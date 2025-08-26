Bisnis Indonesia Premium
Terungkap! Asteroid Bennu Mengandung Debu Bintang Berusia Lebih dari 4,6 Miliar Tahun

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:07 WIB
Penampakan kapsul berisi sampe Asteroid Bennu/dok. akunX Nasa
Penampakan kapsul berisi sampe Asteroid Bennu/dok. akunX Nasa
Bisnis.com, JAKARTA - Ilmuan mengungkapkan asteroid Bennu mengandung debu bintang yang lebih tua dari tata surya, serta material organik dan es dari ruang antarbintang.

Para ilmuwan di seluruh dunia telah meneliti sampel Bennu sejak material dari asteroid tersebut dibawa ke Bumi pada tahun 2023, berkat misi OSIRIS-REx NASA, yang terbang bersama asteroid tersebut sebelum mendarat sebentar di atasnya dan mengambil sampel pada tahun 2020.

Temuan ini memberikan gambaran sekilas tentang kondisi di kosmos sebelum tata surya kita terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu dan mengungkap lebih banyak tentang benda induk yang menghasilkan asteroid selebar 1.600 kaki (hampir 500 meter) tersebut.

Asteroid 'Pembunuh' 2024 YR4 Bisa Hujani Bumi dengan Meteor 'Seperti Peluru'

Dilansir dari livescience, Bennu terpecah dalam tabrakan dahsyat, setelah sejarah yang rumit. Benda langit yang lebih tua itu mengandung material dari sejumlah lingkungan yang berbeda: dekat dengan matahari, jauh dari matahari tetapi masih dalam tata surya kita, dan di luar tata surya kita di ruang antarbintang.

Para ilmuwan menemukan lokasi-lokasi ini dengan mengamati isotop, atau jenis unsur, dalam sampel debu Bennu. Isotop yang berasal dari tata surya memiliki komposisi yang berbeda dengan isotop yang berasal dari debu bintang antarbintang, misalnya.

Para ilmuwan menduga asteroid induk terbentuk di tata surya bagian luar, kemungkinan di luar Jupiter dan Saturnus. Namun kemudian terjadi peristiwa dahsyat: "Kami menduga benda induk ini ditabrak oleh asteroid yang datang dan hancur berkeping-keping," ujar Jessica Barnes, salah satu penulis utama studi ini, seorang profesor madya di Laboratorium Lunar dan Planet Universitas Arizona, dalam sebuah pernyataan dari Universitas Arizona.

Asteroid Sebesar Golden Gate Bakal Dekati Bumi Besok 5 Juni 2025

Setelah tumbukan awal, "fragmen-fragmen tersebut kembali tersusun, dan ini mungkin terulang beberapa kali," tambah Barnes. Akhirnya, beberapa material yang tersisa menyatu menjadi Bennu.

Asteroid induk untuk Ryugu, Bennu, dan meteorit-meteorit tersebut kemungkinan besar muncul di "wilayah yang serupa dan jauh di tata surya awal," tulis para pejabat NASA dalam pernyataan dari badan antariksa tersebut. Namun, Bennu berbeda dari benda-benda lain yang disampel dalam beberapa hal, menunjukkan bahwa "wilayah ini berubah seiring waktu, atau tidak bercampur sebaik yang diperkirakan beberapa ilmuwan," kata mereka.

Secara spesifik, materi Bennu dari asteroid induk berubah drastis saat bersentuhan dengan air, menurut studi kedua.

3 Asteroid Pembunuh Bisa Hancurkan Bumi, Tersembunyi di Planet Venus

Meskipun Bennu sendiri tidak memiliki kehidupan, studi ini dapat membantu para ilmuwan mempelajari bagaimana kehidupan muncul di planet kita, kata Michelle Thompson, penulis utama kedua makalah ini dan profesor madya di Universitas Purdue yang berspesialisasi dalam pelapukan antariksa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

