Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:47 WIB
Logo YouTube/unsplash
Logo YouTube/unsplash
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Google membayar US$30 juta untuk menyelesaikan gugatan class action terkait pelanggaran privasi anak-anak di YouTube.
  • Gugatan menuduh Google melanggar COPPA dengan mengumpulkan data dari anak-anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua.
  • Penyelesaian ini juga mengharuskan Google membuat sistem untuk mengidentifikasi konten anak-anak dan memberi tahu kanal tentang kewajiban persetujuan orang tua.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Google membayar US$30 juta atau sekitar Rp487,36 miliar untuk menyelesaikan gugatan class action yang menuduh perusahaan itu melanggar privasi anak-anak di platform YouTube

Dilansir dari laman TechCrunch, Rabu (20/8/2025), dalam gugatan tersebut, Google dituduh mengumpulkan data dari anak-anak yang menonton video di platform YouTube. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak di Dunia Maya atau Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), perusahaan dilarang mengumpulkan data pribadi dari anak berusia di bawah 13 tahun.

Baca Juga YouTube Raih Pendapatan Iklan Rp159,6 Triliun, 143 Juta Pengguna RI jadi Target

Meskipun menyetujui penyelesaian perkara dengan membayar denda, Google tetap membantah tuduhan tersebut. 

Gugatan ini berpotensi membuat hingga 45 juta orang di Amerika Serikat berhak mendapatkan kompensasi. 

Kelompok yang masuk kriteria adalah siapa saja di Amerika Serikat (AS) yang menonton YouTube ketika masih berusia di bawah 13 tahun pada periode 1 Juli 2013 hingga 1 April 2020.   

Baca Juga DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok - YouTube Cs, Marak Konten Penipuan

Pada 2019, Google dan YouTube juga didenda US$170 juta atau sekitar Rp2,76 triliun untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran hukum federal dengan mengumpulkan informasi pribadi anak-anak. 

Komisi Perdagangan Federal (FTC) AS menyebut YouTube diduga melacak pengguna dari kanal anak-anak menggunakan cookies tanpa izin orang tua. 

Perusahaan tersebut menggunakan cookies untuk menargetkan jutaan dolar iklan yang dipasang pada penggunanya.

Baca Juga Meta Bakal Tindak Tegas Akun Facebook Penyebar Konten AI, Tiru YouTube

Hal ini menjadi pelanggaran terbesar sejak undang-undang yang melarang pengumpulan informasi anak-anak di bawah usia 13 tahun mulai berlaku pada 1998. 

Undang-undang ini direvisi pada 2013 dengan penambahan persoalan cookies yang digunakan untuk melacak kebiasaan penggunaan internet seseorang.

YouTube mengatakan, dalam 4 bulan perusahaan akan menganggap semua yang menonton konten anak-anak di YouTube berusia di bawah 13 tahun.

"Ini berarti kami akan membatasi pengumpulan data dan penggunaannya pada video anak-anak hanya untuk mendukung pengoperasian layanan," tulis YouTube dalam blognya, seperti dikutip Reuters, pada Rabu (4/9/2019). 

Selain denda, penyelesaian diusulkan mengharuskan perusahaan untuk membuat sistem yang dapat mengidentifikasi konten yang ditujukan bagi anak-anak.

Selain itu, sistem juga diharapkan mampu memberi tahu pemilik kanal tentang kewajiban mereka untuk mendapat persetujuan dari orang tua sebelum melakukan pengumpulan informasi tentang anak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

YouTube Raih Pendapatan Iklan Rp159,6 Triliun, 143 Juta Pengguna RI jadi Target
Sains & Teknologi

YouTube Raih Pendapatan Iklan Rp159,6 Triliun, 143 Juta Pengguna RI jadi Target

3 minggu yang lalu
DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs
Telekomunikasi

DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

1 bulan yang lalu
2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada
Sains & Teknologi

2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada

20 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya
Sains & Teknologi

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

1 jam yang lalu
Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat
Telekomunikasi

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

2 jam yang lalu
Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar
Sains & Teknologi

Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar

2 jam yang lalu
INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI
Sains & Teknologi

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

16 jam yang lalu
Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga
Sains & Teknologi

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

18 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

2

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

3

Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

4

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

5

Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi
2+
Bisnis Indonesia E-paper