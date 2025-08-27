Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-diam Tanpa Dilihat Anggota Lain

Bisnis.com, JAKARTA - WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat (AS) yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Aplikasi ini sangat popular karena menawarkan berbagai fitur menarik. Salah satunya adalah pesan grup.

Grup WhatsApp bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar pesan penting. Misalnya untuk urusan sekolah, pekerjaan, hingga keluarga.

Baca Juga Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Namun memiliki banyak grup di WhatsApp juga menjadi hal yang melelahkan. Notifikasi akan terus muncul bila kita bergabung ke dalam banyak grup.

Salah satu solusinya yakni keluar grup. Namun bila anda kurang nyaman, ternyata ada cara keluar dari grup tanpa diketahui oleh anggota lainnya.

Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-Diam

WhatsApp memiliki fitur khusus yang memungkinkan penggunanya keluar dari grup secara diam-diam tanpa diketahui anggota lain.

Baca Juga Rusia Wajibkan Warga Pasang Aplikasi Lokal MAX Usai Whatsapp Tolak Kooperatif

Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi khawatir untuk menginstal aplikasi tambahan.

Berikut cara keluar grup WhatsApp diam-diam tanpa diketahui anggota lain:

Buka aplikasi WhatsApp di ponsel anda Masuk ke ruang obrolan grup yang anda inginka Setelah itu buka profil. Lalu pilih "Keluar Grup" atau "Exit Group"

Setelah itu, Anda akan langsung keluar dari grup tanpa diketahui oleh anggota yang lain Meskipun begitu, admin grup tetap bisa memantau status anda.

Baca Juga Cara Sadap WhatsApp Tanpa Ketahuan 2025

Admin akan tetap mengetahui bahwa anda keluar dari grup, meski anggota lain tidak mengetahuinya.