Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

Pernita Hestin Untari
 Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:17 WIB
Gedung Telkom berada di Jakarta/Telkom
Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memacu pertumbuhan bisnis business to business (B2B) dengan mengandalkan empat solusi utama, yakni artificial intelligence (AI), layanan cloud, internet of things (IoT), dan keamanan siber.

Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemad mengatakan ke depan perusahaan akan melakukan refocusing portofolio menjadi empat segmen utama, salah satunya B2B ICT untuk melayani korporasi secara langsung.

“Platform yang akan kami kembangkan itu kurang lebih ada empat fokus platform untuk melayani mereka. Yang pertama, AI. Yang kedua, cyber security. Kemudian yang ketiga, IT, dan yang keempat cloud service,” kata Faizal dalam Business Update Penguatan Product Hero Digital dan B2B Telkom di Market di Jakarta pada Kamis (14/8/2025). 

Faizal menyebut AI menjadi killer solution bagi seluruh segmen pelanggan. Perusahaan akan meluncurkan AI Center of Excellence di Bali dalam dua pekan mendatang dengan branding “AI Big Box” yang menyasar seluruh sektor industri. 

Ekosistem AI ini terdiri atas empat pilar, yakni kerja sama dengan kampus, AI Playground untuk uji coba solusi, AI Connect untuk kolaborasi global-lokal, dan AI Hub yang akan dibangun di sembilan kota besar di Indonesia.

“Kalau kita tidak jualan pakai AI tidak laku. Apa saja jualan mesti ditambahkan AI supaya laku,” kata Faizal.

Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyatakan kontribusi pendapatan segmen enterprise Telkom saat ini masih di bawah 20%. 

Pihaknya pun menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari segmen enterprise menjadi lebih dari 30% dalam lima tahun ke depan. 

“Jadi dalam lima tahun ke depan kami harapkan bisnis enterprise Telkom menjadi pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan pendapatan Telkom Group secara keseluruhan menyamai rekan-rekan global kami,” kata Vera.

Untuk mencapai target tersebut, Vera mengatakan Telkom memobilisasi modal, organisasi, dan talenta ke empat sektor prioritas. 

"Nomor satu adalah konektivitas dan kami menyebutnya konektivitas cerdas didorong oleh AI, dilengkapi dengan solusi keamanan siber. Lalu nomor dua adalah internet of things, ketiga keamanan siber, terakhir yang lebih menarik lagi, kecerdasan buatan," kata Vera.

Veranita menegaskan, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan teknologi yang dikembangkan mampu memberi dampak nyata bagi pelanggan dan ekosistem digital nasional. 

“Kami memiliki tanggung jawab untuk dapat membawa ini ke dalam tindakan nyata, benar-benar membantu organisasi, bisnis, dan komunitas untuk membangun kemampuan,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
