Cara Menggunakan Instagram Map dan Mengatur Preferensi Berbagi Lokasi

Bisnis.com, JAKARTA — Pekan ini, Instagram memperkenalkan fitur baru yaitu Instagram Map yang memungkinkan pengguna berbagi lokasi aktif terkini mereka dengan orang lain, serta menemukan konten berbasis lokasi.

Ketika pengguna mengaktifkan lokasi di Instagram Map, lokasi hanya akan diperbarui saat membuka aplikasi atau menjalankannya di latar belakang. Itu artinya, aplikasi tidak akan terus memberikan pembaruan lokasi terus-menerus dan real-time.

Meta menyatakan, menyusul kekhawatiran seputar keamanan, berbagi lokasi dinonaktifkan secara default di Instagram Map. Pimpinan Instagram, Adam Mosseri meyakinkan fitur Instagram map bersifat opsional, dan mencatat kebingungan sebagian pengguna tentang cara kerjanya.

Misalnya, ketika pengguna mengakses fitur tersebut dan kemudian melihat peta yang berisi informasi lokal beberapa pengguna. Itu disebabkan karena Instagram Map secara otomatis menarik tag lokasi dari stories atau reel yang baru saja diposting dan menyertakan lokasi yang ditandai.

Berikut ini adalah cara mengelola fitur Instagram Map, khususnya bagi pengguna yang ingin memastikan lokasi mereka dimatikan, dikutip dari TechCrunch (8/8/2025).

Cara Mengakses Instagram

Untuk mengakses fitur ini, pengguna hanya perlu membuka halaman pesan langsung (DM) dan mengetuk opsi “Map” baru di bagian atas.

Jika pengguna baru mengakses fitur tersebut untuk yang pertama kalinya, kemungkinan besar akan muncul pesan pop-up yang memberi tahu tentang fitur Instagram Map.

Jendela Pop-up akan memberi tahu bahwa tidak seorangpun dapat melihat lokasi hingga pengguna membagikannya kepada mereka, dan pengguna dapat mengubah pengaturan kapan saja.

Cara Mengatur Preferensi Lokasi

Saat membuka Instagram Map, pengguna akan melihat halaman bertuliskan “siapa yang dapat melihat lokasi Anda”. Dari sana, pengguna dapat memilih untuk membagikannya dengan Teman (pengikut yang diikuti balik), daftar Teman Dekat, pengguna tertentu, atau bahkan tidak pada seorangpun.

Ubah preferensi dengan klik profil, lalu ketuk opsi pengaturan di pojok kanan atas. Setelah itu pilih opsi “Story, Live and Location”, dan ketuk “Location Sharing”. Di situ lah pengguna dapat mengubah pengaturan.

Perlu diingat, jika berbagi lokasi dinonaktifkan, orang lain tetap dapat berbagi lokasi mereka, yang berarti kita tetap dapat melihat mereka di Instagram Map.

Cara menggunakan Instagram Map

Instagram Map akan bekerja dengan cara, ketika pengguna membuka aplikasi, mereka akan melihat lokasi teman-teman yang membagikan lokasi. Pengguna juga akan melihat Stories dan Reel berbasis lokasi orang-orang yang diikuti.

Misalnya, ketika teman kita menghadiri festival musik di sekitar kita, lalu mengunggah Stories saat berada di sana, maka Stories itu akan muncul di Map. Sama halnya ketika kreator yang kita ikuti mengunggah cuplikan tentang restoran baru di kota, itu juga dapat ditemukan di Map.

Pengguna masih dapat melihat konten berbasis lokasi di Map, meskipun lokasi dimatikan. Mereka juga bisa meninggalkan pesan singkat atau “Catatan” di Map agar orang lain dapat melihatnya.

Catatan Instagram adalah pesan singkat yang saat ini muncul di bagian atas feed DM pengguna, tetapi dengan peluncuran Instagram Map, kini pengguna dapat melihat postingan di peta jika dibagikan dengan suatu lokasi. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)