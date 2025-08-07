Bisnis Indonesia Premium
Telkomsel Rilis Paket IndiHome & Telkomsel One Terbaru, Lebih Atraktif

Media Digital
 Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:23 WIB
IndiHome tawarkan Paket Internet terbaru mulai Rp230 ribu, dengan kecepatan internet 50–200 Mbps, sudah dilengkapi layanan video streaming, dan opsi lebih dari 110 saluran TV
IndiHome tawarkan Paket Internet terbaru mulai Rp230 ribu, dengan kecepatan internet 50–200 Mbps, sudah dilengkapi layanan video streaming, dan opsi lebih dari 110 saluran TV
Ringkasan Berita
  • Telkomsel meluncurkan paket IndiHome dan Telkomsel One terbaru dengan harga mulai Rp230 ribu, menawarkan kecepatan internet hingga 200 Mbps dan layanan video streaming.
  • Paket IndiHome menyediakan dua opsi utama: Internet dan Internet + IndiHomeTV, dengan akses ke lebih dari 110 saluran TV dan berbagai layanan streaming.
  • Telkomsel One mengintegrasikan layanan fixed broadband IndiHome dan mobile Telkomsel, menawarkan paket dengan kuota SIMPATI hingga 30 GB dan akses ke layanan streaming dan TV.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel semakin mendekatkan pengalaman digital terbaik ke rumah pelanggan melalui paket IndiHome dan Telkomsel One terbaru yang lebih atraktif dan terjangkau, mulai Rp230 ribu.

Paket terbaru ini menghadirkan ragam pilihan kecepatan internet mulai dari 50 hingga 200 Mbps, dilengkapi layanan video streaming favorit keluarga serta lebih dari 110 saluran TV berkualitas.

VP Home Broadband & FMC Consumer Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho, mengatakan, “Dengan paket terbaru IndiHome dan Telkomsel One, kami menghadirkan keseruan digital tanpa batas yang semakin nyata melalui internet stabil, hiburan digital pilihan, serta pengalaman streaming berkualitas dalam satu harga terjangkau.

Komitmen ini juga kami perluas lewat Telkomsel One, solusi digital terintegrasi yang menyatukan keunggulan jaringan IndiHome di rumah dan Telkomsel mobile di luar rumah secara fleksibel dan seamless, menemani pelanggan kapan pun dan di mana pun mereka berada.”

Konektivitas dan Pengalaman Digital Terdepan di Rumah dengan IndiHome

Melalui penawaran paket terbarunya, IndiHome kini menghadirkan dua pilihan utama:

  • Paket Internet, dengan harga mulai dari Rp230 ribu, menawarkan kecepatan internet 50, 75, 150, hingga 200 Mbps, termasuk layanan video streaming – Prime Video,  Netflix, dan IndiHomeTV (app version).
  • Paket Internet + IndiHomeTV, dengan harga mulai Rp355 ribu, memberikan akses internet dengan pilihan kecepatan yang sama, lebih dari 110 saluran TV lokal maupun internasional, serta layanan video streaming – Prime Video, Vidio,  Lionsgate Play, Viu, Sushiroll, WeTV, Genflix, Kuncie, Fita, Netflix, dan IndiHomeTV (app version).

Setelah berlangganan, pelanggan dapat secara mudah mengakses layanan video streaming tersebut dengan login menggunakan akun Telkomsel/IndiHome pada masing-masing aplikasi, website, maupun perangkat Set Top Box (STB) IndiHome. Panduan aktivasi layanan video streaming selengkapnya tersedia di tsel.id/VideoStreamingGuide.

Sebagai apresiasi tambahan bagi pelanggan baru, Telkomsel memberikan promo biaya instalasi spesial sebesar Rp150 ribu, dari harga normal Rp500 ribu. Pelanggan dapat melakukan pemesanan paket IndiHome terbaru dengan mudah melalui MyTelkomsel, website telkomsel.com/indihome, GraPARI terdekat, serta berbagai mitra penjualan resmi.

Dalam waktu dekat, Telkomsel juga akan menghadirkan dua paket IndiHome terbaru lainnya yang berfokus pada kebutuhan pelanggan akan gaming dan entertainment. 

Lebih Praktis untuk Internet Rumah dan Mobile Sekaligus dengan Telkomsel One

Telkomsel turut memperkuat komitmen mendekatkan pengalaman digital convergence secara menyeluruh melalui Telkomsel One, produk Fixed-Mobile Convergence (FMC) yang menyatukan konektivitas fixed broadband IndiHome dan layanan mobile Telkomsel dalam satu paket terpadu.

Telkomsel One kini hadir lebih dekat dengan dua pilihan paket utama:

  • Paket Dynamic 100 Mbps + 15-30 GB, dengan harga mulai Rp270 ribu, pilihan kecepatan internet 50, 75, 100, hingga 150 Mbps, kuota SIMPATI 15-30 GB yang bisa dibagi ke 6 anggota keluarga, dan layanan video streaming - Prime Video, IndiHomeTV (app version)
  • Paket Dynamic 100 Mbps + TV + 15-30 GB, dengan harga mulai Rp375 ribu, pilihan kecepatan yang sama, kuota SIMPATI 15-30 GB yang bisa dibagi ke 6 anggota keluarga, lebih dari 110 saluran TV lokal maupun internasional, serta layanan video streaming – Prime Video, Vidio, Lionsgate Play, Viu, Sushiroll, WeTV, Genflix, Kuncie, Fita, dan IndiHomeTV (app version).

Khusus pelanggan yang belum memiliki nomor Telkomsel, akan disediakan dua kartu SIM baru tanpa biaya tambahan. Tersedia juga promo bebas biaya pasang untuk instalasi baru Telkomsel One.

Semua layanan Telkomsel One, termasuk internet, opsi layanan TV dan video streaming, serta berbagai keuntungan seperti telepon dan SMS sepuasnya antar anggota keluarga, dapat diakses dan dikelola melalui aplikasi MyTelkomsel dan sudah tercakup secara praktis dalam satu tagihan. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui telkomsel.com/one dan GraPARI terdekat.

Hardika menambahkan, “Melalui inovasi layanan IndiHome dan Telkomsel One, kami berkomitmen untuk terus menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam mendukung kebutuhan gaya hidup digital yang dinamis, baik untuk bekerja, belajar, gaming, maupun hiburan di dalam dan luar rumah.”

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital
