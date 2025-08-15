Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

Redaksi
Redaksi
 Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:00 WIB
Bendera Amerika Serikat berkibar di Georgia, AS pada Selasa (5/11/2024). / Bloomberg-Christian Monterrosa
Bendera Amerika Serikat berkibar di Georgia, AS pada Selasa (5/11/2024). / Bloomberg-Christian Monterrosa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang berdiskusi untuk akuisisi saham intel, menunjukkan upaya mencampuri urusan raksasa semikonduktor tersebut.

Kesepakatan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperluas upaya manufakturnya di AS, termasuk pabrik chip di Ohio yang telah lama tertunda.

Dilansir TechCrunch (15/8/25), kabar tersebut muncul kurang dari satu pekan setelah Presiden Donald Trump mendesak CEO Intel, Lip-Bu Tan untuk mengundurkan diri karena dugaan konflik kepentingan.

Baca Juga BVT Luncurkan Versi Terbaru Platform Lokasi Intelligence

Walaupun tidak disebutkan apa alasan Trump melakukan desakan tersebut, tetapi hal tersebut diyakini merupakan imbas setelah Senator AS dari partai Republik, Tom Cotton, menulis surat kepada dewan direksi Intel untuk menanyakan dugaan hubungan Tan dengan China.

CEO Intel tersebut kemudian menemui pemerintahan Trump pada Senin (11/8/25), dalam rangka meredakan kekhawatiran pemerintah dan mencari cara agar perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintahan.

Juru bicara Intel mengatakan, perusahaannya berkomitmen mendukung penuh upaya Presiden Trump dalam memperkuat kepemimpinan teknologi dan manufaktur AS.

Baca Juga 5 Prosesor AMD dan Intel Terbaik untuk Gaming dengan Harga Terjangkau

“Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan untuk memajukan prioritas bersama ini, tetapi kami tidak akan menanggapi rumor atau spekulasi apapun,” jelas juru bicara tersebut, dikutip dari TechCrunch.

Hasilnya, dengan pernyataan Intel yang menolak berkomentar terkait rumor apapun, pertemuan tersebut menjadi pemicu diskusi tentang kemungkinan pemerintah AS mengambil alih kepemilikan langsung perusahaan Intel.

Kesepakatan akuisisi itu diperkirakan akan memperkuat Intel, yang kini tertinggal dari para pesaing setelah kehilangan gelombang teknologi penting. Kabarnya, setelah pembicaraan tersebut, saham Intel naik lebih dari 7% pada Kamis (14/8/2025).

Hingga kini, belum jelas kapan atau apakah kesepakatan tersebut akan ditandatangani, tetapi, jika terwujud, itu dapat menjadi model bagi investasi lain Pemerintahan Trump, yang juga mempertimbangkan peluang mengambil saham serupa di berbagai perusahaan AS di industri-industri penting.

Kesepakatan antara Gedung Putih dengan Intel bukanlah hal tidak biasa pertama yang dilakukan pemerintahan AS dengan perusahaan swasta. Pada Juli, perusahaan material tanah jarang Amerika, MP Materials mengumumkan paket investasi bernilai miliaran dolar, serta komitmen pembelian jangka panjang dari Departemen Pertahanan AS.

Selain itu, pembuat Chip AS, AMD dan Nvidia, juga pada pekan ini setuju untuk membayar pemerintah AS sebesar 15% dari pendapatan penjualan chip ke China sebagai imbalan atas lisensi ekspor. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba
Premium

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Efisiensi, Trump Bakal Pangkas 300.000 Pegawai Federal Tahun Ini
Ekonomi Global

Efisiensi, Trump Bakal Pangkas 300.000 Pegawai Federal Tahun Ini

5 jam yang lalu
Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik
Ekonomi Global

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

2 hari yang lalu
Pemerintah AS Izinkan Nvidia Ekspor Chip H20 ke China
Sains & Teknologi

Pemerintah AS Izinkan Nvidia Ekspor Chip H20 ke China

6 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

SpaceX Siapkan Starlink untuk Komunitas, Harga Murah Dapat Dipakai Banyak Orang
Telekomunikasi

SpaceX Siapkan Starlink untuk Komunitas, Harga Murah Dapat Dipakai Banyak Orang

14 menit yang lalu
Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor
Sains & Teknologi

Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

49 menit yang lalu
Prabowo Sebar 288.000 Smart TV Tahun Ini, Siswa di Pelosok Belajar Secara Virtual
Telekomunikasi

Prabowo Sebar 288.000 Smart TV Tahun Ini, Siswa di Pelosok Belajar Secara Virtual

1 jam yang lalu
HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa
Telekomunikasi

HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa

4 jam yang lalu
Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz
Telekomunikasi

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

7 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Ada Nama Perusahaan Hashim (WIFI) pada Daftar Peserta e-Auction 1,4 GHz

2

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

3

Telkomsel Raih 6 Penghargaan Ookla® Speedtest Awards™

4

Profil PT Netciti Persada yang Ikut Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

5

Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+
Bisnis Indonesia E-paper