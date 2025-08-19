Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen laptop dan komputer, Asus, menawarkan promo 8.8 Agustus Mega Sale, yang dimulai sejak tanggal 8-31 Agustus.
Lewat promo ini, mereka menawarkan diskon pada sejumlah produk laptop hingga 15%, serta gratis ongkos kirim, cicilan 0%, dan extra garansi. Diskon-diskon ini hanya berlaku di toko online resmi mereka, Asus Online Store.
Salah satu produk mereka yang turun harga adalah laptop Vivobook S 15 OLED (S5507) pada varian RAM 32GB-nya. Produk tersebut turun Rp4,6 juta dari harga aslinya yang sebesar Rp25 juta.
Dengan besarnya diskon serta beragam pilihan produk yang ditawarkan, dapat dikatakan bulan Agustus bisa menjadi waktu yang tepat bagi pelanggan setia Asus, dan juga pelanggan lainnya yang tengah mencari laptop baru.
Untuk mengetahui rincian lengkap terkait laptop mana saja yang didiskon Asus, berikut ini adalah daftarnya, dikutip dari laman resmi Asus:
Vivobook S 15 OLED (S5507)
RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150
RAM 32 GB dari Rp24.999.000 jadi Rp20.399.000
Vivobook S14 OLED (S5406)
RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp15.499.000
RAM 32 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100
Zenbook DUO (UX8406) dari Rp30.499.000 jadi Rp25.074.150
Vivobook S
RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150
RAM 32 GB dari Rp24.999.000 jadi Rp20.399.000
Vivobook S 15 OLED (S5507) - S5507QA-OLEDSP11M dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150
Vivobook S 14 OLED (S5406SA) - S5406SA-OLEDS7311M dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100
Vivobook S 14 OLED (S5406SA) - S5406SA-OLEDS7312M dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100
ProArt PZ13 (HT5306) - HT5306QA-OLEDSP11M dari Rp26.999.000 jadi Rp22.099.150
Zenbook DUO (UX8406) - UX8406MA-OLEDS711 dari Rp30.499.000 jadi Rp25.074.150
Selain laptop, Asus pun juga mengadakan diskon untuk sejumlah aksesorisnya, seperti:
Mouse & Keyboard:
ASUS Marshmallow Mouse MD100 dari Rp599.000 jadi Rp424.150
ASUS Wireless Mouse MD102 dari Rp649.000 jadi Rp466.650
ASUS WT300 RF Mouse dari Rp399.000 jadi Rp254.150
ASUS Marshmallow Mouse MD100 - Lilac Mist Purple dari Rp599.000 jadi Rp424.150
Marshmellow Mouse MD100 Oat Milk set with Green Tea Latte dari Rp599.000 jadi Rp424.150
ASUS Marshmallow Mouse MD100 - Quite Blue dari Rp599.000 jadi Rp424.150
MD102 MOUSE Beige - MD102 MOUSE/BG dari Rp649.000 jadi Rp466.650
Keyboard KW100 dari Rp799.000 jadi Rp594.150
Keyboard U2000 KEYBOARD+MOUSE dari Rp399.000 jadi Rp254.150
Keyboard KW100 - Oat Milk dari Rp799.000 jadi Rp594.150
Charger & Lainnya:
100W Cable Charger C To C - LCA51 USB-C 1.5M CBL/WT/WW dari Rp399.000 jadi Rp254.150
100W Cable Charger C To C - LCA51 USB-C 1.5M CBL/WT/WW dari Rp699.000 jadi Rp509.150
ASUS 65 Watt USB-C Gan Charger dari Rp799.000 jadi Rp594.150
100W Multiport Adapter - AC100-02 CHARGER dari Rp999.000 jadi Rp764.150
ASUS USB-C Mini Dock Rp929.000 jadi Rp704.650
Dalam laman resminya, Asus juga menampilkan beberapa syarat dan ketentuan seperti misalnya:
Program Extra Garansi Internasional 1 tahun hanya berlaku untuk produk seri Zenbook, ProArt, dan Vivobook S
Penyelenggara berhak mengubah syarat dan ketentuan kapan saja
Privasi dan penggunaan data pribadi peserta akan digunakan sesuai kebijakan privasi Asus
(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)