Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

Bisnis.com, JAKARTA — iBox, reseller resmi produk-produk Apple, menawarkan promo harga menjelang dan setelah hari kemerdekaan. Pada 15-16 Agustus harga sejumlah perangkat iBOX turun. Tidak hanya itu, rata-rata seri iPhone 16 dan 16 Plus didiskon sebesar Rp1 juta dibanding Juli lalu.
Contohnya seperti Seri iPhone 16 128 GB yang sebelumnya dibanderol Rp15 juta pada Juli, kini turun menjadi Rp14 juta. Ini menjadi penurunan harga yang sangat jauh dibanding harga aslinya yang mencapai Rp17 juta.
Sementara itu, iPhone 12 seperti biasa tidak mengalami penurunan harga, tetapi yang menarik adalah iPhone 13 yang harganya justru naik dari Rp7,7 juta bulan lalu, kini menjadi Rp8,25 juta.
Berikut promo terbaru iBOX yang berlaku pada 15-16 Agustus 2025:
Berikut adalah update harga iPhone terbaru Agustus 2025 dilansir iBox:
Harga iPhone 16 Agustus 2025
128 GB dari Rp 16.999.000 jadi Rp 13.999.000
256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 16.499.000
512 GB dari Rp 23.499.000 jadi Rp 20.999.000
Harga iPhone 16 Plus Agustus 2025
128 GB dari Rp 18.999.000 jadi Rp 15.999.000
256 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 18.499.000
512 GB dari Rp 25.499.000 jadi Rp 22.999.000
Harga iPhone 16 Pro Agustus 2025
128 GB dari Rp 21.999.000 jadi Rp 17.499.000
256 GB dari Rp 24.499.000 jadi Rp 20.499.000
512 GB dari Rp 28.499.000 jadi Rp 25.499.000
1 TB dari Rp 32.499.000 jadi Rp 29.999.000
Harga iPhone 16 Pro Max Agustus 2025
256 GB dari Rp 25.999.000 jadi Rp 21.999.000
512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp 27.499.000
1 TB dari Rp 34.999.000 jadi Rp 32.499.000
Harga iPhone 15 Agustus 2025
128 GB dari Rp 14.499.000 jadi Rp 10.999.000
256 GB dari Rp 17.499.000 jadi Rp 13.499.000
512 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 17.499.000
Harga iPhone 15 Plus Agustus 2025
128 GB dari Rp 16.499.000 jadi Rp 12.999.000
256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 15.499.000
512 GB Rp 23.499.000 jadi Rp 19.499.000
Harga iPhone 14 Agustus 2025
128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000
256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000
Harga iPhone 13 Agustus 2025
128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000
Harga iPhone 12 Agustus 2025
64GB Rp 11.499.000
(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)