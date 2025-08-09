Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Telkomsel dan Indosat mencatatkan kinerja ARPU yang sedikit melambat pada semester I/2025. ARPU Telkomsel melambat secara tahunan dan kuartalan, sementara ARPU Indosat melandai secara kuartalan.

Mengutip Info Memo, Telkomsel mencatatkan ARPU sebesar Rp41.800, turun sebesar 7,4% secara tahunan (year on year/YoY).

Secara kuartalan (Quarter on quarter/QoQ), ARPU anak usaha Telkom (TLKM) ini tercatat sebesar Rp41.200 pada kuartal II/2025, turun 2,8% dibandingkan kuartal I/2025 yang senilai Rp42.400.

Sebagai informasi, ARPU atau Average Revenue Per User adalah pendapatan rata-rata per pengguna. ARPU merupakan metrik untuk mengukur pendapatan rata-rata yang dihasilkan setiap pengguna aktif suatu bisnis, aplikasi, atau layanan.

"Meskipun ARPU utama menurun sesuai perkiraan, tren ini tetap konsisten dengan strategi penetapan harga kami yang disiplin dan fokus pada nilai jangka panjang," tulis manajemen TLKM pada InfoMemo.

Di sisi lain, Indosat (ISAT) melaporkan ARPU sebesar Rp38.900 pada semester I/2025, naik 2,5% YoY dari Rp37.100 pada semester I/2024. Namun, jika dilihat secara kuartalan, ARPU Indosat berada pada Rp38.500 pada kuartal II/2025, turun 1,8% dibandingkan kuartal I/2025 yang berada pada Rp39.200.

Lewat InfoMemo, manajemen Indosat mengatakan basis pelanggan mengalami penurunan sebesar 5,5 juta pelanggan menjadi 95,4 juta pada semester I/2025 lantaran konsolidasi SIM Card.

"ARPU untuk pelanggan seluler meningkat pada semester I/2025 menjadi Rp38.900, naik 2,5% atau Rp1.000 lebih tinggi dibandingkan dengan semester I/2024."