Promo iBox Anniversary Agustus 2025, Banyak Diskon hingga 20%

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Senin, 18 Agustus 2025 | 10:13 WIB
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Bisnis.com, JAKARTA - iBox memberikan promo Flashdeal Agustus 2025 untuk sejumlah gadget dan aksesoris.

Promo ini berlaku secara bertahap yakni pada tanggal 11-18 Agustus pukul 13.00 WIB dan 19-22 Agustus pukul 11.00 WIB.

Terdapat 5 barang yang diberikan diskon atau pemotongan harga pada promo ini, di antaranya:

  • Apple Watch SE with Sport Loop dari Rp4.499.000 menjadi Rp3.499.000
  • iPhone 15 Pro Clear Case with MagSafe dari Rp1.069.000 menjadi Rp855.200
  • Apple Watch SE with Sport Band dari Rp4.499.000 menjadi Rp3.499.000
  • IT Plug IT 20 Charger White dari Rp199.000 menjadi Rp89.000
  • IT Trans Silica Cable C to C Green dari Rp165.000 menjadi Rp79.000

Bagi pelanggan yang ingin mengklaim promo ini dapat langsung mengambil voucher di halaman resmi iBox.

Selain promo, iBox juga memberikan potongan harga untuk berbagai gadgetnya. Misalnya untuk seri iPhone 16 Pro dengan penyimpanan 128GB, harga terbarunya kini hanya Rp 17.999.000. Di mana Harga ini turun 17% dibanding sebelumnya yakni Rp21.999.000.

Selain itu, iPhone 16 Pro Max juga mengalami penurunan harga menjadi Rp21.999.000 dari yang semula Rp25.999.000.

Meski seri baru iPhone turun harga, iPhone seri 13 justru mengalami kenaikan dari Rp7,7 juta pada Juli lalu, kini menjadi Rp8,2 juta.

Berikut daftar harga terbaru iPhone yang dijual di iBox per Agustus 2025.

Harga iPhone Terbaru iBox Agustus 2025

