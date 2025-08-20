Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan
 Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:51 WIB
Ilustrasi sistem keamanan leptop dan komputasi awan/Kaspersky
Ilustrasi sistem keamanan leptop dan komputasi awan/Kaspersky
Bagikan

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat pengaduan, koordinasi, dan edukasi nasional untuk memberantas penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal. Pemerintah mencatat potensi kerugian akibat penipuan di digital mencapai Rp4,6 triliun.

Sejak beroperasi, IASC telah menerima 225.000 laporan masyarakat, memblokir 71.000 rekening terkait aktivitas ilegal, menyelamatkan dana publik sebesar Rp349,3 miliar, dan mencegah potensi kerugian hingga Rp4,6 triliun.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan melakukan pemutusan akses terhadap situs atau konten yang terindikasi melakukan aktivitas scam. Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan tindak kejahatan penipuan atau scam kepada IASC.

Baca Juga Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

"Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat," kata Meutya dalam keterangan pers yang dikutip Bisnis, Rabu (20/8/2025).

IASC membuka layanan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam di sektor keuangan melalui situs https://iasc.ojk.go.id.

Meutya menambahkan IASC merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah, industri teknologi finansial (financial technology/fintech), lembaga keuangan, dan media. 

Baca Juga Lelang 1,4 GHz: Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

Sebagai informasi, IASC dibentuk sebagai pusat penanganan penipuan transaksi di sektor keuangan. Bedanya dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) adalah IASC tempat pengaduan untuk perusahaan yang legal dan Satgas Pasti untuk aktivitas keuangan ilegal. 

Adapun, sejak November — 17 Agustus 2025 IASC telah menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)
Telekomunikasi

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

10 menit yang lalu
Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang
Telekomunikasi

Lelang Frekuensi 1,4 GHz: Mastel Usul Insentif Investasi bagi Pemenang

1 hari yang lalu
HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa
Telekomunikasi

HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa

5 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)
Telekomunikasi

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

10 menit yang lalu
Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan
Sains & Teknologi

Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

1 jam yang lalu
Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet
Telekomunikasi

Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

2 jam yang lalu
APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah
Telekomunikasi

APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

3 jam yang lalu
Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

2

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

3

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

4

Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

5

Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+
Bisnis Indonesia E-paper