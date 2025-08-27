Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:21 WIB
Presiden Direktur & CEO XLSmart Rajeev Sethi (tengah) bersama dengan Direktur Jeremiah Ratadhi (dari kiri), Direktur Andrijanto Muljono, Direktur Merza Fachys, Direktur Yessie D. Yosetya, Direktur Antony Susilo, Direktur Feiruz Ikhwan, Direktur David Arcelus Oses dan Direktur Surish Subbramaniam saat acara press conference perkenalan Identitas XLSMART: Bersama, Melaju Tanpa Batas di Jakarta, Kamis(17/4/2025)/JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Direktur & CEO XLSmart Rajeev Sethi (tengah) bersama dengan Direktur Jeremiah Ratadhi (dari kiri), Direktur Andrijanto Muljono, Direktur Merza Fachys, Direktur Yessie D. Yosetya, Direktur Antony Susilo, Direktur Feiruz Ikhwan, Direktur David Arcelus Oses dan Direktur Surish Subbramaniam saat acara press conference perkenalan Identitas XLSMART: Bersama, Melaju Tanpa Batas di Jakarta, Kamis(17/4/2025)/JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mencatat lompatan jumlah pelanggan pada kuartal II/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Dalam presentasi korporasi, dikutip Rabu (27/8/2025), jumlah pelanggan seluler perseroan mencapai sebanyak 82,6 juta pada periode tersebut. 

Angka tersebut meningkat sekitar 41% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 58,5 juta pelanggan.

Baca Juga XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

Pertumbuhan terbesar datang dari pelanggan prabayar yang naik 41,8% menjadi 80,7 juta, sedangkan pelanggan pascabayar mencapai 1,9 juta pelanggan atau naik dari 1,6 juta pada kuartal II/2024. 

Peningkatan jumlah pelanggan ini juga diikuti lonjakan trafik data sebesar 34% menjadi 3.817 petabyte (PB) pada kuartal II/2025, dan naik lagi 26% menjadi 6.665 PB pada semester pertama 2025.

Selain itu, jumlah pelanggan fixed broadband (FBB)  tumbuh signifikan, dari hanya 0,27 juta pada kuartal II 2024 menjadi 1,02 juta pelanggan di kuartal I/2025, atau melonjak 268%. Namun sedikit turun menjadi 0,98 juta pada kuartal II/2025). 

Baca Juga Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

Dari sisi infrastruktur, XLSMART memiliki total BTS mencapai 209.820 unit pada kuartal II/2025. Angka tersebut naik 28% apabila dibandingkan tahun sebelumnya yakni 163.884 unit. 

Jumlah BTS 4G tercatat tumbuh menjadi 160.341 unit, sementara BTS 2G sebanyak 49.471 unit. XL SMART juga mencatat 156 kota baru kini dapat mengakses layanan dengan dukungan lebih dari 11.000 site tambahan.

Sebelumnya, XLSMART membukukan total pendapatan sebesar Rp10,50 triliun pada semester I/2025. Nilai tersebut meningkat 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). 

Baca Juga XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Perusahaan juga mencatat EBITDA yang dinormalisasi (Normalized EBITDA) sebesar Rp4,97 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%, dan laba bersih yang dinormalisasi (Normalized PAT) sebesar Rp313 miliar. Sedangkan kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%. 

Adapun secara keseluruhan pendapatan XLSMART pada semester I/2025 mencapai Rp19,10 trlliun.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan kuartal II/2025 menjadi tonggak penting bagi XLSMART. Dua setengah bulan setelah proses merger dilakukan, perusahaan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. 

“Secara eksternal, industri masih diwarnai kompetisi yang ketat, sementara secara internal, kami perlu memastikan operasional perusahaan tetap solid sehingga layanan kepada pelanggan tetap optimal,” kata Rajeev dikutip Rabu (27/8/2025)

Rajeev mengatakan XLSMART juga terus fokus melakukan konsolidasi dan integrasi di berbagai lini agar kinerja perusahaan tetap berada di jalur yang tepat (on track).

Menurut Rajeev, sejumlah pencapaian penting telah terwujud pada kuartal kedua pasca merger, di antaranya terciptanya skala bisnis yang makin besar, integrasi jaringan yang terus berlangsung sesuai rencana, serta meningkatnya pengalaman pelanggan. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025
Telekomunikasi

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

4 jam yang lalu
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
Telekomunikasi

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan

6 jam yang lalu
Update Lelang Frekuensi 1,4 GHz: WIFI Masih Kaji Dokumen Tender
Telekomunikasi

Update Lelang Frekuensi 1,4 GHz: WIFI Masih Kaji Dokumen Tender

1 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit
Telekomunikasi

XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit

13 menit yang lalu
Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman
Sains & Teknologi

Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman

45 menit yang lalu
Update Lelang Frekuensi 1,4 GHz: WIFI Masih Kaji Dokumen Tender
Telekomunikasi

Update Lelang Frekuensi 1,4 GHz: WIFI Masih Kaji Dokumen Tender

1 jam yang lalu
XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025
Telekomunikasi

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

4 jam yang lalu
Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-diam Tanpa Dilihat Anggota Lain
Sains & Teknologi

Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-diam Tanpa Dilihat Anggota Lain

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

2

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026

3

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh

4

Waspada, Gambar Berpotensi jadi Pemicu Serangan Injeksi Prompt di Sistem AI

5

Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB
2+
Bisnis Indonesia E-paper