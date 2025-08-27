Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:14 WIB
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bagikan
Ringkasan Berita
  • XLSMART mencatat pendapatan Rp10,5 triliun pada semester I/2025, meningkat 22% YoY, dengan kontribusi layanan data dan digital lebih dari 91%.
  • Setelah merger, XLSMART fokus pada konsolidasi dan integrasi untuk meningkatkan skala bisnis, jaringan, dan pengalaman pelanggan, serta mempersiapkan modernisasi jaringan.
  • Jumlah pelanggan mencapai 82,6 juta dengan pertumbuhan pengguna aplikasi MyXL, AXISNet, dan mySmartfren sebesar 29%, meskipun beban operasional meningkat akibat merger.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) membukukan total pendapatan sebesar Rp10,50 triliun pada semester I/2025. Nilai tersebut meningkat 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). 

Perusahaan juga mencatat EBITDA yang dinormalisasi (Normalized EBITDA) sebesar Rp4,97 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%, dan laba bersih yang dinormalisasi (Normalized PAT) sebesar Rp313 miliar. Sedangkan kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%. 

Adapun secara keseluruhan pendapatan XLSMART pada semester I/2025 mencapai Rp19,10 trlliun.

Baca Juga Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan kuartal II/2025 menjadi tonggak penting bagi XLSMART. Dua setengah bulan setelah proses merger dilakukan, perusahaan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. 

“Secara eksternal, industri masih diwarnai kompetisi yang ketat, sementara secara internal, kami perlu memastikan operasional perusahaan tetap solid sehingga layanan kepada pelanggan tetap optimal,” kata Rajeev dikutip Rabu (27/8/2025)

Rajeev mengatakan XLSMART juga terus fokus melakukan konsolidasi dan integrasi di berbagai lini agar kinerja perusahaan tetap berada di jalur yang tepat (on track).

Baca Juga XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Menurut Rajeev, sejumlah pencapaian penting telah terwujud pada kuartal kedua pasca merger, di antaranya terciptanya skala bisnis yang makin besar, integrasi jaringan yang terus berlangsung sesuai rencana, serta meningkatnya pengalaman pelanggan. 

Selain itu, perusahaan juga tengah menjalankan modernisasi jaringan untuk memperluas kapasitas dan mempersiapkan pemanfaatan teknologi terbaru. Dengan jaringan yang lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan strategi multi-brand, XLSMART siap memperkuat posisinya sebagai motor transformasi digital Indonesia. 

“Kami bersyukur dapat terus menjaga pertumbuhan pendapatan, masih meraih profitabilitas, serta menghadirkan layanan yang inklusif, inovatif, dan bernilai tambah bagi seluruh pelanggan”, ungkap Rajeev.

Baca Juga Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Presiden Direktur XLSMART Rajeev Sethi
Presiden Direktur XLSMART Rajeev Sethi

Pelanggan, Beban Operasional, dan Aplikasi

Diketahui, hingga akhir kuartal II/2025, total jumlah pelanggan XLSMART meningkat mencapai 82,6 juta, dengan ARPU campuran (blended) tetap di kisaran Rp36.000.

Pencapaian jumlah pelanggan serta ARPU campuran sejumlah tersebut merupakan hasil konsolidasi pascamerger yang sudah selesai dilakukan.

Dari sisi beban biaya operasional, terjadi peningkatan biaya sebagai imbas dari proses merger yang dilakukan.

Untuk beban biaya terkait penjualan dan pemasaran berhasil ditekan dan dioptimalkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan penerapan strategi digitalisasi. 

Sementara itu untuk beberapa komponen biaya lainnya mengalami kenaikan YoY, seperti biaya infrastruktur, biaya interkoneksi dan pengeluaran langsung lainnya, termasuk pula beban biaya regulatory. 

Secara keseluruhan, beban biaya operasional pada kuartal kedua ini mengalami peningkatan sejalan dengan munculnya biaya-biaya yang terkait langsung dengan merger menjadi entitas baru XLSMART.

Rajeev mengatakan pada kuartal II/2025 pasca merger ini, perusahaan memanfaatkan momentum untuk mendorong percepatan adopsi digital dalam interaksi dengan pelanggan untuk penyediaan dan pembelian produk layanan XL, AXIS dan Smartfren. 

Ketiga aplikasi ini terus menunjukkan tren pertumbuhan pengguna yang signifikan. Ketiga aplikasi telah memberikan hasil yang sangat kuat pada kuartal II/2025. Tercatat lebih dari 41,4 juta pelanggan yang aktif menggunakan MyXL, AXISNet dan mySmartfren, dengan pertumbuhan Monthly Active User (MAU) mencapai 29% dibandingkan dengan tahun lalu. 

“Tingkat penggunaan MyXL, AXISNet dan mySmartfren menunjukkan makin meningkatnya pengalaman pelanggan dan monetisasi oleh XLSMART melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan,” kata Rajeev. 

Makin banyak penggunaan ketiga aplikasi tersebut oleh pengguna, kata Rajeev, akan semakin mempertajam prediksi tentang tren dan perilaku pelanggan, serta memungkinkan untuk memberikan penawaran yang tepat kepada pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat pula. Selama dua tahun terakhir, MYXL, AXISNet dan mySmartfren mengalami pertumbuhan kontribusi pendapatan sebesar 18%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
Telekomunikasi

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan

2 jam yang lalu
Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025
Korporasi

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

4 jam yang lalu
Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Kabar Bali & Nusra

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

22 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025
Telekomunikasi

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

29 menit yang lalu
Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-diam Tanpa Dilihat Anggota Lain
Sains & Teknologi

Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-diam Tanpa Dilihat Anggota Lain

50 menit yang lalu
Nissan Alami Peretasan Data 4 TB oleh Kelompok Qilin, Dokumen-Foto Rahasia Dicuri
Sains & Teknologi

Nissan Alami Peretasan Data 4 TB oleh Kelompok Qilin, Dokumen-Foto Rahasia Dicuri

1 jam yang lalu
Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17
Gadget

Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

2 jam yang lalu
Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Agate Bicara Soal Prospek Industri Gim Lokal Saat Digitalisasi Tak Jadi Prioritas RAPBN 2026

2

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

3

Waspada, Gambar Berpotensi jadi Pemicu Serangan Injeksi Prompt di Sistem AI

4

Agate Ungkap Nasib Industri Gim Lokal saat Digitalisasi Tak Masuk Prioritas Prabowo

5

Realme Siap Rilis Smartphone dengan Baterai Berkapasitas 10.000 mAh

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+
Bisnis Indonesia E-paper