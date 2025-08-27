Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Bisnis.com, JAKARTA - iPhone 17 akan segera dirilis oleh Apple pada September 2025 mendatang.

Para pencinta iPhone sudah tidak sabar menantikan kehadiran versi teranyar dari iPhone tersebut yang digadang-gadang lebih canggih daripada versi sebelumnya.

Sebelum Anda memutuskan membeli iPhone 17 ataukah cukup membeli iPhone 16 saja yang juga terhitung baru, ada baiknya melihat perbandingan antara kedua iPhone tersebut.

Dilansir dari cnet dan zeewireless, berikut perbandingan antara iPhone 16 dan Iphone 17.

1. Perbedaan Layar

Salah satu perubahan yang paling dinantikan adalah iPhone 17 yang menambahkan layar 120Hz, yang akan sangat disambut baik. Saat ini, hanya model iPhone Pro yang memiliki refresh rate lebih tinggi, sementara model dasar dan Plus tetap menggunakan layar 60Hz. Peningkatan refresh rate tersebut juga dapat mendorong Apple untuk menghadirkan fitur always-on display ke model dasar, sehingga memudahkan untuk melihat waktu dan notifikasi dengan cepat tanpa membangunkan layar.

Ada beberapa perdebatan mengenai apakah iPhone 17 akan memiliki layar anti gores dan anti-reflektif. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa fitur tersebut hanya akan tersedia di iPhone 17 Pro dan Pro Max, bukan iPhone 17 dasar (atau Air). Jadi, mungkin tidak akan ada perbedaan yang signifikan antara iPhone 16 dan 17 dalam hal ini.

2. Perbedaan Kamera

Kamera swafoto iPhone 17 kemungkinan akan ditingkatkan menjadi 24 megapiksel, alih-alih 12 megapiksel seperti yang ada di kamera depan iPhone 16. Megapiksel bukan satu-satunya faktor penentu untuk foto berkualitas baik, tetapi jika ada peningkatan, hal itu bisa membuat swafoto atau merekam video untuk media sosial dengan kamera depan tidak lagi menjadi masalah.

Ada juga beberapa perbincangan tentang peningkatan kamera pada jajaran iPhone Apple mendatang. Kemungkinan hanya kamera model Pro yang akan ditempatkan di panel baru yang lebih besar yang membentang horizontal di bagian belakang ponsel (mungkin mengingatkan pada "Geordi Visor" pada Google Pixel 9) dan susunan kamera dasarnya akan tetap sama dengan iPhone 16. Hanya waktu yang akan menjawabnya.

3. Perbedaan Desain

Rumor menunjukkan bahwa seperti iPhone 16, iPhone 17 akan memiliki bingkai aluminium. (Bahkan, kemungkinan hal ini akan berlaku untuk seluruh jajarannya, kecuali iPhone 17 Air, yang kemungkinan akan memiliki bingkai titanium agar lebih ringan.)

Ada juga laporan bahwa iPhone 17 akan menggunakan teknologi "metalens" baru yang ringkas untuk sensor jarak, yang dapat mengurangi ukuran sensor Face ID dan Dynamic Island. Hal ini dapat memberikan ruang yang sedikit lebih luas pada bagian atas layar iPhone 17.

4. Prosesor dan RAM

Salah satu elemen kunci yang kemungkinan tidak akan berubah di kedua ponsel ini adalah prosesornya. iPhone 17 dikabarkan akan menggunakan chip A18, sama seperti iPhone 16.

Dengan rencana Apple untuk memperluas rangkaian kemampuan AI Apple Intelligence-nya, ada kemungkinan jajaran iPhone 17 akan hadir dengan RAM 12GB, alih-alih 8GB seperti saat ini -- atau setidaknya sebagian.

Model iPhone 17 Air dan Pro akan menggunakan RAM 12GB, tetapi Apple masih mempertimbangkan apakah akan melengkapi model standar dengan RAM yang lebih besar. Pada bulan Mei, analis Jeff Pu mencatat bahwa standarnya akan tetap 8GB. Kita harus menunggu untuk melihat apa yang akhirnya diputuskan Apple.

Berbicara tentang Apple Intelligence, fitur Adaptive Power baru bertenaga AI yang hadir bersama iOS 26 dapat membantu menghemat baterai dengan melakukan "penyesuaian kinerja kecil," seperti "memungkinkan beberapa aktivitas berjalan sedikit lebih lama," menurut Apple.

iPhone terbaru diperkirakan akan hadir dengan sistem operasi yang sama, tetapi Anda juga dapat mengunduh iOS 26 di iPhone 16, serta beberapa iPhone lama, setelah tersedia untuk umum. Hal ini akan membantu memperpanjang masa pakai baterai di kedua perangkat.

5. Pilihan Warna

Interior mungkin yang paling penting, tetapi orang-orang juga ingin tahu warna-warna menarik apa yang mungkin akan diusung iPhone 17. Rumor menyebutkan perangkat mendatang ini kemungkinan hadir dalam warna hitam, biru, perak, ungu, dan hijau.

Sebagai perbandingan, iPhone 16 tersedia dalam warna hitam, putih, merah muda, teal, dan ultramarine.

Semua yang kita ketahui tentang iPhone 17 masih sebatas spekulasi, jadi kita lihat saja apa yang akan diluncurkan Apple musim gugur ini.

6. Baterai & Pengisian Daya

Rumor menunjukkan bahwa iPhone 17 dapat mendukung pengisian daya kabel 35W yang lebih cepat, dibandingkan dengan standar 25W pada iPhone 16. Dilengkapi dengan efisiensi chip yang lebih baik, pengguna dapat mengharapkan masa pakai baterai yang lebih lama dan pengisian daya yang lebih cepat — keduanya merupakan peningkatan yang sangat diminati oleh komunitas pengguna.

7. Harga

Meskipun iPhone 17 diperkirakan akan mempertahankan harga awal $799, banyak analis memperkirakan akan ada sedikit kenaikan menjadi $849 atau $899 karena kenaikan biaya komponen dan potensi ketegangan perdagangan AS-Tiongkok. Menunggu bisa berarti membayar lebih untuk ponsel yang lebih baik — tetapi juga mendapatkan nilai yang lebih tinggi.