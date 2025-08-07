Bisnis Indonesia Premium
Cara Menonaktifkan Akun IG secara Mudah 2025

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:27 WIB
Ilustrasi anak sedang bermain di depan logo Instagram/reuters
Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara menonaktifkan akun Instagram (IG) secara mudah dan benar tahun 2025.

Tak dapat dipungkiri jika IG merupakan salah satu platform media sosial terkemuka di dunia dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan.

Namun tak jarang, ada yang membuat pengguna merasa perlu untuk menonaktifkan atau menghapus akun mereka.

Alasan beberapa pengguna ingin menonaktifkan akun IG juga bermacam-macam.

Mulai dari keinginan untuk fokus pada kehidupan nyata, tekanan dari media sosial, hingga upaya menjaga privasi.

Di bawah ini adalah cara menonaktifkan akun Instagram (IG) secara mudah dan benar.

Cara Menonaktifkan Akun IG Sementara

  • Buka browser di HP atau laptop dan kunjungi situs web Instagram.
  • Login ke akun Instagram Anda.
  • Klik ikon profil akun Anda yang terletak di bagian kanan atas.
  • Pilih opsi "Profil".
  • Klik "Edit Profil".
  • Gulir ke bawah hingga menemukan opsi "Nonaktifkan sementara akun saya" di bagian kanan.
  • Klik opsi tersebut.
  • Masukkan alasan mengapa Anda ingin menonaktifkan akun.
  • Masukkan kembali kata sandi Anda.
  • Klik "Temporarily Disable Account" atau "Nonaktifkan akun sementara".

Cara Menghapus Akun Instagram Secara Permanen

  • Buka browser di HP atau desktop dan akses situs web www.instagram.com/accounts/remove/permanent/ .
  • Login ke akun Instagram Anda.
  • Berikan alasan mengapa Anda ingin menghapus akun secara permanen.
  • Masukkan kata sandi Anda untuk konfirmasi.
  • Klik "Delete username" untuk menghapus akun secara permanen.
  • Cara Mengaktifkan Kembali Akun Instagram

Untuk mengaktifkan kembali akun yang dinonaktifkan sementara, langkah-langkahnya adalah:

  • Buka aplikasi Instagram atau kunjungi situs web melalui browser.
  • Klik "Log In".
  • Masukkan nama pengguna dan kata sandi akun Anda.
  • Klik "Masuk" atau "Log In".
  • Akun Anda akan secara otomatis aktif kembali setelah dinonaktifkan.

Itulah cara menonaktifkan akun Instagram 2025 secara mudah dan benar.

