Motorola Edge 60 Fushion, Smartphone Standar Militer Seharga Rp5,3 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Motorola kembali merilis smartphone baru dalam kurun waktu 3 bulan. Sejak comeback ke Indonesia pada Februari lalu dengan menghadirkan Moto G45 5G, sekarang Motorola meluncurkan kembali smartphone Edge 60 Fusion yang tangguh terhadap berbagai medan cuaca.

Motorola membanderol smartphone terbarunya seharga Rp5,3 juta, atau dua kali lipat dari harga Moto G45 5G.

Country Head Motorola Indonesia Bagus Prasetyo mengatakan Motorola edge 60 Fusion telah lulus 16 pengujian proteksi MIL-810H Military Grade Certified yang menandakan smartphone tangguh di berbagai kondisi.

Motorola juga mengeklaim perangkat mampu bertahan dari suhu ekstrim, seperti musim dingin yang bersuhu hingga -20°C atau teriknya musim panas hingga 60°C, bahkan pada suhu yang sangat panas di dalam mobil yang terparkir.

“Smartphone ini juga tahan kelembaban hingga 95 persen,” kata Bagus, Selasa (14/5/2025).

Dengan tingkat perlindungan terhadap air paling tinggi, pada peringkat IP68 dan IP69, kata Bagus, smartphone ini menawarkan pertahanan yang unggul terhadap debu, kotor, pasir, dan air bertekanan tinggi, dan dirancang untuk tahan berada di kedalaman air tawar hingga 1,5 meter selama 30 menit.

Baca Juga Akusisi Google Atas Wiz Bakal Cetak Rekor Baru, Kalahkan Pengambilalihan Motorola

Smartphone ini juga didukung dengan prosesor Mediatek 7400 4nm, dan RAM hingga 12GB, RAM Boost 4.0 yang mengubah penyimpanan yang tersedia sementara menjadi RAM virtual (hingga 24GB)

Mesin tertanam, kata Bagus, membuat pengguna dapat merasakan kinerja yang lancar dan tanpa hambatan saat bermain game hingga melakukan banyak tugas

Motorola Edge 60 Fusion juga dilengkapi dengan fitur moto ai 1.0. Sebuah voice assistant yang membantu menyempurnakan hasil foto hingga mengelola notifikasi dengan mudah.

Baca Juga Kejutan! Motorola Pamerkan HP Lipat yang Bisa Digulung secara Fleksibel

Terdapat tiga fitur kecerdasan buatan utama yakni Catch Me Up, Pay Attention, dan Remember This. Catch Me Up dapat menghemat waktu dengan meringkas komunikasi pribadi, menghemat waktu mencari notifikasi yang terlewat.

Pay Attention membantu pengguna mengingat agenda atau detail tertentu tanpa perlu membuat catatan atau mendengarkan rekaman yang panjang. Sementara Remember This memungkinkan momen yang di foto atau screenshot layar, menyimpannya dengan bantuan informasi dari AI.

Ketika foto diambil, moto ai menugaskan LLM di latar belakang untuk mengekstrak detail utama, konteks, dan fakta tentang konten tersebut. Kenangan pribadi ini tersimpan dengan aman secara lokal pada perangkat hanya ketika pengguna memilih, dan dapat dipanggil kembali kapan saja dengan memberi pertanyaan sederhana.

Fitur moto ai lainnya yakni Magic Canvas 1.0, yang mengubah imajinasi pengguna menjadi visual menakjubkan dari perintah teks, dan Style Sync, yang dengan mudah membuatkan wallpaper dan tema unik dari sebuah foto berdasarkan pakaian penggunanya.