadi Rp5.799.000
4. Xiaomi 14T Pro Rp8.499.000
5. Xiaomi 14 dari Rp11.999.000 jadi Rp10.499.000
Redmi Series:
1. Redmi Note 14 Pro+ 5G:
-12 GB + 512 GB dari Rp 5.999.000 jadi Rp 5.599.000
-8 GB + 256 GB dari Rp5.499.000 jadi Rp5.099.000
2. Redmi Note 14 Pro 5G:
-12 GB + 512 GB dari Rp 4.999.000 jadi Rp 4.599.000
-8 GB + 256 GB dari Rp4.399.000 jadi Rp3.999.000
3. Redmi Note 14 5G:
-12 GB + 512 GB dari Rp 3.999.000 jadi Rp Rp3.699.000
-8 GB + 256 GB Rp3.199.000
4. Redmi Note 14:
-8 GB + 256 GB Rp2.599.000
-8 GB + 128 GB Rp2.399.000
5. Redmi Note 13 Pro+ 5G:
-12 GB + 512 GB dari Rp 5.999.000 jadi Rp 5.099.000
6. Redmi Note 13 Pro 5G:
-12 GB + 512 GB Rp4.999.000
-8 GB + 256 GB Rp4.399.000
7. Redmi Note 13 5G:
-8 GB + 256 GB Rp3.199.000
8. Redmi Note 13 Pro:
-8 GB + 256 GB Rp3.799.000
9. Redmi Note 13:
-8 GB + 256 GB Rp2.799.000
-8 GB + 128 GB Rp2.499.000
10. Redmi 13:
-8 GB + 256 GB dari Rp2.199.000 jadi Rp1.799.000
-8 GB + 128 GB dari Rp1.999.000 jadi Rp1.699.000
11. Redmi 14c:
-8 GB + 256 GB dari Rp1.799.000 jadi Rp1.599.000
-6 GB + 128 GB dari Rp1.499.000 jadi Rp1.399.000
12. Redmi 13x:
-8 GB + 256 GB Rp1.799.000
-8 GB + 128 GB Rp1.699.000
13. Redmi 13c Rp1.499.000
14. Redmi A5 dari Rp1.199.000 jadi Rp 1.149.000
15. Redmi A3:
-4 GB + 128 GB dari Rp1.199.000 jadi Rp1.099.000
POCO Series:
1. POCO F7 Ultra:
16 GB + 512 GB Rp10.999.000
16 GB + 256 GB Rp9.999.000
2. POCO F7 Pro:
12 GB + 512 GB Rp7.499.000
3. POCO F7:
12 GB + 512 GB dari Rp5.999.000
4. POCO X7 Pro 5G:
12 GB + 512 GB dari Rp4.999.000 jadi Rp4.599.000
5. POCO F6:
12 GB + 512 GB dari Rp5.699.000 jadi Rp4.549.000
8 GB + 256 GB Rp4.999.000
6. POCO X7 5G:
12 GB + 512 GB dari Rp4.399.000 jadi Rp3.949.000
8 GB + 256 GB dari Rp3.799.000 jadi Rp3.349.000
7. POCO M7 Pro 5G:
8 GB + 256 GB dari Rp2.999.000 jadi Rp2.599.000
8. POCO M6:
8 GB + 256 GB dari Rp2.099.000
9. POCO C75
8 GB + 256 GB dari Rp1.749.000
6 GB + 128 GB dari Rp1.449.000
10. POCO C71:
4 GB + 128 GB dari Rp1.099.000 jadi Rp1.049.000
11. POCO X6 Pro 5G:
12 GB + 512 GB dari Rp4.999.000 jadi Rp3.799.000
12. POCO X6 5G:
12 GB + 512 GB dari Rp3.999.000 jadi Rp3.499.000
13. POCO M6 Pro:
8 GB + 256 GB dari Rp2.999.000 jadi Rp2.499.000
14. POCO C65:
8 GB + 256 GB dari Rp1.749.000
6 GB + 128 GB Rp1.449.000
(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)