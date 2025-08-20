Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Pernita Hestin Untari,Leo Dwi Jatmiko
Pernita Hestin Untari & Leo Dwi Jatmiko
Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:55 WIB
Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) Yune Marketatmo memberikan paparan saat wawancara bersama redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (9/7/2025)
Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) Yune Marketatmo memberikan paparan saat wawancara bersama redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (9/7/2025)
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Surge tidak mempermasalahkan harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz dan menyerahkan penetapannya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
  • Surge optimistis bahwa frekuensi ini akan mendukung misi mereka untuk menyediakan internet cepat dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
  • Surge, melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama, adalah salah satu dari tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik untuk mengikuti seleksi frekuensi tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyatakan masih melakukan kajian komprehensif terkait partisipasinya dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan harga dasar lelang. 

Mengenai nilai dasar lelang 1,4 GHz, Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo mengatakan perusahaan menyerahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

Perusahaan optimistis kehadiran frekuensi ini sejalan dengan misi menghadirkan internet cepat dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga Asosiasi Telekomunikasi Keluhkan Beban Trafik Whatsapp Cs yang Makin Berat

Surge menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk mengikuti seleksi frekuensi tersebut. Surge berpartisipasi melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

“Sementara mengenai penetapan nilai dasar lelang itu merupakan kewenangan penuh regulator,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

Menurut Yune, hal terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana hasil lelang dapat mendorong pemerataan akses internet sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga Telkom (TLKM) Raih Penghargaan Emiten Telekomunikasi Terbaik di BIA 2025

Diketahui Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025,.

Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar. Sementara itu, laba bersih perusahaan sebesar Rp227 miliar.

Pekerja memperbaiki sinyal internet
Pekerja memperbaiki sinyal internet

Baca Juga Hacker China Retas Perusahaan Telekomunikasi Kanada, Dapat Data Pejabat

Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. 

Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

Sebelumnya, Komdigi secara resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz melalui Pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 pada 28 Juli 2025. Frekuensi yang dilelang berada pada rentang 1.432–1.512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Sementara itu, dokumen seleksi dapat diunduh secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar.

Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI
Sains & Teknologi

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

21 jam yang lalu
Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026
Telekomunikasi

Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

1 hari yang lalu
Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan
Telekomunikasi

Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah
Telekomunikasi

APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

31 menit yang lalu
Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

50 menit yang lalu
XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

1 jam yang lalu
Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google
Sains & Teknologi

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

5 jam yang lalu
Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya
Sains & Teknologi

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

7 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

INSEAD: RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

2

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

3

Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

4

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

5

Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+
Bisnis Indonesia E-paper