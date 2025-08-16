Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

Redaksi
Redaksi
 Sabtu, 16 Agustus 2025 | 14:02 WIB
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — iBox, reseller resmi produk-produk Apple, menawarkan promo harga menjelang dan setelah hari kemerdekaan. Pada 15-16 Agustus harga sejumlah perangkat iBOX turun. Tidak hanya itu, rata-rata seri iPhone 16 dan 16 Plus didiskon sebesar Rp1 juta dibanding Juli lalu.

Contohnya seperti Seri iPhone 16 128 GB yang sebelumnya dibanderol Rp15 juta pada Juli, kini turun menjadi Rp14 juta. Ini menjadi penurunan harga yang sangat jauh dibanding harga aslinya yang mencapai Rp17 juta.

Sementara itu, iPhone 12 seperti biasa tidak mengalami penurunan harga, tetapi yang menarik adalah iPhone 13 yang harganya justru naik dari Rp7,7 juta bulan lalu, kini menjadi Rp8,25 juta.

Baca Juga Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Berikut promo terbaru iBOX yang berlaku pada 15-16 Agustus 2025:

Promo 15-16 Agustus iBox
Promo 15-16 Agustus iBox

Berikut adalah update harga iPhone terbaru Agustus 2025 dilansir iBox:

Harga iPhone 16 Agustus 2025 

Baca Juga Harga iPhone 12 hingga 16 Terbaru Agustus 2025: Turun Lebih dari Rp1 Juta!

128 GB dari Rp 16.999.000 jadi Rp 13.999.000

256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 16.499.000 

512 GB dari Rp 23.499.000 jadi Rp 20.999.000 

Baca Juga Tim Cook Siap Jorjoran Tanamkan AI di iPhone, Apple Kejar Ketertinggalan


Harga iPhone 16 Plus Agustus 2025 

128 GB dari Rp 18.999.000 jadi Rp 15.999.000

256 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 18.499.000 

512 GB dari Rp 25.499.000 jadi Rp 22.999.000 


Harga iPhone 16 Pro Agustus 2025 

128 GB dari Rp 21.999.000 jadi Rp 17.499.000 

256 GB dari Rp 24.499.000 jadi Rp 20.499.000 

512 GB dari Rp 28.499.000 jadi Rp 25.499.000 

1 TB dari Rp 32.499.000 jadi Rp 29.999.000 

Harga iPhone 16 Pro Max Agustus 2025 

256 GB dari Rp 25.999.000 jadi Rp 21.999.000 

512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp 27.499.000 

1 TB dari Rp 34.999.000 jadi Rp 32.499.000 

Tampilan iPhone 16
Tampilan iPhone 16

Harga iPhone 15 Agustus 2025 

128 GB dari Rp 14.499.000 jadi Rp 10.999.000 

256 GB dari Rp 17.499.000 jadi Rp 13.499.000 

512 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 17.499.000 


Harga iPhone 15 Plus Agustus 2025 

128 GB dari Rp 16.499.000 jadi Rp 12.999.000 

256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 15.499.000 

512 GB Rp 23.499.000 jadi Rp 19.499.000 


Harga iPhone 14 Agustus 2025 

128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000 

256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000 


Harga iPhone 13 Agustus 2025 

128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000 


Harga iPhone 12 Agustus 2025 

64GB Rp 11.499.000 


(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Modal Erajaya (ERAA) Pacu Penjualan dari Produk Premium
Premium

Modal Erajaya (ERAA) Pacu Penjualan dari Produk Premium

3 minggu yang lalu
Harga iPhone Terbaru Juli 2025: iPhone 16 Diskon Rp2,5 Juta, iPhone 15 Banting Harga!
Gadget

Harga iPhone Terbaru Juli 2025: iPhone 16 Diskon Rp2,5 Juta, iPhone 15 Banting Harga!

1 bulan yang lalu
Jurus Apple Hindari Efek Tarif Trump, Ekspansi Komponen Lokal
Manufaktur

Jurus Apple Hindari Efek Tarif Trump, Ekspansi Komponen Lokal

1 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok
Sains & Teknologi

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok

2 jam yang lalu
Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun
Gadget

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

4 jam yang lalu
Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone
Gadget

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

4 jam yang lalu
Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback
Gadget

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

5 jam yang lalu
Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus
Telekomunikasi

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

2

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

3

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

4

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

5

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+
Bisnis Indonesia E-paper