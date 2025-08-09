Bisnis Indonesia Premium
Dukung Pariwisata, Telkomsel Sediakan Layanan 5G di Malang

Choirul Anam
Choirul Anam
 Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:38 WIB
Peluncuran Simpati Telkomsel /Telkomsel
Peluncuran Simpati Telkomsel /Telkomsel
Bisnis,comMALANG—Telkomsel menyediakan layanan 5G di Malang dan sekitarnya untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan dan pariwisata.

Manager Network Operation and Productivity (NOP) Telkomsel Malang Priambodo Kurniawan mengatakan layanan 5G di Malang tersedia di kawasan Kampung Heritage Kajoetangan dan kompleks apartemen di Jl Soekarno-Hatta.

”Di Kajoetangan, sudah terpasang dua bulan lalu, sedangkan di kompleks apartemen Jl. Soekarno-Hatta satu bulan lalu,” katanya, Sabtu (9/8/2025).

Terkait respons pengguna, kata dia, sangat baik. Di kawasan Kajoetangan, tingkat penggunaannya sudah 97% dari kapasitas terpasang, sedangkan di apartemen Jl Soekarno-Hatta masih sekitar 50%.

Karena tingginya minat pelanggan terhadap layanan data yang cepat, 5G, kata dia, maka diusulkan untuk dipasang di pusat-pusat keramaian seperti di Alun-alun Batu dan Jatim Park.

Di Kota Malang, diusulkan pula pemasangan 5G di kawasan kampus dan tempat-tempat indekos. ”Sudah kami usulkan, mudah-mudahan segera dapat direalisasikan,” ujarnya.

Terkait pengguna gadget yang support dengan teknologi 5G, kata dia, saat sudah sangat banyak. Bahkan gadget baru dengan harga terjangkau sudah menawarkan teknologi 5G.

General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Timur Telkomsel Andri Kurniawan menambahkan Telkomsel berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan melalui peluncuran paket terbaru bertajuk ”SIMPATI Terbaik Untukmu.” 

Menurutnya, produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan paket internet dan layanan komunikasi yang tidak hanya terjangkau, namun juga memberikan pengalaman digital yang lebih bernilai dan fleksibel.

SIMPATI yang meresmikan evolusi brand pada akhir Mei lalu, menawarkan kartu perdana senilai Rp 35.000 dengan isi kuota internet sebesar 3GB, 30 menit telepon, dan 30 SMS ke semua operator. 

Saat ini pelanggan SIMPATI dapat memilih paket Terbaik Untukmu, yang terdiri dari tiga macam pilihan paket, yaitu kuota 3GB seharga Rp 30.000, 8GB seharga Rp 70.000, dan 13GB seharga Rp 100.000, semuanya dengan masa aktif 30 hari. Seluruh paket ini dapat digunakan di semua jaringan Telkomsel (2G/4G/5G), tergantung dari ketersediaan jaringan di lokasi pelanggan.

“Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan melalui paket ini adalah fitur akumulasi kuota (rollover), di mana sisa kuota utama dari bulan berjalan tidak akan hangus, dengan catatan pelanggan memperbarui paket sebelum masa berlakunya habis,” ujarnya.

Dengan begitu, kata dia, pelanggan dapat menggunakan kuota secara lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, paket ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, seperti akses hiburan digital, edukasi, hingga perlindungan data dan voucher belanja.

“Dengan paket SIMPATI Terbaik Untukmu, Telkomsel ingin memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman berkomunikasi yang semakin lengkap, efisien, dan penuh manfaat. Kami juga menghadirkan fitur rollover sebagai bentuk nyata dari komitmen kami untuk selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan dan menghadirkan solusi yang relevan,” ujar Andri.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Thomas Mola
