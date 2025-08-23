Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17, Bersiap Dikenalkan Tahun Ini?

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:35 WIB
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pengunjung mencari informasi tentang iPhone di salah satu gerai iBox di Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2024)/JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Apple diprediksi akan mengumumkan iPhone 17 pada 9 September 2025, dengan penjualan dimulai di AS dan menyusul ke negara lain.
  • iPhone 17 Series akan terdiri dari beberapa model, termasuk iPhone 17e yang lebih terjangkau, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.
  • Harga iPhone 17 Series diperkirakan mulai dari US$799 (Rp13,1 juta) hingga US$1.249 (Rp20,5 juta), dengan iPhone 17 Pro Max sebagai varian termahal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Apple tengah menyiapkan perilisan jajaran iPhone 17 yang akan memiliki 4 seri.

Berdasarkan laporan Forbes, Apple biasanya memiliki tanggal perilisan untuk produk barunya yang digelar pada September.

Diprediksi, Apple akan menggelar acara pengumuman (keynote) pada 9 September 2025. Sepertinya Apple akan memperkenalkan jajaran iPhone 17, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, hingga kemungkinan AirPods Pro generasi terbaru.

Baca Juga Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

Meski demikian, pengumuman tersebut bukanlah tanggal rilis resmi.

Namun diperkirakan, Apple akan mengumumkan acaranya melalui undangan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025.

Kemudian apabila menilik pola tahun-tahun sebelumnya, prapemesanan untuk seri baru ini (iPhone 17) diperkirakan dibuka beberapa hari setelah keynote, dengan penjualan resmi dimulai sepekan kemudian.

Baca Juga Promo iBox Jelang 17 Agustus: Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

Mengacu pada tren perilisan iPhone 15 (22 September 2023) dan iPhone 16 (20 September 2024), maka iPhone 17 Series kemungkinan besar akan diperkenalkan secara resmi pada September 2025.

Penjualan pertama akan dilakukan di Amerika Serikat (AS), kemudian menyusul ke negara-negara Eropa. Kemudian iPhone 17 series diprediksi baru dapat dibeli oleh masyarakat Asia pada akhir 2025 atau awal 2026.

Prediksi Harga iPhone 17

Salah satu seri yang akan dihadirkan kembali adalah iPhone 17e, di mana ponsel ini menyasar kepada pembeli yang ingin berhemat.

Baca Juga Tim Cook Siap Jorjoran Tanamkan AI di iPhone, Apple Kejar Ketertinggalan

iPhone 17e diprediksi memiliki harga paling rendah, yang juga diluncurkan sebagai penerus iPhone 16e dan pengganti seri SE.

Seri lain yang akan diluncurkan dalam jajaran iPhone 17 yakni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.

Kemudian untuk harganya, iPhone 17 series diprediksi akan mengalami kenaikan harga namun tidak jauh berbeda dari harga awal iPhone 16.

Berdasarkan laporan analis teknologi dan Bloomberg, iPhone 17 Pro diperkirakan dijual mulai dari Rp16,78 juta (sekitar US$999).

Namun menurut 9to5Mac, harga perangkat tersebut bisa mencapai US$1.049 atau sekitar Rp17,2 juta. Untuk varian tertinggi, iPhone 17 Pro Max, harganya diperkirakan lebih mahal lagi mengingat ukuran layar yang lebih besar serta fitur unggulan tambahan.

Sementara itu, Apple disebut akan menghadirkan model baru yakni iPhone 17 Air. Di mana perangkat ini dirancang lebih tipis dan elegan, sekaligus menggantikan varian Plus yang sudah tidak lagi diproduksi. Harga iPhone 17 Air diprediksi berkisar Rp15,1 juta (sekitar US$899).

Prediksi daftar harga iPhone 17 Series:

  • iPhone 17: US$799 (Rp13,1 juta)
  • iPhone 17 Air: US$899 (Rp15,1 juta)
  • iPhone 17 Pro: US$1.049 (Rp17,2 juta)
  • iPhone 17 Pro Max: US$1.249 (Rp20,5 juta)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data
Ekonomi Global

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

2 jam yang lalu
Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple
Gadget

Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

2 hari yang lalu
Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah
Gadget

Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

2 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17, Bersiap Dikenalkan Tahun Ini?
Gadget

Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17, Bersiap Dikenalkan Tahun Ini?

4 jam yang lalu
Sasar Pasar Gaming dan Mainstream, Berikut Spesifikasi dan Harga Asus Router WiFi7
Telekomunikasi

Sasar Pasar Gaming dan Mainstream, Berikut Spesifikasi dan Harga Asus Router WiFi7

7 jam yang lalu
Bumi akan Alami Fenomena Bulan Hitam Besok 23 Agustus 2025, Begini Dampaknya
Sains & Teknologi

Bumi akan Alami Fenomena Bulan Hitam Besok 23 Agustus 2025, Begini Dampaknya

1 hari yang lalu
Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet
Telekomunikasi

Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet

1 hari yang lalu
Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak
Sains & Teknologi

Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak

1 hari yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sasar Pasar Gaming dan Mainstream, Berikut Spesifikasi dan Harga Asus Router WiFi7

2

Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17, Bersiap Dikenalkan Tahun Ini?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+
Bisnis Indonesia E-paper