Promo Oppo saat Hari Kemerdekaan: Reno 14 Pro 5G turun harga hingga Cashback

Bisnis.com, JAKARTA — Sambut Hari Kemerdekaan, Oppo Indonesia memberikan promo khusus yang berlaku mulai 14-18 Agustus mendatang.
Dalam promo tersebut ditawarkan cashback dan diskon untuk beberapa produk, misalnya Oppo Reno 14 Pro 5G yang turun harga dari Rp11 juta menjadi Rp10,83 juta, disertai cashback sebesar Rp170 ribu.
Berikut ini adalah rincian lengkap promo dan Flash Sale Bulan Kemerdekaan oleh Oppo, dilansir situs resminya, Jumat (15/8/2025).
Handphone & Tablet:
Oppo Find N5 Rp27.999.000 (Free Oppo Enco Buds3 Pro & Oppo Care)
Oppo Reno 14 Pro 5G
12 GB + 512 GB dari Rp10.999.000 jadi Rp10.829.000 (Cashback Rp170 ribu)
Oppo Reno 14 5G (Semua varian Cashback Rp170 ribu)
8 GB + 256 GB dari Rp7.499.000 jadi Rp7.329.000
12 GB + 256 GB dari Rp7.999.000 jadi Rp7.829.000
Oppo Reno 14 F 5G (Semua varian cashback Rp170 ribu)
8 GB + 256 GB dari Rp5.599.000 jadi Rp5.429.000
12 GB + 256 GB dari Rp5.999.000 jadi Rp5.829.000
12 GB + 512 GB dari Rp6.999.000 jadi Rp6.829.000
Oppo Reno 13 F 5G (Semua varian Cashback Rp170 ribu)
8 GB + 256 GB dari Rp5.599.000 jadi Rp5.429.000
12 GB + 256 GB dari Rp5.999.000 jadi Rp5.829.000
Oppo Reno 12 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.999.000
Oppo Reno 12 5G dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000
Oppo Reno 12 F 5G dari Rp5.299.000 jadi Rp3.899.000
Oppo Reno 12 F 4G dari Rp3.799.000 jadi Rp3.099.000
12 GB + 256 GB dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000
Oppo Reno 11 Pro 5G
8 GB + 256 GB dari Rp8.999.000 jadi Rp5.499.000
Oppo Reno 11 5G dari Rp5.599.000 jadi Rp3.799.000
Oppo Reno 11 F 5G dari Rp4.399.000 jadi Rp3.299.000
Oppo A5 Pro 5G
8 GB + 256 GB dari Rp4.099.000 jadi Rp4.019.000 (Cashback Rp80 ribu, tambah Rp200 ribu untuk mendapatkan Oppo Enco Buds3 Pro)
Oppo A5 Pro (Semua varian cashback Rp80 ribu, hanya perlu tambah Rp200 ribu untuk mendapatkan Oppo Enco Buds3 Pro)
8 GB + 128 GB dari Rp3.099.000 jadi Rp3.019.000
8 GB + 256 GB dari Rp3.299.000 jadi Rp3.219.000
Oppo A79 5G dari Rp3.799.000 jadi Rp2.299.000
Oppo A98 5G
8 GB + 256 GB dari Rp4.299.000 jadi Rp2.799.000
Oppo A78 5G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.799.000
Oppo A78 4G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.799.000
Oppo A38 dari Rp2.099.000 jadi Rp1.499.000
Oppo Pad Air dari Rp3.099.000 jadi Rp2.799.000
Smart Watch:
Oppo Band 2 dari Rp1.099.000 jadi Rp800.000
Oppo Watch X dari Rp5.999.000 jadi Rp4.499.000
Casing:
Oppo Reno 12 Pro Magnetic Case dari Rp199.000 jadi Rp17.000
Oppo Reno 12 Magnetic Case dari Rp299.000 jadi Rp17.000
Oppo Find N3 Protective Set (Standing Case + Screen Protector) dari Rp699.000 jadi Rp17.000
Oppo Find N3 Flip Portable Case dari Rp449.000 jadi Rp17.000
Earphone:
Oppo Half-ear Earphones MH135 (Audio Jack 3.5mm) dari Rp89.000 jadi Rp17.000
Oppo Half-ear Earphones MH135-3 (Type-C) dari Rp109.000 jadi Rp17.000
