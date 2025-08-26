Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Waspada, Gambar Berpotensi jadi Pemicu Serangan Injeksi Prompt di Sistem AI

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Selasa, 26 Agustus 2025 | 21:40 WIB
Ilustarasi aktivitas peretasan atau hacking/dok.Kaspersky
Ilustarasi aktivitas peretasan atau hacking/dok.Kaspersky
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Tim peneliti dari Trail of Bits mengumumkan temuan metode serangan siber baru yang dapat mencuri data pengguna melalui injeksi prompt atau prompt injection tersembunyi pada gambar yang diproses oleh sistem kecerdasan buatan (AI) sebelum disampaikan ke model bahasa besar (LLM).

Serangan inovatif ini bekerja dengan menyisipkan instruksi berbahaya yang tak kasat mata ke dalam gambar resolusi penuh.

Saat gambar tersebut di-downscale menggunakan algoritma pemrosesan tertentu seperti bicubic, pola tersembunyi bisa muncul dan membentuk instruksi teks yang larut bersama masukan pengguna.

Baca Juga Prabowo Sebut Kecerdasan Buatan Bantu Pemerintah Lacak Permainan Beras Oplosan

Hasilnya, model AI dapat menjalankan perintah yang tak disadari dan berpotensi membocorkan data tanpa diketahui pemilik akun.

Bleeping Computer melaporkan, Selasa (26/8/2025) eksperimen para peneliti, yakni Kikimora Morozova dan Suha Sabi Hussain, menunjukkan serangan ini efektif pada berbagai produk AI Google termasuk Gemini CLI, Vertex AI Studio, serta fitur di Google Assistant dan Genspark. Bahkan, data Google Calendar bisa diekstrak ke email asing tanpa konfirmasi jika integrasi tool tak memiliki proteksi berlapis.

Sebagai langkah mitigasi, Trail of Bits menyarankan penerapan pembatasan dimensi gambar, pratinjau hasil sebelum dikirim ke LLM, serta konfirmasi eksplisit dari pengguna untuk aktivitas yang berisiko tinggi.

Baca Juga Tatkala Kecerdasan Buatan Makin Adaptif di Sektor Keuangan

Rekomendasi lain adalah desain sistem AI yang lebih aman agar mampu menahan berbagai jenis prompt injection multimodal.

Peneliti juga merilis Anamorpher, tools open source untuk membuat gambar ‘jahat’ sesuai algoritma downscaling terkait—memicu perhatian lebih serius bagi developer AI akan ancaman baru di ranah keamanan data pengguna.

Sebelumnya, data Kaspersky terbaru menunjukkan peningkatan persentase objek berbahaya yang diblokir di komputer ICS pada sektor konstruksi dan manufaktur pada kuartal I/2025 untuk wilayah Asia Tenggara.

Baca Juga Telkom Optimalkan Pasar Kecerdasan Buatan di 12 Sektor, Energi hingga Farmasi

Dibandingkan dengan rata-rata global, persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahaya pada kawasan Asia Tenggara lebih tinggi. 

Ditemukan persentase di sektor konstruksi 1,5 kali lebih tinggi. Disusul manufaktur 1,3 kali lebih tinggi, dan otomatisasi bangunan, tenaga listrik, serta teknik dan integrator ICS dengan persentase 1,2 kali lebih tinggi.

Keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menempati peringkat kedua secara global berdasarkan persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahayanya, yaitu sebesar 29,1%.

Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky Adrian Hia mengatakan seiring dengan perusahaan konstruksi merangkul teknologi digital, ada keseimbangan antara risiko dan peluang.

“Bisnis harus memitigasi ancaman secara komprehensif melalui peluang baru untuk memperkuat lapisan perlindungan dan ketahanan mereka,” kata Hia

Dia menambahkan, ke depan perangkat industri digital dapat menjadi target serangan siber karena langkah-langkah keamanan yang sudah ketinggalan zaman. Fasilitas jarak jauh yang mengandalkan peralatan jaringan yang murah sangat rentan terhadap eksploitasi.

Untuk itu, merevisi langkah-langkah keamanan siber dari teknologi lama dan yang telah teruji waktu menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025
Sains & Teknologi

BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025

2 jam yang lalu
Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI
Bisnis Bali & Nusra

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

1 hari yang lalu
Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun
Sains & Teknologi

Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

59 menit yang lalu
Waspada, Gambar Berpotensi jadi Pemicu Serangan Injeksi Prompt di Sistem AI
Sains & Teknologi

Waspada, Gambar Berpotensi jadi Pemicu Serangan Injeksi Prompt di Sistem AI

1 jam yang lalu
Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026
Gaming

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026

1 jam yang lalu
Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo
Sains & Teknologi

Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

2 jam yang lalu
BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025
Sains & Teknologi

BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

2

Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

3

Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

4

Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

5

Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Gondola Penghubung Antar Dusun
2+
Bisnis Indonesia E-paper