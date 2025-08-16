Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

Redaksi
Redaksi
 Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:11 WIB
Pekerja menata ponsel OPPO di salah satu gerai ponsel pintar di Jakarta, Minggu (5/3/2023).
Pekerja menata ponsel OPPO di salah satu gerai ponsel pintar di Jakarta, Minggu (5/3/2023).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Sambut Hari Kemerdekaan, Oppo Indonesia memberikan promo khusus yang berlaku mulai 14-18 Agustus mendatang.

Dalam promo tersebut ditawarkan cashback dan diskon untuk beberapa produk, misalnya Oppo Reno 14 Pro 5G yang turun harga dari Rp11 juta menjadi Rp10,83 juta, disertai cashback sebesar Rp170 ribu.

Berikut ini adalah rincian lengkap promo dan Flash Sale Bulan Kemerdekaan oleh Oppo, dilansir situs resminya, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis


Handphone & Tablet:

Oppo Find N5 Rp27.999.000 (Free Oppo Enco Buds3 Pro & Oppo Care)

Baca Juga Oppo - Mediatek Tanamkan Fitur AI Canggih di Reno14, Sasar Konten Kreator

Oppo Reno 14 Pro 5G

12 GB + 512 GB dari Rp10.999.000 jadi Rp10.829.000 (Cashback Rp170 ribu)

Oppo Reno 14 5G (Semua varian Cashback Rp170 ribu)

8 GB + 256 GB dari Rp7.499.000 jadi Rp7.329.000

Baca Juga OPPO Bakal Rilis Produk Baru saat Oppo Run 2025?

12 GB + 256 GB dari Rp7.999.000 jadi Rp7.829.000

Oppo Reno 14 F 5G (Semua varian cashback Rp170 ribu)

8 GB + 256 GB dari Rp5.599.000 jadi Rp5.429.000

12 GB + 256 GB dari Rp5.999.000 jadi Rp5.829.000

12 GB + 512 GB dari Rp6.999.000 jadi Rp6.829.000

Oppo Reno 13 F 5G (Semua varian Cashback Rp170 ribu)

8 GB + 256 GB dari Rp5.599.000 jadi Rp5.429.000

12 GB + 256 GB dari Rp5.999.000 jadi Rp5.829.000

Oppo Reno 12 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.999.000

Oppo Reno 12 5G dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000

Oppo Reno 12 F 5G dari Rp5.299.000 jadi Rp3.899.000

Oppo Reno 12 F 4G dari Rp3.799.000 jadi Rp3.099.000

12 GB + 256 GB dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000 

Oppo Reno 11 Pro 5G

8 GB + 256 GB dari Rp8.999.000 jadi Rp5.499.000

Oppo Reno 11 5G dari Rp5.599.000 jadi Rp3.799.000

Oppo Reno 11 F 5G dari Rp4.399.000 jadi Rp3.299.000

Oppo A5 Pro 5G

8 GB + 256 GB dari Rp4.099.000 jadi Rp4.019.000 (Cashback Rp80 ribu, tambah Rp200 ribu untuk mendapatkan Oppo Enco Buds3 Pro)

Oppo A5 Pro (Semua varian cashback Rp80 ribu, hanya perlu tambah Rp200 ribu untuk mendapatkan Oppo Enco Buds3 Pro)

8 GB + 128 GB dari Rp3.099.000 jadi Rp3.019.000

8 GB + 256 GB dari Rp3.299.000 jadi Rp3.219.000

Oppo A79 5G dari Rp3.799.000 jadi Rp2.299.000

Oppo A98 5G

8 GB + 256 GB dari Rp4.299.000 jadi Rp2.799.000

Oppo A78 5G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.799.000

Oppo A78 4G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.799.000

Oppo A38 dari Rp2.099.000 jadi Rp1.499.000

Oppo Pad Air dari Rp3.099.000 jadi Rp2.799.000


Smart Watch:

Oppo Band 2 dari Rp1.099.000 jadi Rp800.000

Oppo Watch X dari Rp5.999.000 jadi Rp4.499.000


Casing:

Oppo Reno 12 Pro Magnetic Case dari Rp199.000 jadi Rp17.000

Oppo Reno 12 Magnetic Case dari Rp299.000 jadi Rp17.000

Oppo Find N3 Protective Set (Standing Case + Screen Protector) dari Rp699.000 jadi Rp17.000

Oppo Find N3 Flip Portable Case dari Rp449.000 jadi Rp17.000


Earphone:

Oppo Half-ear Earphones MH135 (Audio Jack 3.5mm) dari Rp89.000 jadi Rp17.000

Oppo Half-ear Earphones MH135-3 (Type-C) dari Rp109.000 jadi Rp17.000


(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis
Gadget

Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

4 hari yang lalu
Oppo - Mediatek Tanamkan Fitur AI Canggih di Reno14, Sasar Konten Kreator
Gadget

Oppo - Mediatek Tanamkan Fitur AI Canggih di Reno14, Sasar Konten Kreator

1 bulan yang lalu
Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone
Gadget

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

4 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok
Sains & Teknologi

Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok

2 jam yang lalu
Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun
Gadget

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

4 jam yang lalu
Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone
Gadget

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

4 jam yang lalu
Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback
Gadget

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

5 jam yang lalu
Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus
Telekomunikasi

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

2

Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

3

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

4

Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

5

Cara Melacak Smartphone Hilang Tanpa IMEI pada Andorid dan iPhone

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+
Bisnis Indonesia E-paper