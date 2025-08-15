Bisnis Indonesia Premium
Axis Perkuat Penetrasi Pasar Indonesia

Hafiyyan
 Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:50 WIB
Johny Dermawan, Country Manager Indonesia Axis Communications, menyampaikan pihaknya sangat optimistis dengan perkembangan pasar di Indonesia sehingga perusahaan meluncurkan Axis Solution Center di Indonesia, Kamis (14/8/2025).
Bisnis.com, JAKARTA—Axis Communications, perusahaan solusi video dan audio berbasis jaringan asal Swedia, memperkuat penetrasi pasar Indonesia seiring dengan pertumbuhan pelanggan.

Johny Dermawan, Country Manager Indonesia Axis Communications, menyampaikan pihaknya sangat optimistis dengan perkembangan pasar di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan yang telah hadir di 50 negara tersebut resmi meluncurkan Axis Solution Center di Indonesia.

“Kami optimistis dengan perkembangan bisnis di Indonesia, makanya investasi membuat Axis Solution Center di Indonesia,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Di Asia Pasifik, Axis Solution Center sebelumnya telah hadir di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, hingga Australia. Perusahaan pun membuka peluang fasilitas serupa berikutnya di kota-kota lain di Indonesia.

Axis Solution Center berfungsi sebagai galeri teknologi yang menampilkan inovasi terkini untuk sistem keamanan. Solution Center ini juga menjadi pusat demonstrasi di mana mitra dan pelanggan dapat secara langsung merasakan produk-produk Axis Communications, sekaligus menjadi platform untuk membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

Secara sederhana produk utama perusahaan adalah CCTV pintar yang mampu mendeteksi berbagai indikator, misalnya pergerakan manusia ataupun peningkatan suhu di ruangan. Bahkan, CCTV tersebut dilengkapi dengan kemampuan audio, sehingga bisa memberikan peringatan dini.

“Fungsi kamera tidak hanya untuk keamanan, tetapi bisa mendeteksi hal lain seperti pergerakan manusia atau mobil. Sebagai contoh, kamera bisa mendeteksi mobil di mal yang parkir terlalu lama di depan lobi sehingga kamera bisa mengeluarkan sistem peringatan berupa audio, ataupun tanda peringatan tertentu,” jelasnya.

Johny Dermawan menuturkan sistem Axis bisa digunakan lintas industri, baik pelanggan pemerintah maupun swasta. Axis Solution Center menampilkan produk yang mencakup kamera jaringan, audio jaringan, interkom jaringan, solusi manajemen video, analitik, dan lainnya.

Misalnya, sistem ini akan menampilkan sensor lingkungan terbaru untuk mengukur kualitas udara, serta kamera termal untuk deteksi suhu, dan lainnya. Sistem audio terintegrasi dengan analitik video juga dihadirkan untuk meningkatkan keamanan publik.

Axis Communications juga menyediakan kamera dengan perlindungan ledakan untuk lokasi berisiko tinggi seperti pabrik minyak, gas, bahan kimia, dan pupuk amonia, yang dilengkapi teknologi anti-getar untuk memastikan gambar tetap stabil dan jelas.

Carl Malmqvist, Regional Director South Asia Pacific Axis Communications, mengatakan transformasi digital di Asia Tenggara terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman teknologi. Inovasi dan adopsi teknologi mendorong solusi keamanan yang semakin canggih.

“Solution Center ini merupakan langkah strategis Axis untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan di era konektivitas,” paparnya.

Solution Center ini adalah yang pertama di Indonesia dan berlokasi di Jakarta. Kehadirannya melengkapi investasi Axis Communications di negara lain di kawasan Asia Pasifik, termasuk Malaysia, Thailand, dan Australia.

Produk-produk Axis Communications telah digunakan untuk berbagai kebutuhan industri di seluruh dunia. Salah satunya di tambang Bílina di wilayah Bohemia Utara, Republik Ceko, di mana sebuah perusahaan pertambangan besar memasang banyak AXIS Q3505-VE Network Camera.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan area berisiko tinggi dan deteksi ancaman seperti amunisi sisa perang yang belum meledak, dengan kamera yang dipasang langsung di dalam mesin. Hal tersebut memastikan operator dapat bekerja dengan aman tanpa berada di dekat sumber bahaya.

Sementara itu, di California, Amerika Serikat, Alert Wildfire memanfaatkan jaringan kamera PTZ Axis untuk melacak kebakaran hutan, mengidentifikasi titik api, memantau kebakaran berskala besar, dan menyediakan data penting untuk pengambilan keputusan terkait pengerahan sumber daya dan evakuasi.

Di Indonesia, tantangan serupa juga dihadapi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga penanggulangan kebakaran hutan, yang memerlukan solusi keamanan dan teknologi andal untuk mendukung pemantauan, pengelolaan, dan kelancaran operasional.

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan
