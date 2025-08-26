BingX AI Punya 2 Juta Pengguna, Kelola 20 Juta Query per Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA — BingX AI, platform kecerdasan buatan milik perusahaan AI Web3 BingX, mengklaim telah melayani 2 juta pengguna dengan total query atau kata kunci pencarian yang diolah mencapai 20 juta per Agustus 2025.

Chief Product Officer BingX, Vivien Lin, mengatakan keberhasilan ini menandai tonggak penting bagi BingX dalam memosisikan diri sebagai pemain kunci di persimpangan antara perdagangan aset digital dan teknologi kecerdasan buatan. Pencapaian ini ditempuh dalam 100 hari.

Dia juga mengatakan tujuan BingX AI bukan menggantikan keputusan manusia, melainkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui data dan kecerdasan waktu nyata.

Dibangun menggunakan mesin AI multi-model dengan kumpulan data luas, BingX AI dirancang sebagai all-in-one assistant untuk memandu trader melalui berbagai tahap perjalanan investasi — mulai dari analisis, perumusan strategi, hingga pemantauan pasar waktu nyata.

“Melampaui 2 juta pengguna hanyalah permulaan, tujuan kami adalah menjadikan perdagangan cerdas dan mudah diakses sebagai standar bagi semua orang, di mana pun mereka berada,” kata Vivien dikutip Selasa (26/8/2025).

Vivien menambahkan pencapaian ini mengindikasikan meningkatnya minat terhadap solusi perdagangan berbasis AI di tengah pertumbuhan industri Web3.

Dengan penetrasi pengguna yang pesat, BingX berpeluang memperluas posisi di pasar global sekaligus menguatkan daya tariknya di era keterhubungan digital yang semakin kompetitif.

Vivien mengatakan dalam memperkuat posisinya di pasar, BingX AI mengandalkan sejumlah fitur utama seperti fitur analitic yang menyederhanakan grafik dan data kompleks menjadi wawasan pasar yang bisa ditindaklanjuti.

Perusahaan juga fokus membantu membangun strategi perdagangan adaptif dengan dukungan peramalan tren berbasis AI.

Sebelumnya, BingX telah mengantongi sertifikasi Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) v4.0.1 untuk bisnis penyimpanan aset kripto.

Chief Business Officer BingX, Daniel Lai mengatakan dengan memperoleh sertifikasi ini, menegaskan kepatuhan BingX di enam domain keamanan utama, termasuk keamanan jaringan, manajemen kerentanan, perlindungan data, kontrol akses, pemantauan, dan strategi keamanan informasi.