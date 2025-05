Spesifikasi Vivo V50, Smartphone untuk Para Traveler

Bisnis.com, JAKARTA - Menurut We Are Social x Meltwater Report (2024), lebih dari 98% pengguna internet di Indonesia mengakses internet via smartphone.

Hal ini menjadikan smartphone tak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga perangkat utama untuk navigasi, hiburan, dan dokumentasi visual saat bepergian.

Meningkatnya ekspektasi terhadap smartphone yang tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai perangkat kreatif dan tahan banting yang mampu mendukung mobilitas tinggi dan gaya hidup visual-first.

Fendy Tanjaya, Product Manager vivo V Series mengatakan vivo V50 Series, menghadirkan perangkat yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga stylish, nyaman digunakan, dan tahan di berbagai kondisi saat liburan bersama keluarga, teman, atau orang tersayang.

Spesifikasi vivo V50

Dia mengatakan vivo V50 tak hanya andal dari sisi kamera, tetapi smartphone ini juga tangguh, ringan, dan siap mengikuti ritme petualangan dari alam terbuka hingga momen ekstrem di berbagai kondisi.

Berbekal ZEISS All Main Camera 50MP, vivo V50 menangkap gambar sinematik dalam berbagai pencahayaan—baik saat golden hour di puncak bukit, panorama luas di hutan terbuka, hingga potret malam hari di tepi pantai. Lensa ultra-wide 119° menghadirkan fleksibilitas lebih untuk memotret lanskap atau rombongan perjalanan secara dramatis dan utuh.

vivo V50 diklaim tahan terhadap air dan debu ekstrem. Ditambah fitur Underwater Photography Mode, pengguna dapat mengambil gambar dan video hingga 1.5 meter di bawah air selama 30 menit—cocok untuk kegiatan seperti arum jeram, rafting, maupun kegiatan air tawar lainnya. Semua ini dikemas dalam desain rounded-edge dengan bodi ramping 7.39mm yang nyaman digenggam dan mampu dibawa ke mana saja.

Memperkaya pengalaman visual. Fitur AI V50 seperti AI Aura Light Portrait 2.0 membantu menghasilkan pencahayaan alami yang lembut bahkan di malam hari, sementara AI Erase 2.0mampu menghapus objek yang mengganggu dalam sekali sentuh. Di tengah perjalanan, fitur AI Circle to Searchmemudahkan pengguna mencari informasi dari objek asing yang menarik cukup dengan melingkarinya di layar—tanpa perlu berpindah aplikasi.

Selain itu, vivo V50 ditenagai oleh Snapdragon 7 Gen 3, yang memberikan peningkatan performa grafis hingga 50% dan efisiensi daya lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Dipadukan dengan sistem pendingin Ultra Large VC Smart Cooling dan RAM tambahan hingga 12GB, perangkat ini memungkinkan multitasking tanpa hambatan—ideal saat berpindah antar aplikasi navigasi, galeri, media sosial, atau pengeditan video selama bepergian.

Dengan baterai BlueVolt 6000mAh dan dukungan 90W FlashCharge memungkinkan pengisian 70% dalam waktu sekitar 35 menit, memastikan perangkat selalu siap digunakan meskipun hanya memiliki waktu istirahat singkat saat bepergian. Kegiatan luar ruang saat liburan kini semakin aman berkat sertifikasi IP68 dan IP69, menjadikan vivo V50 tahan terhadap debu ekstrem dan cipratan air bertekanan tinggi.

Untuk city traveler, solo explorer, atau siapa pun yang menginginkan kenyamanan maksimal dalam satu genggaman, vivo V50 Lite hadir sebagai pilihan praktis, stylish, dan siap menemani liburan santai dengan cerdas. Ditenagai oleh Snapdragon 685 untuk varian 4G dan MediaTek Dimensity 6300 untuk varian 5G, vivo V50 Lite menghadirkan pengalaman berbeda dalam bentuk yang praktis dan stylish.

vivo V50 Lite hadir dengan bodi setipis 7.79mm, perangkat ini menjadi salah satu smartphone tertipis di kelasnya yang mampu membawa baterai besar 6500mAh BlueVolt—cukup untuk menemani aktivitas seharian penuh, dari pagi menjelajahi kota hingga malam bersantai di kafe atau penginapan tanpa khawatir kehabisan baterai.

Dukungan 90W FlashCharge memastikan pengisian cepat dalam situasi darurat: 70% daya hanya dalam 36 menit. Tak perlu repot mencari colokan saat berwisata, karena vivo V50 Lite siap kembali digunakan dalam waktu singkat. Bobotnya yang ringan juga membuatnya nyaman digunakan dalam jangka panjang, baik saat jalan kaki menjelajah pasar lokal, berfoto kuliner, atau scrolling peta digital sambil menikmati perjalanan.

V50 Lite diperkuat dengan sertifikasi SGS Five-Star Drop Resistance dan Military Grade Protection, menjadikannya tahan terhadap benturan hingga 1.7 meter. Sertifikasi IP65 menambah rasa aman saat menghadapi cipratan air, debu, atau tumpahan kopi saat transit. Dilengkapi layar P-OLED Borderless Display dengan screen-to-body ratio 94.21%, memberikan pengalaman visual imersif yang sangat mendukung saat menonton film, meggunakan media sosial, atau mengedit konten saat bepergian

Dari sisi kamera, vivo V50 Lite dilengkapi dengan sensor utama50MP Sony IMX882, kamera ultra-wide 8MP, dan kamera depan 32MP dengan fitur AI Aura Light yang mendukung pencahayaan lembut dan natural dalam kondisi minim cahaya. Kualitas visual turut ditingkatkan dengan fitur AI Photo Enhance untuk memperbaiki kualitas gambar buram.

vivo V50 tersedia dalam Harmony Red, Blissful Purple, dan Solid Black—masing-masing menggambarkan semangat kebersamaan, ketenangan, dan keanggunan modern. Sementara itu, vivo V50 Lite hadir dalam All Gold yang elegan dan ceria, So Purple yang berani dan ekspresif, serta Just Black yang klasik dan kuat.