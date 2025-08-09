Bisnis Indonesia Premium
Telkomsel Pamerkan 6 Solusi AI Terkini di KSTI Indonesia 2025

Media Digital
 Sabtu, 9 Agustus 2025 | 14:32 WIB
Telkomsel hadir dan berpartisi aktif dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Institut Teknologi Bandung (7–9 Agustus 2025), menegaskan komitmen perusahaan dalam mempercepat kemajuan bangsa melalui kolaborasi strategis lintas sektor. KSTI menjadi forum penting untuk mendorong integrasi teknologi, industri, dan kebijakan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045
Ringkasan Berita
  • Telkomsel berpartisipasi dalam KSTI Indonesia 2025 untuk mendukung percepatan kemajuan bangsa melalui adopsi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI).
  • Telkomsel memamerkan enam solusi AI unggulan yang telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk AI Smart Planning, AI Smart Manufacturing, AI Smart Mining, AI Education, AI Farming, dan AI Translator.
  • Telkomsel meraih empat penghargaan internasional dari TM Forum's Innovation Awards dan terus mengembangkan talenta digital melalui berbagai program, menegaskan posisinya sebagai pelopor AI di Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG - Telkomsel menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan kemajuan bangsa melalui partisipasinya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025, yang berlangsung pada 7-9 Agustus 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Konvensi strategis ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, menandai pentingnya sinergi antara teknologi, industri, dan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta misi strategis pemerintah, Asta Cita.

KSTI Indonesia 2025 merupakan konvensi nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dengan tema utama "Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi".

Ajang ini menjadi momentum penting dalam merumuskan peta jalan riset nasional, mengintegrasikan teknologi dalam kebijakan pembangunan, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mengatakan, “Selama 30 tahun terakhir, Telkomsel terus hadir sebagai bagian dari perjalanan inovasi majukan Indonesia. Partisipasi aktif kami di KSTI 2025 ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk terus mengakselerasi adopsi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) demi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Kami percaya, pemanfaatan AI secara strategis tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam konvensi ini, Telkomsel menampilkan sejumlah kapabilitas AI unggulan yang berdampak positif terhadap ekonomi dan telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk:

  1. AI Smart Planning – Teknologi perencanaan infrastruktur telekomunikasi presisi dan efisien.
  2. AI Smart Manufacturing – Proses inspeksi produksi melalui otomasi manufaktur berbasis AI.
  3. AI Smart Mining – Penggunaan kendaraan otonom berbasis AI untuk keselamatan dan efisiensi.
  4. AI Education – Dashboard LLM untuk pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, interaktif.
  5. AI Farming – Solusi pertanian cerdas yang membantu berbagai kebutuhan petani.
  6. AI Translator – Teknologi penerjemah bahasa real-time melalui kacamata pintar.

Selama beberapa tahun terakhir, Telkomsel secara konsisten memanfaatkan AI secara end-to-end di berbagai lini operasional dan proses bisnis, mulai dari perencanaan dan pemeliharaan jaringan dengan Autonomous Network, peningkatan pengalaman pengguna layanan digital melalui MyTelkomsel, hingga layanan pelanggan dengan Asisten Virtual Veronika dan TED.

Atas implementasi solusi jaringan pintar berbasis AI, Telkomsel – satu-satunya perintis Autonomous Network asal Indonesia – pada Juli 2025 lalu meraih empat  penghargaan internasional Outstanding Catalyst dari TM Forum's Innovation Awards. Selain itu, Telkomsel juga terus menggelar program pengembangan talenta digital mahir AI baik untuk internal maupun eksternal melalui AI Academy, Talent  Accelerator IndonesiaNEXT, Impact Incubator NextDev dan DCE, hingga Creative Digital Literacy InternetBAIK.

Melalui berbagai inovasi ini, Telkomsel tidak hanya menegaskan posisi sebagai pelopor pemanfaatan AI di Indonesia, tetapi juga turut mendorong transformasi digital nasional yang selaras dengan misi Asta Cita pemerintah, guna memastikan Indonesia siap bersaing di era digital dan AI.

“KSTI 2025 sekaligus menjadi momentum strategis bagi Telkomsel untuk terus menyalakan semangat Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80. Kami berharap, kehadiran teknologi AI terdepan dari Telkomsel dapat semakin memperkuat optimisme bangsa dalam menyongsong Indonesia yang maju, dengan rakyat sejahtera, bersatu berdaulat,” tutup Indra.

Informasi lebih lanjut tentang KSTI Indonesia 2025 dapat diakses melalui laman resmi ksti2025.kemdiktisaintek.go.id.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Media Digital
