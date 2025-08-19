Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bisakah Titik Hijau di Perangkat Android Dinonaktifkan saat Merekam Video?

Redaksi
Redaksi
 Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:10 WIB
Logo Android/ website Android
Logo Android/ website Android
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Titik hijau pada perangkat Android berfungsi sebagai penanda penggunaan kamera atau mikrofon untuk menjaga privasi pengguna.
  • Fitur ini tidak dapat dinonaktifkan sepenuhnya karena merupakan bagian dari kerangka privasi dan keamanan sistem operasi Android.
  • Pengguna dapat mengelola izin aplikasi untuk menghilangkan titik hijau per aplikasi, tetapi ini akan membatasi akses aplikasi tersebut ke sensor ponsel.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Selama bertahun-tahun, Android telah berkembang pesat dengan menawarkan segudang fitur. Titik hijau menjadi tanda bahwa fitur seperti rekamanan video atau audio sedang berjalan. Bisakah dihilangkan titik tersebut? 

Fitur tersebut bukanlah sebuah gangguan atau bahkan bug, melainkan sebagai penanda penggunaan kamera atau mikrofon ponsel. 

Fitur titik hijau tersebut sudah diperkenalkan sejak era Android 12, dan hingga kini telah menjadi bagian dari sistem operasinya (iOS pun memiliki fitur serupa).

Baca Juga FBI Peringatkan Serangan Malware ke 10 Juta Pengguna Android, Masuk dari Internet

Setiap kali aplikasi atau layanan latar belakang secara aktif menggunakan mikrofon perangkat untuk merekam audio, atau kamera untuk merekam video, titik hijau akan muncul sebagai tindakan privasi. Cara kerjanya serupa ikon rekam merah yang biasa ditemui di DSLR untuk menunjukkan penggunaan aktif.

Mengapa Titik Hijau di Android Penting?

Pengguna dapat menguji fitur ini secara langsung dengan membuka aplikasi yang memiliki akses ke kamera atau mikrofon ponsel, misalnya Instagram, atau aplikasi kamera bawaan itu sendiri.

Titik hijau akan muncul atau bergeser di bagian paling atas, yang menandakan penggunaan kamera atau mikrofon. Itu mungkin terlihat sedikit mengganggu, tetapi di dalamnya menyimpan manfaat yang lebih besar daripada gangguan kecil di layar.

Baca Juga Lupa Password Wi-Fi? Begini Cara Menemukan Kata Sandi di Windows dan Android

Google Play Store menjadi rumah bagi ratusan ribu aplikasi, dan meskipun malware langsung sangat jarang ditemui, tidak semua aplikasi dirancang dengan mempertimbangkan persyaratan privasi yang sempurna.

Jika ada aplikasi, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, mencoba mengakses kamera atau mikrofon, titik hijau akan segera memberi tahu. Itu akan lebih berguna untuk melawan pelaku kejahatan yang mungkin berjalan sebagai layanan latar belakang dan diam-diam mencoba merekam audio atau video melalui perangkat pengguna.

Antarmuka pengguna dan perilaku titik hijau akan bervariasi tergantung perangkat Android yang dimiliki, tetapi biasanya, pengguna dapat melihat informasi lebih lanjut dengan berinteraksi dengannya.

Baca Juga Google Gugat 25 Warga China Dalang BadBox 2.0, Peretas 10 Juta Perangkat Android

Pada perangkat yang menjalankan Android bawaan seperti Google atau Motorola, pengguna dapat melihat sekilas sensor fisik perangkat yang sedang digunakan, termasuk mikrofon, kamera, dan lokasi.

Pengguna juga dapat menggeser ke bawah untuk mengakses panel notifikasi dan mengetuk titik hijau untuk melihat aplikasi mana yang memicunya.

Mengelola Opsi Privasi di Android

Setelah mengetahui mengapa titik hijau muncul pada perangkat, sekarang pertanyaan yang muncul adalah “Bisakah kita menonaktifkannya?”. Jawabannya, tidak.

Itu disebabkan oleh fungsinya yang merupakan bagian dari kerangka privasi dan keamanan sistem operasi. Namun, tetap ada cara untuk menghilangkannya per aplikasi, tetapi trik ini mengasumsikan pengguna tidak masalah jika aplikasi tersebut mengakses sensor ponsel.

Bergantung pada model dan produsen ponsel, langkah-langkah berikut ini dapat menonaktifkan izin, dikutip dari Slashgear (18/8/2025):

Luncurkan aplikasi Pengaturan pada perangkat

Navigasi ke Aplikasi, lalu “Lihat Semua Aplikasi”

Pilih aplikasi yang ingin dinonaktifkan titik hijaunya

Ketuk “Izin” dan cabut satu per satu yang berikut ini: Kamera, Lokasi, dan Mikrofon

Misalnya, jika pengguna melakukan ini pada Instagram, maka titik hijau tidak akan lagi muncul di bilah status saat pengguna membuka aplikasi tersebut. Tetapi, itu juga membuat pengguna tidak dapat mengambil foto.

Itu bisa menjadi solusi yang bagus jika kita tidak pernah menggunakan layanan kamera, lokasi, atau mikrofon aplikasi.

Faktanya, mengelola opsi privasi merupakan salah satu cara terbaik meningkatkan keamanan ponsel Android. 

(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak
Premium

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Ini 10 Cara Cegah Malware dan Virus di HP Android
Telekomunikasi

Ini 10 Cara Cegah Malware dan Virus di HP Android

2 minggu yang lalu
Lupa Password Wi-Fi? Begini Cara Menemukan Kata Sandi di Windows dan Android
Sains & Teknologi

Lupa Password Wi-Fi? Begini Cara Menemukan Kata Sandi di Windows dan Android

3 minggu yang lalu
ChromeOS Segera Digabung ke Tablet Android, Perketat Persaingan dengan iPad
Sains & Teknologi

ChromeOS Segera Digabung ke Tablet Android, Perketat Persaingan dengan iPad

1 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Bisakah Titik Hijau di Perangkat Android Dinonaktifkan saat Merekam Video?
Sains & Teknologi

Bisakah Titik Hijau di Perangkat Android Dinonaktifkan saat Merekam Video?

1 jam yang lalu
Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang
Telekomunikasi

Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

2 jam yang lalu
Laptop untuk Anak: Pilih Chromebook, Macbook, atau Alternatif Lain?
Gadget

Laptop untuk Anak: Pilih Chromebook, Macbook, atau Alternatif Lain?

2 jam yang lalu
OPINI: AI untuk Soemitronomics
Telekomunikasi

OPINI: AI untuk Soemitronomics

14 jam yang lalu
Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya
Gadget

Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

15 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

2

Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

3

China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

4

Australia Temukan Fosil Paus Purba Berusia 26 Juta Tahun, Punya Gigi Tajam

5

Ilmuwan Deteksi Tipe Baru Supernova, 10x Lebih Besar dari Matahari

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+
Bisnis Indonesia E-paper