Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Motorola Perluas Jangkauan: Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan

Redaksi
Redaksi
 Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:11 WIB
(Kiri ke kanan) SBU Head Digiplus, Mani Jayaram dan Country Head Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo menandatangani kesepakatan kerjasama strategis Motorola-Digiplus, di Jakarta (14/8/2025)
(Kiri ke kanan) SBU Head Digiplus, Mani Jayaram dan Country Head Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo menandatangani kesepakatan kerjasama strategis Motorola-Digiplus, di Jakarta (14/8/2025)
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Motorola memperluas jangkauan pasar di Indonesia dengan menggandeng Digiplus dan meningkatkan layanan pelanggan hingga 8x lipat dari 16 menjadi 128 titik.
  • Strategi pemasaran Motorola mencakup pendekatan inovasi untuk generasi milenial dan strategi komunikasi yang disesuaikan untuk generasi Z, serta peluncuran produk baru seperti Moto G86 Power 5G.
  • Motorola melengkapi perangkatnya dengan fitur AI MotoAI dan aplikasi keamanan Moto Secure untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan keamanan pengguna.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Smartphone, Motorola, memperluas jangkauan pasarnya melalui kerja sama yang terjalin dengan perusahaan distributor dan ritel teknologi, Digiplus. Perusahaan juga menambah hingga 8x lipat layanan pelanggan (customer service) di Tanah Air. 

Country Head Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo, kesamaan visi menjadi alasan perusahaannya dengan cepat menjalin kerjasama dengan Digiplus. Keduanya ingin Motorola lebih cepat menjangkau pelanggan pada kehadirannya yang kedua kali di Indonesia. 

Motorola saat ini sedang berusaha untuk bangkit kembali setelah sempat vakum 8 tahun di pasar Indonesia. 

Baca Juga Motorola Edge 60 Fushion, Smartphone Standar Militer Seharga Rp5,3 Juta

“Motorola siap menawarkan produk yang mencakup semua lini masyarakat, sementara Digiplus siap memanfaatkan channel besar mereka untuk memasarkan produk kami,” kata Bagus, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dia juga mengatakan demi keberlanjutan pemasaran produknya, Motorola meningkatkan jumlah ketersediaan customer service dari 16 titik, kini menjadi 128 titik yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah mencari letak customer service terdekat dari wilayah tempat tinggal.

Meskipun ingin dikenal sebagai perusahaan produsen smartphone yang ‘pantang menyerah’ dan berani berinovasi, Motorola tidak muluk-muluk dalam menetapkan proyeksi bisnis.

Baca Juga Motorola Kembali: Ingin Tiru Kesuksesan di India, Tumbuh Tiga Digit

Mereka menyebut akan terlebih dahulu menyediakan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sembari membangun kembali kepercayaan terhadap brand.

Nama Motorola yang tenar hanya di sebagian generasi, seperti milenial, juga dianggap sebagai tantangan besar perusahaan dalam memasarkan produk.

Bagus mengatakan perusahaan menyiapkan dua pendekatan dalam memasarkan produk. Untuk generasi milenial, dan yang sudah familiar dengan Motorola, perusahaan tidak akan menekankan pada sisi nostalgia, tetapi pada sisi inovasi terbaru, yang menunjukkan seberapa jauh perjalanan Motorola dalam mengembangkan teknologinya.

Baca Juga Akusisi Google Atas Wiz Bakal Cetak Rekor Baru, Kalahkan Pengambilalihan Motorola

Smartphone lipat Motorola
Smartphone lipat Motorola

Sementara itu untuk generasi Z atau yang belum familiar, Motorola menggunakan strategi iklan dengan gaya komunikasi yang lebih disesuaikan, serta kerja sama dengan Pantone untuk menawarkan warna produk yang vibrant, serta mengetahui tren warna tiap tahun.

“Ditunggu saja informasi selanjutnya, kami tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayap ke ranah produk Internet of Things (IoT),” kata Bagus. 

Motorola telah meluncurkan tiga produknya, yaitu Moto G45 5G yang menawarkan harga terjangkau, serta seri Moto Edge 60 Fusion & Edge 60 Pro yang menjangkau target pasar menengah ke atas.

Terbaru, mereka memperkenalkan varian Moto G86 Power 5G, yang ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7400, serta kapasitas baterai sebesar 6720 mAh. 

Produk terbaru ini dijual dengan harga eksklusif Rp4,4 juta di Shopee, dan pengguna juga mendapatkan bonus paket internet perdana IM3 Freedom 3GB, serta 30 hari langganan Vision+.

Fitur-fitur AI dan Keamanan Bawaan Motorola

Motorola menanamkan asisten kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) khusus pada setiap seri smartphone-nya dengan nama MotoAI.

Asisten AI tersebut bekerja secara internal di dalam handphone, bukan cloud, sehingga menjamin keamanan bagi setiap pengguna.

MotoAI mendukung kreativitas dan produktivitas pengguna dengan dua fitur AI-nya, yaitu Image Studio yang mampu menghasilkan gambar lewat prompt, dan Playlist Studio, yang mampu membuat playlist lagu sesuai dengan suasana.

Sementara itu untuk produktivitas, terdapat fitur-fitur seperti berikut ini:

Pay Attention, yang berfungsi sebagai transkriptor rekaman audio, mampu mengenali siapa pembicara yang tengah berbicara

Remember This, semacam fitur yang memungkinkan pengguna “melatih” MotoAI untuk mengingat peristiwa yang terjadi di suatu hari

Ask or Search, yang mampu merangkum atau mencarikan informasi tambahan terkait suatu hasil pencarian

Catch Me Up, yang mampu merangkum notifikasi, memudahkan pengguna yang sangat sibuk, sehingga tidak terlewatkan satu pun pemberitahuan

Fitur-fitur yang terdapat dalam MotoAI bahkan dapat terintegrasi dengan layanan AI berbasis cloud seperti Google Gemini dan Perplexity, menawarkan pengalaman AI secara hybrid yang lengkap kepada pelanggan

Tidak hanya dari fitur AI, Motorola juga melengkapi perangkatnya dengan fitur Moto Secure, sebuah aplikasi keamanan bawaan yang di dalamnya lengkap berisi berbagai fungsi, seperti misalnya Find My Device untuk melacak ponsel apabila hilang, dan Protect from Online Scammers, yang menghindarkan pengguna dari panggilan atau SMS penipuan.

Terdapat pula Family Space, berfungsi seperti semacam “kids mode” yang ditingkatkan, karena tidak hanya dapat melindungi anak-anak ketika sedang menggunakan ponsel, tetapi juga bagi orang tua yang tidak terlalu mengerti teknologi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz
Telekomunikasi

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

1 jam yang lalu
Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini
Telekomunikasi

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

11 jam yang lalu
Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis
Gadget

Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

3 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz
Telekomunikasi

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

1 jam yang lalu
Axis Perkuat Penetrasi Pasar Indonesia
Sains & Teknologi

Axis Perkuat Penetrasi Pasar Indonesia

2 jam yang lalu
Motorola Perluas Jangkauan: Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan
Gadget

Motorola Perluas Jangkauan: Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan

2 jam yang lalu
Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI
Sains & Teknologi

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

7 jam yang lalu
Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud
Telekomunikasi

Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

11 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Ada Nama Perusahaan Hashim (WIFI) pada Daftar Peserta e-Auction 1,4 GHz

2

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

3

Telkomsel Raih 6 Penghargaan Ookla® Speedtest Awards™

4

Profil PT Netciti Persada yang Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

5

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pengamanan Jelang Sidang Tahunan MPR
2+
Bisnis Indonesia E-paper