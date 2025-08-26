Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:22 WIB
Smartphone terpasang di depan logo realme.
Smartphone terpasang di depan logo realme.
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Realme akan meluncurkan smartphone dengan baterai 10.000 mAh dan kipas pendingin internal pada 828 Fan Festival, menargetkan pengguna berat seperti gamer dan konten kreator.
  • Detail spesifikasi perangkat masih dirahasiakan, namun fitur baterai besar dan pendingin kipas sudah dikonfirmasi, menimbulkan spekulasi tentang inovasi baru di industri smartphone.
  • Realme sebelumnya menarik perhatian dengan Realme 13 Pro Series 5G yang menawarkan pengalaman fotografi tingkat tinggi dengan teknologi AI dan sistem kamera canggih.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Realme, produsen smartphone asal China, kembali memanaskan persaingan pasar smartphone dengan menghadirkan smartphone baru dengan baterai berkapasitas 10.000 mAh dan pendingin kipas. Spesifikasi tersebut cocok untuk bermain berlama-lama. 

Realme mengonfirmasi akan meluncurkan perangkat dengan baterai berkapasitas minimal 10.000 mAh, salah satu yang terbesar pernah ditanamkan pada sebuah ponsel.

Realme juga menambahkan komponen yang jarang ditemui di smartphone, yakni kipas pendingin internal, di smartphone raksasanya. Kehadiran fitur ini memunculkan spekulasi bahwa perangkat baru tersebut ditujukan bagi segmen pengguna berat, seperti gamer mobile maupun konten kreator yang membutuhkan performa stabil dalam waktu lama.

Baca Juga Ada Aplikasi Tak Bisa Dihapus di Smartphone Warga RI, Realme Coba Cari Solusi

Meski demikian, hingga kini Realme masih menutup rapat detail spesifikasi perangkat tersebut. Informasi yang beredar baru sebatas kapasitas baterai dan keberadaan pendingin kipas. Dari teaser resmi, perusahaan juga sempat memperlihatkan tampilan bagian belakang ponsel, namun tak diiringi keterangan teknis lebih jauh dilansira dari GSMA, Selasa (26/7/2025).

Belum jelas pula apakah perangkat ini akan menjadi satu-satunya produk yang diumumkan pada 828 Fan Festival, atau justru menjadi bagian dari lini ponsel baru yang diperkenalkan secara bersamaan.

Dengan jadwal peluncuran yang tinggal menghitung hari, publik hanya perlu menunggu konfirmasi resmi untuk mengetahui strategi Realme dalam memanfaatkan momentum festival tahunan tersebut. Jika benar hadir dengan kombinasi daya jumbo dan pendinginan aktif, ponsel ini berpotensi menantang standar baru di industri smartphone.

Baca Juga Oppo - Realme Minta Maaf Pasang Aplikasi Pinjol Tanpa Izin Pengguna, Tak Bisa Dihapus

Tahun lalu, Realme juga menarik perhatian dengan membawa Realme 13 Pro Series 5G ke Indonesia.

Ponsel pintar multilensa dengan sensor ini memiliki resolusi lebih tinggi dan algoritma pemrosesan gambar canggih yang memungkinkan kualitas gambar ke level sebanding kamera DSLR.

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan produk ini memberikan akses pengalaman fotografi level flagship kepada pengguna dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Baca Juga Realme 13 Pro Diboyong ke Indonesia, Kualitas Kamera setara DSLR

“Secara khusus kami pun membawa realme Next AI yang ditingkatkan ke lini Pro Number Series ini, guna membantu para penggunanya mendapatkan tangkapan sempurna setiap saat,” ujar lewat keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Realme 13 Pro Series 5G dilengkapi dengan sistem kamera HYPERIMAGE+ yang inovatif. Khususnya, pada realme 13 Pro+ 5G, kameranya menggunakan Sony LYT-600 Periscope Camera, yang memiliki sensor 50MP, aperture f/2.65 yang lebar, dan panjang fokus setara 73mm.

Konfigurasi unggul tersebut menghasilkan kemampuan zoom optik 3x, menangkap detail yang lebih tajam dan foto portrait yang lebih baik dengan panjang fokus 80mm khusus untuk mode portrait.

Melalui algoritma AI Portrait yang disempurnakan, realme 13 Pro+ 5G dapat secara akurat mengidentifikasi latar depan, tengah, dan belakang pemandangan, serta subjek yang sedang difoto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex
Premium

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga
Premium

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Ada Aplikasi Tak Bisa Dihapus di Smartphone Warga RI, Realme Coba Cari Solusi
Gadget

Ada Aplikasi Tak Bisa Dihapus di Smartphone Warga RI, Realme Coba Cari Solusi

7 bulan yang lalu
Ramai Aplikasi Pinjol Terinstal di HP, Xiaomi Indonesia Enggan Berkomentar
Gadget

Ramai Aplikasi Pinjol Terinstal di HP, Xiaomi Indonesia Enggan Berkomentar

7 bulan yang lalu
Oppo - Realme Minta Maaf Pasang Aplikasi Pinjol Tanpa Izin Pengguna, Tak Bisa Dihapus
Gadget

Oppo - Realme Minta Maaf Pasang Aplikasi Pinjol Tanpa Izin Pengguna, Tak Bisa Dihapus

7 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh
Gadget

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh

20 menit yang lalu
RI Hadapi 9 Serangan Siber per Detik Semester I/2025, Mayoritas dari China
Sains & Teknologi

RI Hadapi 9 Serangan Siber per Detik Semester I/2025, Mayoritas dari China

2 jam yang lalu
Terungkap! Asteroid Bennu Mengandung Debu Bintang Berusia Lebih dari 4,6 Miliar Tahun
Sains & Teknologi

Terungkap! Asteroid Bennu Mengandung Debu Bintang Berusia Lebih dari 4,6 Miliar Tahun

2 jam yang lalu
ZTE Sebut Ekosistem 1,4 GHz untuk TDD Belum Terbentuk, Baru Akan Tersedia di RI
Telekomunikasi

ZTE Sebut Ekosistem 1,4 GHz untuk TDD Belum Terbentuk, Baru Akan Tersedia di RI

3 jam yang lalu
Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem
Telekomunikasi

Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

2

Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

3

Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

4

Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

5

Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Balap Perahu Layar Tradisional Kembali Meriahkan Pantai Manakarra
2+
Bisnis Indonesia E-paper