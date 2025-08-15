Prabowo Sebar 288.000 Smart TV Tahun Ini, Siswa di Pelosok Belajar Secara Virtual

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana menyalurkan 288.000 Smart TV di seluruh sekolah di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prabowo meyakini bahwa pendidikan mengambil peranan penting bagi kemajuan bangsa.

Smart TV tersebut nantinya akan digunakan di kelas-kelas sehingga ‘jendela’ siswa dalam mengakses ilmu pengetahuan makin terbuka.

“Tahun ini kita sebarkan 288.000 layar pintar, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah dan pelosok," kata Prabowo saat memberikan pidato di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga Prabowo Pamer Realisasi Investasi 2025 Melesat Lampaui Target

Dia mengatakan kehadiran Smart TV juga akan membantu para pelajar yang berada di daerah pelosok untuk mendapat pengetahuan yang baik dan berkualitas seperti siswa-siswa di wilayah perkotaan. Smart TV akan membantu pelajar mendapat guru dengan kualitas baik.

“Anak-anak di desa yang tertinggal, yang tidak ada guru bagus, bisa dapat pelajaran dari guru terbaik secara virtual," kata Prabowo.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Prabowo juga akan terus membangun Sekolah Rakyat.

Baca Juga Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025: Bahas Serkahnomics hingga Jenderal Korup

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani menyinggung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

Ahmad Muzani menuturkan program Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis dalam rangka mendorong akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lewat program ini, tambah Muzani, anak-anak yang hidup di garis kemiskinan dipastikan dapat tetap mendapatkan hak untuk belajar.

"Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas," jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dia mengaku optimistis program Sekolah Rakyat bakal meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi stiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik," tandasnya.

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.