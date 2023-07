Daftar Gim di Xbox Game Pass Juli 2023, Ada GTA!

Bisnis.com, JAKARTA – Dengan berlangganan Games with Gold, Xbox setiap bulannya menawarkan sejumlah pilihan gim yang tidak tersedia di versi reguler tanpa biaya tambahan.

Pelanggan Xbox Live Gold dan Xbox Game Pass dapat mengklaim dua gim dalam sebulan. Gim yang tersedia bagi pelanggan biasanya akan diberitahukan satu di awal dan sisanya di pertengahan bulan.

Rabu (5/7/2023) lalu, Xbox telah merilis gim bulanan bagi pelanggan Xbox Live Gold dan Xbox Game Pass. Grand Theft Auto atau GTA menjadi salah satunya dan sudah dapat diklaim hari ini.

Berikut daftar gim Xbox yang menjadi pilihan pelanggan untuk diklaim selama Juli:

1. Grand Theft Auto V (cloud dan konsol) – Tersedia hari ini

2. Sword and Fairy: Together Forever (cloud, konsol, dan komputer) – Tersedia hari ini

3. McPixel 3 (cloud, konsol, dan komputer) – Tersedia 6 Juli

4. Common’hood (cloud, konsol, dan komputer) – Tersedia 11 Juli

5. Insurgency: Sandstorm (komputer) – Tersedia 11 Juli

6. Exoprimal (cloud, konsol, dan komputer) – Tersedia 14 Juli

7. Techtonica (Game Preview) (cloud, konsol, dan komputer) – Tersedia 18 Juli

8. The Cave (cloud dan konsol) – Tersedia 18 Juli

Melansir TheVerge, Kamis (6/7/2023), harga berlangganan Xbox Game Pass per bulan naik menjadi US$10,99 atau sekitar Rp165.000. Pada level berlangganan ini, pengguna dapat mengunduh dan memainkan gim bulanan di konsol Xbox Series X dan Series S serta Xbox One.

Sementara itu, harga berlangganan Xbox Game Pass Ultimate yang meliputi PC Game Pass dan Xbox Cloud Gaming Beta naik menjadi US$16,99 atau sekitar Rp256.000 per bulan.

Pengguna yang saat ini sudah berlangganan hanya dapat menikmati masa langganan dengan harga awal hingga 13 Agustus. Setelahnya, pengguna harus membayar dengan harga baru.

