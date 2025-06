Telkom - Conversant Dorong Layanan CDN (CaaS) Nasional untuk Korporasi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan Conversant Solutions Pte. Ltd. (Conversant) menjalin kerja sama penyediaan layanan Content Delivery Network as a Service (CDN as a Service/CaaS) di Indonesia.

Layanan ini merupakan solusi distribusi konten digital dirancang khusus memastikan kecepatan dan keamanan distribusi konten seperti video, aplikasi over the top (OTT), maupun layanan web bagi perusahaan.

Layanan ini menyasar pelanggan segmen enterprise dan wholesale yang memerlukan kualitas jaringan tinggi untuk meningkatkan user experience dengan affordability yang terjangkau, dengan cakupan luas melalui jaringan PoP di delapan kota besar di Indonesia dan 54 negara.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir mengatakan perusahaan optimistis kolaborasi ini memberikan nilai tambah signifikan untuk jangka panjang.

“Kami optimis dalam jangka panjang, kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan, tidak hanya bagi Telkom dan Conversant, tetapi juga bagi ekosistem digital Indonesia secara lebih luas,” kata Honesti dalam siaran pers, Senin (30/6/2025).

Direktur Network Telkom Nanang Hendarno menambahkan layanan CDN memerlukan infrastruktur jaringan yang kuat dan tersebar luas demi memastikan sinergi bisa mendukung distribusi konten digital nasional.

Melalui kerja sama ini, sambungnya, Telkom akan mengoptimalkan jaringan nasional yang dimiliki untuk mendukung penyampaian konten digital yang lebih cepat, stabil, dan aman ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kolaborasi ini membutuhkan penyiapan team 24/7 dari pihak conversant untuk dapat memastikan operasionalisasi service dan product serta didukung dengan kesiapan talent Telkom yang telah certified untuk mengelola product ini.

Sekadar informasi, Telkom juga menghadirkan solusi terintegrasi yang dapat dibundling dengan fitur tambahan, seperti media service, storage, dan security guna menambah value layanan sesuai kebutuhan industri.

Semua layanan akan ditawarkan dengan skema paketisasi yang dapat disesuaikan (customizable) berdasarkan karakteristik dan skala bisnis pelanggan.