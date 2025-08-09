Bisnis Indonesia Premium
Cloudera Beberkan Alasan Akuisisi Taikun

Thomas Mola
Thomas Mola
 Sabtu, 9 Agustus 2025 | 10:45 WIB
Charles Sansbury, CEO Cloudera pada ajang EVOLVE25 di Singapura, Kamis (7/8/2025). Doc. Cloudera
Charles Sansbury, CEO Cloudera pada ajang EVOLVE25 di Singapura, Kamis (7/8/2025). Doc. Cloudera
Bisnis.com, JAKARTA-Cloudera, perusahaan platform data dan AI, resmi mengakuisisi Taikun, penyedia platform pengelolaan kubernetes dan infrastruktur cloud di lingkungan hybrid dan multi-cloud

Dengan akuisisi ini, Cloudera bisa mempercepat penerapan dan penyediaan seluruh platform Cloudera, termasuk Data Service dan AI di mana pun, mulai dari public cloud data center di on-prem, hingga ke lingkungan sovereign dan air-gapped, semua melalui satu control plane terpadu.

Charles Sansbury, CEO Cloudera mengatakan akuisisi Taikun menjadi langkah penting untuk menghadirkan pengalaman cloud di mana pun perusahaan berada. 

“Dengan mengintegrasikan platform container-native Taikun ke dalam stack Cloudera, kami menghilangkan hambatan-hambatan operasional dan memungkinkan para pelanggan kami  untuk memperoleh  insight dengan lebih cepat, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan mendorong tindakan secara real time di setiap sudut bisnis mereka,” ujarnya di Singapura baru-baru ini. 

Menurutnya, seiring dengan kompleksitas dan distribusi infrastruktur IT yang terus meningkat, kebutuhan akan infrastruktur data yang andal dan bisa ditingkatkan (scalable) menjadi semakin penting untuk mendukung operasional inti dan beban kerja AI yang terus tumbuh. 

Cloudera menjawab tantangan ini secara langsung dengan menggabungkan platform data unggulannya dengan kemampuan Kubernetes dari Taikun, sehingga lingkungan yang paling kompleks sekalipun dapat dikelola dengan lebih sederhana dan fleksibel.

Dengan teknologi Taikun, Cloudera mendapatkan lapisan komputasi terintegrasi yang memadukan proses deployment dan operasional di seluruh stack IT, sehingga menciptakan pengalaman mirip-cloud (cloud-like)  yang konsisten di mana pun. 

Sejumlah manfaat yang dapat dinikmati pelanggan, katanya, antara lain adanya fleksibilitas dan kontrol di mana pelanggan dapat menerapkan beban kerja data dan AI di data center, di cloud, atau di lingkungan hybrid tanpa mengorbankan kinerja atau kebebasan untuk memilih. 

Taikun mendukung lingkungan yang diatur ketat seperti GovCloud, Sovereign Cloud, dan data center air-gapped, menghadirkan solusi terbaik untuk cloud, data, dan layanan di mana saja, sehingga nilai bisnis dan kecerdasan dapat diwujudkan di setiap sudut organisasi.

Selain itu, operasional  lebih sederhana dengan upgrade tanpa gangguan. Lapisan komputasi terintegrasi ini memungkinkan upgrade tanpa risiko downtime serta optimasi sumber daya yang lebih ketat, dengan demikian pelanggan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasional, sekaligus menekan total biaya kepemilikan.

Langkah strategis itu juga memungkinkan adopsi teknologi Cloudera dan mitra menjadi lebih cepat. Pelanggan bisa menerapkan pendekatan “bring your own engine” agar bisa dengan mudah mengintegrasikan tools dan data base dari Cloudera serta ekosistem mitra yang luas, mulai dari Cloudera Data Services dan teknologi populer di Cloudera, seperti Spark, HBase, Ozone, Kafka, dan Trino, hingga database graf pihak ketiga dan lainnya.

"Dengan mempertahankan kebebasan memilih dan memperluas opsi deployment, Cloudera menjamin fleksibilitas jangka panjang dan keselarasan dengan kebutuhan pelanggan seiring dengan berkembangnya tuntutan bisnis," tambahnya.

Sebagai bagian dari akuisisi tersebut, tim engineering Taikun akan bergabung dengan organisasi Engineering, Product, and Support Cloudera, sehingga menghadirkan keahlian teknis Kubernetes yang mendalam.

Selain itu, Taikun yang berkantor pusat di Republik Ceko, akan menjadi development hub Cloudera di Eropa, sebagai penegasan komitmennya untuk berinovasi di kawasan tersebut. 

“Platform komputasi cloud-native kami yang canggih akan memungkinkan para pelanggan di seluruh dunia menghadirkan dan menjalankan layanan serta aplikasi secara mulus, baik di data center maupun di lingkungan multi-cloud. Hanya Cloudera yang tepat bagi kami untuk bermitra pada masa krusial bagi data dan AI saat ini,” kata Adam Skotnicky, mantan CEO Taikun.

Adapun, akuisisi Taikun menandai akuisisi strategis ketiga Cloudera dalam waktu 14 bulan terakhir, menyusul akuisisi platform AI operasional Verta pada Mei 2024, dan solusi data lineage dan katalog data Octopai pada November 2024. 

Rangkaian akuisisi ini mencerminkan investasi berkelanjutan Cloudera untuk memperkuat platformnya, guna memastikan agar para pelanggan memiliki fleksibilitas untuk menjalankan beban kerja data dan AI di mana pun.   

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola
