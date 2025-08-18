Daftar Harga iPhone Terbaru Agustus 2025, Ada Promo hingga Rp5 Juta!

Bisnis.com, JAKARTA - iBox baru saja memberikan promo spesial untuk ponsel seri terbaru per Agustus 2025.
Untuk seri iPhone 16 Pro dengan penyimpanan 128GB, harga terbarunya kini hanya Rp 17.999.000. Di mana Harga ini turun 17% dibanding sebelumnya yakni Rp21.999.000.
Selain itu, iPhone 16 Pro Max juga mengalami penurunan harga menjadi Rp21.999.000 dari yang semula Rp25.999.000.
Meski seri baru iPhone turun harga, iPhone seri 13 justru mengalami kenaikan dari Rp7,7 juta pada Juli lalu, kini menjadi Rp8,2 juta.
Berikut daftar harga terbaru iPhone yang dijual di iBox per Agustus 2025.
Harga iPhone Terbaru iBox Agustus 2025
iPhone 16
- 128 GB Rp13.999.000
- 256 GB Rp16.499.000
- 512 GB Rp20.999.000
iPhone 16 Plus
- 128 GB Rp15.999.000
- 256 GB Rp18.499.000
- 512 GB Rp22.999.000
iPhone 16 Pro
- 128 GB Rp17.499.000
- 256 GB Rp20.499.000
- 512 GB Rp25.499.000
- 1 TB Rp29.999.000
iPhone 16 Pro Max
- 256 GB Rp21.999.000
- 512 GB Rp27.499.000
- 1 TB Rp32.499.000
iPhone 15
- 128 GB Rp10.999.000
- 256 GB Rp13.499.000
- 512 GB Rp17.499.000
iPhone 15 Plus
- 128 GB dari Rp12.999.000
- 256 GB Rp15.499.000
- 512 GB Rp19.499.000
iPhone 14
- 128 GB Rp9.699.000
- 256 GB Rp11.949.000
iPhone 13
- 128 GB Rp8.249.000
iPhone 12
- 64GB Rp11.499.000