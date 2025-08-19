Laptop untuk Anak: Pilih Chromebook, Macbook, atau Alternatif Lain?

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi orang tua yang sedang mencari laptop pertama untuk anak, atau memperbarui perangkat lama peninggalan yang sudah tidak kompatibel, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa hal ini perlu diperhatikan sebelum memilih Chromebook, Macbook, atau alternatif lainnya bagi anak.

Di kehidupan yang serba modern ini, anak-anak lebih banyak menjalani kehidupan online dan seringkali diimbau memiliki laptop untuk keperluan mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, banyak juga anak yang menginginkan PC untuk hobi dan hiburan mereka.

Berikut ini adalah hal-hal utama yang perlu diperhatikan saat mencoba mencari laptop terbaik untuk anak-anak, beserta hal yang perlu dihindari, dilansir TechRadar (18/8/2025).

Laptop Performa Tinggi untuk Kebutuhan Kreatif

Apakah artinya kita harus membeli laptop dengan spesifikasi performa tinggi atau bahkan terbaik? tidak selalu.

Dalam banyak situasi, laptop kelas menengah atau bahkan yang murah sekalipun sudah cukup. Intinya, tergantung pada apa yang ingin anak-anak gunakan.

Ada kemungkinan kita ingin membelikan sala satu laptop gaming terbaik untuk anak, dan perangkat tersebut dapat menjadi pilihan tepat karena biasanya cukup bertenaga dan dapat membantu lebih dari sekadar bermain game.

GPU diskrit (biasanya buatan Nvidia ata AMD) dalam laptop gaming akan sangat baik untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak sumber daya seperti seni digital, rendering 3D, atau pengeditan video. Jika memiliki anak yang kreatif, maka laptop gaming bisa menjadi pilihan tepat.

Akan tetapi, laptop gaming jarang menawarkan daya tahan baterai yang baik, dan untuk bobot juga cenderung lebih berat dari laptop biasa, yang artinya, laptop gaming lebih cocok digunakan sebagai sistem pengganti desktop PC dibanding untuk dibawa bepergian.

Ilustrasi laptop gaming



Chromebook untuk Produktivitas Biasa

Jika anak membutuhkan laptop yang cocok dibawa bepergian, maka Chromebook dapat menjadi solusi, apapun jenjang pendidikannya.

Chromebook menggunakan ChromeOS Google, sebuah sistem operasi ringan yang memanfaatkan kekuatan komputasi cloud untuk memindahkan tugas ke server cloud jarak jauh, sehingga membebaskan daya pemrosesan lokal.

Dalam praktiknya, ini berarti Chromebook dapat diproduksi dengan komponen interna yang lebih ringan tanpa mempengaruhi kinerja, sehingga harganya terjangkau.

Jika dibandingkan dengan laptop gaming, sudah pasti Chromebook akan kalah dari segi performa, sebab Chromebook dirancang untuk berfokus pada produktivitas, alih-alih bermain game spesifikasi tinggi, atau berkarya kreatif.

Itu sebabnya Chromebook akan cocok untuk digunakan anak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), atau mungkin menonton YouTube setelah menyelesaikannya.

Untuk besaran RAM, 4 GB sudah menjadi standar minimum untuk Chromebook (8GB untuk laptop Windows atau MacBook), dan disertai prosesor yang usianya tidak lebih dari tiga tahun, karena jika kurang dari itu, maka laptop itu akan cepat tersaingi oleh kemajuan software.

Selain dari harga yang hemat, Chromebook juga menawarkan banyak keuntungan lainnya. Sistem operasi ChromeOS mudah dinavigasi, dengan interface yang lebih mirip Android dibanding Windows atau MacOS, serta dilengkapi serangkaian fitur kontrol orang tua yang praktis, membantu menjaga anak tetap aman saat online.

Tetapi di sisi lain, Chromebook biasanya sangat membutuhkan koneksi internet yang konstan agar dapat digunakan dengan baik, walaupun sebenarnya ini tidak jauh berbeda dari laptop lain saat ini.

Sistem Operasi Lainnya

Macbook Air andalan Apple adalah laptop fenomenal yang menghadirkan performa terbaik dengan tingkat ketahanan yang juga baik, tetapi sayangnya untuk harga, dapat dikatakan tidak murah.

Sebagai alternatif, laptop dengan sistem operasi Windows 11 dapat menjadi solusi. Laptop Windows hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, sehingga mungkin akan sulit untuk memilih, tetapi dengan spesifikasi minimum, salah satunya RAM 8 GB akan membantu pembeli dalam memilih secara bijak.

Ilustrasi macbook

RAM 8 GB sudah cukup, tetapi dapat juga ditingkatkan menjadi 16 GB jika diinginkan, dan jangan pernah membeli laptop dengan CPU yang usianya lebih dari 3 tahun. Untuk saat ini, prosesor Intel Core Ultra atau Qualcomm Snapdragon X menjadi yang perlu dipertimbangkan.

Dari segi penyimpanan, 512 GB biasanya sudah cukup, tetapi dapat juga kita menambahkan SSD 1 TB jika anak dirasa kreatif, sebab berkas video dan gambar butuh ruang yang jauh lebih besar dibanding dokumen teks dan tayangan slide.

Jika anak masih SMA atau kuliah, pastikan pula apakah ada persyaratan khusus terkait laptop yang mereka butuhkan untuk keperluan belajar. Ini karena beberapa perangkat lunak hanya dapat berjalan sistem operasi tertentu.

Jangan sampai kita membeli Chromebook, sementara yang anak butuhkan adalah laptop Windows. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)