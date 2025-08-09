Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox

Bisnis.com, JAKARTA - Resep grow a garden donat dan pie yang berasal dari tanaman Roblox bisa membuat Anda mendapatkan hadiah mulai dari pet unik, bibit legendaris, dan hadiah lainnya.
Roblox membuat Cooking Event berlangsung yang selama 2 minggu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan hadiah, jangan asal memasukkan bahan makanan ke dalam tungku memasak Chef Chris Pig.
Bila resep grow a garden yang masukkan tepat, maka Anda akan memperoleh bibit ajaib, spray honey, egg, dan masih banyak hadiah lainnya. Cooking Event akan berlangsung selama 2 minggu hingga 16 Agustus di Roblox.
Resep grow a garden membuat donat
Resep membuat donat normal di Roblox
Pilihan Pertama:
1x Strawberry
1x Tomato
1x Apple
Pilihan Kedua:
2x Corn
1x Watermelon
Pilihan Ketiga:
2x Corn
1x Banana
1x Pumpkin
Cara Membuat Donat yang Unik:
Pilihan Pertama
1x Corn
1x Blueberry
1x Apple
Pilihan Kedua
1x Watermelon
1x Corn
Pilihan Ketiga
1x Corn
1x Spiked Mango
Pilihan Keempat
1x Tomato
1x Banana
2x Corn
Cara Membuat Donat Legendary
Pilihan Pertama
1x Corn
1x Any Crops
1x Sugar Apple
Pilihan Kedua
1x Sugarglaze
1x Green Apple
1x Peach
Pilihan Ketiga
1x Sugarglaze
1x Apple
1x Peach
Pilihan Keempat
1x Sugarglaze
1x Cactus
1x Banana
Pilihan Kelima
2x Mango
2x Corn
Semakin sulit tingkat membuat donat, maka hadiah yang Anda dapatkan akan semakin mahal.
Cara Membuat Donat Divine
Pilihan Pertama
1x Banana
2x Prismatic Crop
Pilihan Kedua
1x Sugarglaze
2x Prismatic Crop
Cara Membuat Cake Grow a Garden
Cara Membuat Cake Normal
Pilihan Pertama
2x Corn
2x Strawberry
Pilihan Kedua
2x Blueberry
1x Corn
1x Tomato
Pilihan Ketiga
2x Banana
2x Strawberry
1x Pumpkin
Cara Membuat Cake Legendary
Pilihan Pertama
2x Kiwi
2x Banana
Pilihan Kedua
2x Banana
1x Blood Banana
1x Moon Melon
1x Soft Sunshine
Pilihan Ketiga, membuat donat legendary saat Chris lapar:
2x Corn
2x Mango