Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Redaksi
 Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:04 WIB
Seorang warga melakukan pengujian kecepatan internet di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kamis (28/11/2023). Bisnis/Adam Rumansyah
Bisnis.com, JAKARTA — Hari Kemerdekaan Indonesia bukan hanya dinanti karena sejarah panjangnya.  Bagi masyarakat, ini juga menjadi ajang untuk mencari sebanyak-banyaknya promo, sebab biasanya banyak merek yang mendiskon produknya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan.

Sejumlah provider internet, seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Smart, juga turut menawarkan promo-promo khusus hari kemerdekaan, misalnya penawaran paket khusus, atau cashback.

Berikut ini adalah rincian promo hari kemerdekaan yang ditawarkan masing-masing dari Telkomsel, Indosat, dan XL Smart dikutip dari laman resmi mereka:

Telkomsel

Provider satu ini menawarkan promo berupa cashback Dana dan ShopeePay. Pelanggan cukup membeli paket atau membayar tagihan halo lewat aplikasi MyTelkomsel, untuk pembayaran melalui Dana, minimal transaksi Rp60.000, dan untuk ShopeePay minimal Rp50.000.

Setelahnya, pelanggan akan mendapatkan cashback maksimal Rp5.000 untuk Dana, dan cashback 17% maksimal Rp10.000 untuk Shopee.

Selain promo tersebut, Telkomsel juga menawarkan promo HUT RI OMG!. Pelanggan cukup melakukan pembelian paket OMG! seharga Rp100.000, serta pembayaran via channel bank pilihan, lalu setelahnya tambahan pulsa sebesar Rp10.000 akan didapatkan.

Ada juga Merdeka Deals, dengan pengguna dapat membeli paket layanan digital (video, musik, games) sebanyak-banyaknya via aplikasi MyTelkomsel, lalu akan berkesempatan memenangkan daily grand prize serta super grand prize dengan total ratusan juta rupiah.


Indosat IM3

Belum terlihat promo apapun yang ditawarkan Indosat IM3 untuk menyambut hari kemerdekaan, tetapi mereka tetap menawarkan promo seperti Freedom Internet dan Device Bundle.

Freedom Internet menawarkan diskon paket internet sebesar 45%, pengguna dapat segera mengaktifkannya untuk keperluan streaming dan media sosial melalui aplikasi MyIM3, akun WhatsApp resmi IM3, atau UMB *123#.

Sementara itu, khusus pengguna smartphone baru, promo Device Bundle akan menawarkan kuota bundling hingga 60 GB selama 1 tahun. Pengguna dapat membeli kartu perdana IM3, lalu mendaftar untuk paket bundling dengan melakukan panggilan *123*990*1*1*1#, lalu mengaktivasi paket.

Gerai Indosat


XL Smart Group

XL menawarkan Paket Merdeka berupa kuota internet 17 GB seharga Rp25.000 dengan masa aktif 8 hari, dan eksklusif hanya tersedia di aplikasi MyXL. Promo ini hanya berlaku dari tanggal 15 Agustus hingga 18 Agustus.

Lalu Smartfren juga menawarkan promo merdeka berupa diskon 35% untuk setiap pembelian paket kuota besarnya. Pengguna cukup membuka aplikasi MySmartfren, klik halaman beli paket untuk memilih kuota, lalu melakukan pembayaran.

Sementara itu, Axis menawarkan promo untuk pembelian paket internet mereka dalam event Shopee 8.8. Paket internet yang terpilih turun harga hingga 12%, dan ini berlaku hingga 31 Agustus mendatang.


Indibiz

Salah satu solusi Telkom, Indibiz, menawarkan Promo Merdeka Berbisnis terdiri dari beberapa paket pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Menariknya, pilihan tersebut juga dibandrol dengan harga mulai Rp400.000 untuk kecepatan 75 Mbps, hingga Rp 1juta-an untuk kecepatan 300 Mbps.

Telkom melalui Indibiz juga memberikan kesempatan menarik bagi pelanggan baru yang akan migrasi menggunakan internet bisnis cepat dari Indibiz, berkesempatan besar mendapat potongan hingga 70% untuk biaya pasang baru. 

OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani sebagai enabler transformasi digital di Indonesia, Telkom melalui Indibiz terus menghadirkan kemudahan bagi pebisnis untuk mengakses solusi digital yang komprehensif dari Telkom.

Untuk itu, lanjut Reni, peringatan HUT ke 80 Republik Indonesia dimaknai dengan kemerdekaan mendapat akses jaringan internet yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha khususnya SME, termasuk kemudahan mendapat layanan solusi digital yang terintegrasi dari Indibiz. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
