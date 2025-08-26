Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Selasa, 26 Agustus 2025 | 20:50 WIB
Ilustrasi. Pengguna bermain game di smartphone /dok. Telkomsel
Ilustrasi. Pengguna bermain game di smartphone /dok. Telkomsel
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Industri game lokal di Indonesia memiliki prospek cerah meskipun digitalisasi tidak menjadi prioritas dalam RAPBN 2026, dengan modal yang cukup untuk bersaing di level global.
  • Pemerintah tetap memberikan dukungan dan anggaran bagi pengembang lokal, meskipun sebagian besar pendanaan masih berasal dari publisher luar negeri, yang membuka peluang bagi studio lokal untuk menunjukkan kapabilitas.
  • Pengembangan talenta dan pelatihan teknologi terbaru melalui Agate Academy menjadi faktor krusial untuk pertumbuhan industri game lokal, dengan Indonesia kini memiliki jumlah gim terbanyak di Asia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Industri gim lokal dinilai masih memiliki prospek cerah meskipun digitalisasi tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

CEO Agate International, Shieny Aprilia, mengatakan ekosistem gim di Indonesia sudah memiliki modal cukup untuk bisa bersaing di level global.

“Sebenarnya sih memang kita jadinya mesti lebih berusaha secara organik ya studio-studio game dari Indonesia. Cuma menurut saya saat ini modalnya sudah cukup ada gitu untuk studio-studio game [lokal], karena kita udah cukup dikenal dengan game publisher luar gitu,” kata Shieny ditemui usai acara Digital Transformation Summit 2025 (DTS) di Jakarta pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

Shieny menuturkan, meski industri gim belum menjadi prioritas utama, pemerintah pun tetap mengalokasikan anggaran dan dukungan bagi pengembang lokal. Dia mencontohkan, Agate pernah mendapat bantuan ketika mengikuti pameran di Jerman, sehingga menurutnya dukungan itu masih akan terus tersedia.

Kendati demikian, Shieny mengakui sebagian besar pendanaan untuk pengembangan gim saat ini masih berasal dari publisher luar negeri. Namun, menurutnya hal itu justru membuka peluang bagi studio lokal untuk menunjukkan kapabilitas.

“Kalau kami kebetulan tadi dari game publisher luar sih [pendanaan] kebanyakan. Dan kami cukup beruntung di posisi di mana kami udah punya kredensial yang cukup sehingga cukup ada kepercayaan lah dari mereka untuk bisa bekerja sama dengan kami sih,” ungkapnya.

Baca Juga Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti

Oleh sebab itu, Shieny mengatakan studio-studio gim di Indonesia perlu konsisten agar bisa bertahan dan terus menghasilkan lebih banyak gim yang sukses di pasar global. Menurutnya, kesuksesan di level global akan memungkinkan profit diputar kembali untuk membiayai pengembangan gim dengan skala yang lebih besar.

Lebih jauh, Shieny menyebut saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah gim terbanyak di Asia. Menurutnya hal tersebut baik lantaran industri game di Indonesia mungkin baru aktif sekitar 5–10 tahun terakhir, namun sudah mengalahkan Singapura, Thailand, dan Vietnam dari sisi kuantitas. 

Dari sisi kualitas, Shieny mengaku optimistis produk lokal sudah cukup kompetitif, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, tantangan terbesar tetap ada pada ketersediaan pendanaan.

Baca Juga Agate dan Confiction Labs Rilis RIFSTROM, Gim Looter Shooter Senilai Rp100 Miliar

“Ini sebenernya mungkin benchmarking dengan negara tetangga misalnya Australia, atau dulu waktu itu Singapura sama Malaysia, di mana mereka banyak support dari baik itu Pemerintah, sebenernya paling major dari pemerintah lah ya, dimana ada grant atau misalnya tax offset, atau misalnya tax rebate gitu ya,” katanya.

Selain pendanaan, Shieny menilai pengembangan talenta menjadi faktor krusial lain untuk pertumbuhan industri. Melalui Agate Academy, pihaknya berupaya memberikan pelatihan teknologi terbaru, termasuk membangun komunitas untuk berbagi pengalaman.

“Yang kita lakukan sekarang sebetulnya kita ini sih kayak yang masih dalam bentuk AGT Academy itu ya, dimana kita memberikan pelatihan kayak untuk engine-engine terbaru, teknologi terbaru, dan juga kita juga ada gathering komunitas dimana di situ kami bisa share juga insight-insight yang kami dapatkan,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES
Premium

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI
Sains & Teknologi

Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

1 minggu yang lalu
Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti
Gaming

Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti

3 minggu yang lalu
3 Pilihan Graphic Card untuk Gamers dengan Uang Pas-pasan
Sains & Teknologi

3 Pilihan Graphic Card untuk Gamers dengan Uang Pas-pasan

1 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026
Gaming

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026

24 menit yang lalu
Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo
Sains & Teknologi

Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

49 menit yang lalu
BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025
Sains & Teknologi

BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025

1 jam yang lalu
Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh
Gadget

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh

1 jam yang lalu
RI Hadapi 9 Serangan Siber per Detik Semester I/2025, Mayoritas dari China
Sains & Teknologi

RI Hadapi 9 Serangan Siber per Detik Semester I/2025, Mayoritas dari China

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

2

Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

3

Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

4

Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

5

RI Hadapi 9 Serangan Siber per Detik Semester I/2025, Mayoritas dari China

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Tentara Prancis Tunjukkan Aksi di Latihan Gabungan Super Garuda Shield
2+
Bisnis Indonesia E-paper