Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:50 WIB
Logo meta/website
Logo meta/website
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA— Meta Platforms Inc. milik Mark Zuckerberg resmi merombak struktur divisi kecerdasan buatannya atau artificial intelligence/AI). 

Melansir laman TechCrunch pada Rabu (20/8/2025), perusahaan membentuk empat kelompok baru di bawah payung organisasi bernama Meta Superintelligence Labs (MSL). Perubahan tersebut disampaikan melalui memo internal perusahaan. 

Pengumuman dilakukan langsung oleh Alexandr Wang, pendiri Scale AI yang pada Juni lalu bergabung dengan Meta sebagai Chief AI Officer.

Baca Juga Investor Meta Gugat Mark Zuckerberg Rp130 Triliun Akibat Pelanggaran Privasi

Struktur baru tersebut menempatkan TBD Labs sebagai pusat utama pengembangan. Unit ini akan dipimpin oleh Wang dan difokuskan pada pengembangan foundation models, seperti seri Llama, yang versi terbarunya dirilis pada April lalu.

Selain itu, tiga kelompok lain akan berfokus pada riset murni, integrasi produk, dan pengembangan infrastruktur. 

Langkah perombakan ini dilakukan seiring kekhawatiran bahwa Meta mulai tertinggal dari para pesaing utamanya, seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind. Bahkan, Zuckerberg disebut turun langsung dalam proses perekrutan talenta AI kelas dunia untuk memperkuat tim barunya tersebut.

Baca Juga Meta Bakal Tindak Tegas Akun Facebook Penyebar Konten AI, Tiru YouTube

Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil membajak sejumlah peneliti dari OpenAI. Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters, empat peneliti yang sudah resmi bergabung adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

Kesepakatan perekrutan mereka terjadi hanya beberapa hari setelah laporan The Wall Street Journal menyebut Meta juga sukses merekrut tiga peneliti AI dari kantor OpenAI di Zurich, yakni Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg
People

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

2 minggu yang lalu
Zuckerberg Sebut Pengguna Makin Betah Main Facebook-Instagram Berkat AI
Sains & Teknologi

Zuckerberg Sebut Pengguna Makin Betah Main Facebook-Instagram Berkat AI

2 minggu yang lalu
Kisah Shejiang Zhao yang Banting Setir dari ChatGPT ke Meta Milik Mark Zuckerberg
Tokoh Bisnis

Kisah Shejiang Zhao yang Banting Setir dari ChatGPT ke Meta Milik Mark Zuckerberg

3 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google
Sains & Teknologi

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

42 menit yang lalu
Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya
Sains & Teknologi

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

2 jam yang lalu
Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat
Telekomunikasi

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

2 jam yang lalu
Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar
Sains & Teknologi

Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar

2 jam yang lalu
INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI
Sains & Teknologi

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

16 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

2

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

3

Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

4

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

5

Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+
Bisnis Indonesia E-paper