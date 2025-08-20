Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

Bisnis.com, TANGERANG - PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), melalui brand Oxygen.id, resmi membuka cabang baru di Jl. Parakan No. 91, RT 04/RW 01, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15419. Kehadiran cabang ini sekaligus memperluas jangkauan layanan internet Oxygen.id yang kini sudah tersedia di berbagai wilayah Pamulang, yaitu Pondok Aren, Pondok Pucung, Buaran, Bakti Jaya, Ciputat, Serpong, Benda Baru, Pondok Benda, Setu, Pamulang, dan Pamulang Barat.

Pembukaan cabang Pamulang merupakan bagian dari strategi ekspansi Oxygen.id untuk menghadirkan layanan internet cepat, stabil, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Peresmian cabang ditandai dengan acara syukuran yang dihadiri oleh jajaran manajemen Moratelindo serta perwakilan masyarakat setempat, dengan rangkaian acara doa bersama, pemotongan pita, pemotongan tumpeng, serta ramah tamah.

Menurut Hekal S. Yahya, VP HRGA PT Mora Telematika Indonesia Tbk, pembukaan cabang Pamulang menjadi langkah penting dalam mendekatkan Oxygen.id kepada masyarakat. “Kami percaya internet berperan besar dalam mendukung kehidupan sehari-hari, terutama untuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan UMKM. Dengan adanya cabang di Pamulang, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses internet yang lebih mudah, stabil, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Yance Arliansyah, VP Retail Business PT Mora Telematika Indonesia Tbk, menambahkan bahwa masyarakat akan langsung merasakan manfaat nyata dengan hadirnya cabang ini. “Dengan adanya kantor cabang di Pamulang, masyarakat bisa mendapatkan akses layanan dan dukungan teknis yang lebih dekat. Tim kami siap memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi, mulai dari instalasi hingga layanan aftersales, dengan pelayanan yang cepat dan profesional,” jelasnya.

Pembukaan cabang Pamulang melanjutkan ekspansi Oxygen.id setelah sebelumnya membuka cabang di Depok, dan akan segera disusul dengan pembukaan cabang baru di Cirebon. Langkah ini menunjukkan konsistensi Moratelindo dalam menghadirkan layanan internet berkualitas yang merata di berbagai kota di Indonesia. Dengan adanya cabang baru di Pamulang, Oxygen.id menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan internet yang terpercaya dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan digital masyarakat Indonesia.