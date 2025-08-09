Bisnis Indonesia Premium
Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox

Novita Sari Simamora
 Sabtu, 9 Agustus 2025 | 10:55 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Resep grow a garden donat dan pie yang berasal dari tanaman Roblox bisa membuat Anda mendapatkan hadiah mulai dari pet unik, bibit legendaris, dan hadiah lainnya.

Roblox membuat Cooking Event berlangsung yang selama 2 minggu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan hadiah, jangan asal memasukkan bahan makanan ke dalam tungku memasak Chef Chris Pig.

Bila resep grow a garden yang masukkan tepat, maka Anda akan memperoleh bibit ajaib, spray honey, egg, dan masih banyak hadiah lainnya. Cooking Event akan berlangsung selama 2 minggu hingga 16 Agustus di Roblox.

Resep grow a garden membuat donat

Resep membuat donat normal di Roblox

Pilihan Pertama:

1x Strawberry

1x Tomato

1x Apple

Pilihan Kedua:

2x Corn

1x Watermelon

Pilihan Ketiga:

2x Corn

1x Banana

1x Pumpkin

Cara Membuat Donat yang Unik:

Pilihan Pertama

1x Corn

1x Blueberry

1x Apple

Pilihan Kedua

1x Watermelon

1x Corn

Pilihan Ketiga

1x Corn

1x Spiked Mango

Pilihan Keempat

1x Tomato

1x Banana

2x Corn

Cara Membuat Donat Legendary

Pilihan Pertama

1x Corn

1x Any Crops

1x Sugar Apple

Pilihan Kedua

1x Sugarglaze

1x Green Apple

1x Peach

Pilihan Ketiga

1x Sugarglaze

1x Apple

1x Peach

Pilihan Keempat

1x Sugarglaze

1x Cactus

1x Banana

Pilihan Kelima

2x Mango

2x Corn

Semakin sulit tingkat membuat donat, maka hadiah yang Anda dapatkan akan semakin mahal.

Cara Membuat Donat Divine

Pilihan Pertama

1x Banana

2x Prismatic Crop

Pilihan Kedua

1x Sugarglaze

2x Prismatic Crop

Cara Membuat Cake Grow a Garden

Cara Membuat Cake Normal

Pilihan Pertama

2x Corn

2x Strawberry

Pilihan Kedua

2x Blueberry

1x Corn

1x Tomato

Pilihan Ketiga

2x Banana

2x Strawberry

1x Pumpkin

Cara Membuat Cake Legendary

Pilihan Pertama

2x Kiwi

2x Banana

Pilihan Kedua

2x Banana

1x Blood Banana

1x Moon Melon

1x Soft Sunshine

Pilihan Ketiga, membuat donat legendary saat Chris lapar:

2x Corn

2x Mango

