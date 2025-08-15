Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi
 Jumat, 15 Agustus 2025 | 01:00 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menjawab pertanyaan dari redaksi Bisnis Indonesia pada saat sesi wawancara di Jakarta, Jumat (11/4/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menjawab pertanyaan dari redaksi Bisnis Indonesia pada saat sesi wawancara di Jakarta, Jumat (11/4/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta pengembang gim Roblox untuk memperbaiki sistem dalam platform-nya agar sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

"Kami menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di sini,” kata Meutya usai pertemuan dengan perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Meutya mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik di Indonesia mengenai paparan konten dan interaksi yang tidak layak di Roblox. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sempat mengimbau siswa untuk tidak bermain Roblox.

Baca Juga Mendikdasmen Klarifikasi: Tak Larang, Hanya Imbau Anak Tak Main Roblox

Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta Roblox membatasi akses komunikasi antarpengguna anak, menyaring konten user-generated yang vulgar, dan memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control).

“Pembenahan ini memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,” jelasnya.

Meutya berharap Roblox sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sudah terdaftar sejak 2022 dapat berperan dalam membangun ekosistem internet yang aman, bermanfaat, dan produktif.

Baca Juga Wamenkomdigi Sebut Fokus Bukan pada Game Roblox, tapi Perlindungan Anak

“Kami berharap Roblox menjadi contoh bagaimana sebuah platform mengutamakan keselamatan pengguna muda, sehingga ruang digital di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, bermain, dan berkarya,” tandasnya.

Meutya menegaskan Kementerian Komdigi akan memberikan waktu kepada Roblox untuk melakukan pembenahan dan akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan gim Roblox memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya tidak melarang anak-anak bermain Roblox.

Baca Juga Istana: Tak Cuma Roblox, Semua Konten Bermuatan Kekerasan Harus Dievaluasi

Namun, dia mengimbau agar anak-anak menghindari permainan yang dinilai tidak mendidik, termasuk yang mengandung unsur kekerasan.

“Tidak ada pelarangan. Saya mengimbau supaya tidak main [Roblox],” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi Bisnis pada Rabu (7/8/2025).

Ketika ditanya apakah imbauan itu khusus untuk Roblox atau gim lainnya, Abdul Mu’ti menambahkan, “Game lain yang tidak mendidik, terutama yang bermuatan kekerasan.”

Berdasarkan data laman resmi Roblox, jumlah pengguna aktif harian (daily active users/DAU) pada Februari 2025 mencapai 85,3 juta. Bahkan, separuh anak-anak di Amerika Serikat (AS) berusia di bawah 16 tahun tercatat memainkan Roblox setiap bulan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Game Roblox, Begini Manfaat dan Potensi Negatifnya
Gaming

Game Roblox, Begini Manfaat dan Potensi Negatifnya

1 hari yang lalu
Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox
Gaming

Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox

5 hari yang lalu
Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Korporasi

Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz

3 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI
Sains & Teknologi

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

28 menit yang lalu
Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud
Telekomunikasi

Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

4 jam yang lalu
Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini
Telekomunikasi

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

4 jam yang lalu
Ini Tiga Tantangan Membangun AI Menurut Cloudera
Sains & Teknologi

Ini Tiga Tantangan Membangun AI Menurut Cloudera

5 jam yang lalu
Profil PT Netciti Persada yang Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

Profil PT Netciti Persada yang Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?

2

Tak Ada Nama Perusahaan Hashim (WIFI) pada Daftar Peserta e-Auction 1,4 GHz

3

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

4

Telkomsel Raih 6 Penghargaan Ookla® Speedtest Awards™

5

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Perkembangan Pembangunan IKN
2+
Bisnis Indonesia E-paper